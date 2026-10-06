Philips AquaTrio putekļu sūcējam ātri izlādējas akumulators
Ja Philips AquaTrio 7000. vai 9000. sērijas putekļu sūcēja akumulators izlādējas pārāk ātri, skatiet tālāk sniegtos padomus, lai vienkārši atrisinātu šo problēmu.
Philips AquaTrio 7000. sērijas putekļu sūcējs ir aprīkots ar diviem jaudas iestatījumiem. Parastais mitruma režīms (maza jauda) un intensīvais režīms (liela jauda).
Intensīvais mitruma režīms (ikona ar diviem pilieniem) ir paredzēts īpaši noturīgu traipu tīrīšanai. Tas izmanto vairāk ūdens, un tam ir ļoti spēcīga sūkšanas jauda. Tādēļ ierīce patērē daudz akumulatora enerģijas. Ikdienas lietošanai iesakām izvēlēties parasto mitruma režīmu (ikona ar vienu pilienu). Darbības laiks ir līdz 30 minūtēm.
Philips 9000. sērijas ierīces ir aprīkotas ar diviem jaudas iestatījumiem. Parasta putekļu un netīrumu daudzuma tīrīšanai vislabāk izmantot putekļsūcēja zemāko iestatījumu (-). Darbības laiks ir apmēram 45 minūtes. Augstākais iestatījums (+) ir paredzēts ļoti netīru vietu tīrīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka augstākajā iestatījumā akumulators enerģiju patērē vairāk (darbības laiks: 25 minūtes).
Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcēja augstākajam iestatījumam (divu pilienu ikona) ir ļoti spēcīga sūkšanas jauda un tas izmanto vairāk ūdens. Tas jāizmanto īpaši netīru vietu tīrīšanai. Tādēļ ierīce patērē daudz akumulatora enerģijas (darbības laiks
Ja akumulators ir sasniedzis kalpošanas laika beigas, nepieciešams jauns akumulators. Nav nepieciešams ar mums sazināties. Litija jonu akumulators (XV1797) ir pieejams mūsu tiešsaistes veikalā, un jūs pats to varat viegli nomainīt.
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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XW7110/01, XW9383/01.