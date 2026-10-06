ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Philips AquaTrio putekļu sūcējam ātri izlādējas akumulators

Ja Philips AquaTrio 7000. vai 9000. sērijas putekļu sūcēja akumulators izlādējas pārāk ātri, skatiet tālāk sniegtos padomus, lai vienkārši atrisinātu šo problēmu.

aquatrio 7000 un 9000

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01, XW9383/01.

Bieži uzdotie jautājumi

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa