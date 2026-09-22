Philips AquaTrio bezvadu putekļsūcējs rāda kļūdas kodu

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Lai uzzinātu, ko nozīmē AquaTrio 7000. vai 9000. sērijas ierīces displejā rādīta kļūda, ikona vai informācijas kods un kā novērst problēmu, izlasiet mūsu rakstā sniegto informāciju.
Skatiet tālāk redzamo attēlu.
Lūdzu, skatiet tālāk redzamo attēlu, lai identificētu kļūdu un informācijas kodu ikonas.
Kļūdu kodi:
E1
Kļūdas kods E1 nozīmē, ka ierīcei ir radusies sistēmas kļūda. Lai to novērstu, atvienojiet ierīci no adaptera un pēc tam atkārtoti savienojiet ierīci ar adapteri. Tad mēģiniet ierīci restartēt. Ja risinājums nepalīdz, nogādājiet ierīci Philips servisa centrā vai sazinieties ar mums.
E2
Kļūdas kods E2 (apgriezti tas var izskatīties pēc 53) nozīmē, ka telpā, kurā ierīce tiek izmantota, uzglabāta vai uzlādēta, ir pārāk zema temperatūra. Lūdzu, pārliecinieties, ka temperatūra telpā pārsniedz 5 °C. Ja ierīce tiek lietota un uzglabāta piemērotā temperatūrā un joprojām rāda kļūdas kodu, lūdzu, sazinieties ar mums.
E3
Kļūdas kods E3 nozīmē, ka telpā, kurā ierīce tiek izmantota, uzglabāta vai uzlādēta, ir pārāk augsta temperatūra. Lūdzu, pārliecinieties, ka temperatūra telpā ir zemāka par 35 °C. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru vai augstas temperatūras iedarbībai (karstu krāšņu, mikroviļņu krāšņu vai indukcijas plīšu tuvumā). Ja ierīce tiek lietota un uzglabāta piemērotā temperatūrā un joprojām rāda kļūdas kodu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Informācijas kodi:
i1
Informācijas kods i1 nozīmē, ka Philips 7000. sērijas putekļsūcēja netīrā ūdens tvertne ir pilna. Lūdzu, iztukšojiet to.
i3
Informācijas kods i3 (apgriezti tas var izskatīties pēc !E) nozīmē, ka Philips 7000. sērijas putekļsūcēja AquaSpin uzgalis ir iestrēdzis. Tā ir drošības izslēgšanas funkcija. Lūdzu, pārbaudiet, vai uzgalī nav iestrēdzis strāvas kabelis vai rotaļlieta. Kā arī pārbaudiet, vai uz sukām, gultņiem, motora daļām un vāciņiem nav matu vai citu objektu, un notīriet tos. Ja objektu nav, iespējams, problēmu var novērst ierīces izslēgšana un ieslēgšana.
i5
Informācijas kods i5 (apgriezti tas var izskatīties pēc !2) nozīmē, ka Philips 7000. sērijas putekļsūcēja gaisa ieplūdes atveres ir bloķētas. Tā saucamās gaisa ieplūdes atveres atrodas uzgalī. Pārbaudiet, vai nav nosprostojumu, un likvidējiet tos. Ja tas nepalīdz novērst problēmu, pārbaudiet visu gaisa kanālu, lai noteiktu vai tas nav aizsprostots, un iztīriet to. Tas attiecas uz uzgali, cauruli un mitro filtru.
i6
Informācijas kods i6 (apgriezti tas var izskatīties kā !9) nozīmē, ka Philips 7000. sērijas putekļsūcējs ir jāatvieno, lai to lietotu, citādi tas neieslēgsies. Pievienojiet ierīci elektrotīklam tikai “AUTOCLEAN” programmas un uzlādes laikā.
i7
Informācijas kods i7 nozīmē, ka Philips 7000. sērijas putekļsūcējam ir pievienots nepareizs lādētājs. Ierīci drīkst uzlādēt tikai ar komplektā iekļauto adapteri. Lūdzu, izmantojiet tikai 34 V adapteri S036-1A340100HE. Attiecīgais adaptera numurs ir redzams uz adaptera. Maiņas adapteris ir pieejams ar detaļas numuru XV1793.
AUTOCLEAN
Ikona “AUTOCLEAN” displejā nozīmē, ka Philips 7000. sērijas putekļsūcējam ir ieslēgts “AUTOCLEAN” process.
Suku nomaiņa
Suku nomaiņas ikona 7000. sērijas putekļsūcēja displejā atgādina, ka AquaSpin uzgalī jānomaina mikrošķiedras sukas. Maiņas mikrošķiedras sukas ir pieejamas mūsu tīmekļa vietnē ar detaļas numuru XV1793.
E1
Kļūdas kods E1 nozīmē, ka jūsu ierīcei radusies sistēmas kļūda. Lai to novērstu, lūdzu, izmēģiniet mēģiniet vienu vai abas tālāk norādītās iespējas.
Lūdzu, skatiet arī tālāk redzamo attēlu, lai identificētu informācijas kodu ikonas.
i1
Informācijas kods i1 nozīmē, ka Philips 9000. sērijas putekļsūcēja netīrā ūdens tvertne ir pilna. Lūdzu, iztukšojiet to.
i2
Informācijas kods i2 nozīmē, ka AquaSpin uzgalis nav (pareizi) pievienots. Lūdzu, pievienojiet AquaSpin uzgali.
i3
Informācijas kods i3 nozīmē, ka Philips 9000. sērijas putekļsūcēja gaisa AquaSpin uzgalis ir iestrēdzis. Tā ir drošības izslēgšanas funkcija. Lūdzu, pārbaudiet, vai uzgalī nav iestrēdzis strāvas kabelis vai rotaļlieta. Kā arī pārbaudiet, vai uz sukām, gultņiem, motora daļām un vāciņiem nav matu vai citu objektu, un notīriet tos. Ja iestrēgušu objektu nav, iespējams, problēmu var novērst ierīces izslēgšana un ieslēgšana.
i4
Informācijas kods i4 nozīmē, ka LED uzgalis ir iestrēdzis. Tā ir drošības izslēgšanas funkcija situācijai, ja kaut kas iestrēgst uzgalī (piemēram, strāvas kabelis vai rotaļlieta). Pārbaudiet, vai uz rullīšu sukām un pārējā uzgalī nav matu vai citu objektu, un notīriet tos. Ja iestrēgušu objektu nav, iespējams, problēmu var novērst ierīces izslēgšana un ieslēgšana. Lūdzu, noskatieties mūsu video, lai iegūtu detalizētus norādījumus par to, kā tīrīt ierīces suku.
i5
Informācijas kods i5 nozīmē, ka Philips 9000. sērijas putekļsūcēja gaisa ieplūdes atveres ir bloķētas. Tā saucamās gaisa ieplūdes atveres atrodas uzgalī. Pārbaudiet, vai nav nosprostojumu, un likvidējiet tos. Ja tas nepalīdz novērst problēmu, pārbaudiet visu gaisa kanālu, lai noteiktu vai tas nav aizsprostots, un iztīriet to. Tikai putekļsūcēja sistēmai – tas attiecas uz uzgali, cauruli, filtru, virpuļa meklētāju, garo šauro uzgali un mazo turbo birsti. Putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmai – tas attiecas uz uzgali, cauruli un mitro filtru.
i6
Informācijas kods i6 (apgriezti tas var izskatīties pēc !9) nozīmē, ka Philips 9000. sērijas putekļsūcējs ir jāatvieno, lai to lietotu, citādi tas neieslēgsies. Pievienojiet ierīci elektrotīklam tikai tad, kad darbojas programma “AUTOCLEAN” un notiek uzlāde.
i7
Informācijas kods i7 nozīmē, ka Philips 7000. sērijas putekļsūcējam ir pievienots nepareizs lādētājs. Ierīci drīkst uzlādēt tikai ar komplektā iekļauto adapteri. Lūdzu, izmantojiet tikai 34 V adapteri S036-1A340100HE. Attiecīgais adaptera numurs ir redzams uz adaptera. Maiņas adapteris ir pieejams ar detaļas numuru XV1793.
Informācijas kods i10 nozīmē, ka akumulators nav ievietots. Lūdzu, pārliecinieties, vai akumulators ir pareizi ievietots. Papildu norādījumus skatiet tālāk redzamajā video.
AUTOCLEAN
Ikona “AUTOCLEAN” displejā nozīmē, ka Philips 9000. sērijas putekļsūcējs veic AUTOCLEAN procesu.
Sukas nomaiņa
Sukas nomaiņas ikona displejā nozīmē, ka Philips 9000. sērijas putekļsūcējs sniedz atgādinājumu nomainīt AquaSpin uzgaļa mikrošķiedras sukas. Maiņas mikrošķiedras sukas ir pieejamas mūsu tīmekļa vietnē ar detaļas numuru XV1793.
Filtra tīrīšana
Filtra tīrīšanas ikona displejā atgādina, ka jāiztīra Philips 9000. sērijas putekļsūcēja filtrs ierīcei, kas ir tikai putekļsūcējs.
Lai saņemtu detalizētus norādījumus par filtra tīrīšanu, skatiet tālāk redzamo video.
Filtra nomaiņa
Filtra nomaiņas ikona displejā atgādina, ka jānomaina Philips 9000. sērijas putekļsūcēja filtrs ierīcei, kas ir tikai putekļsūcējs. Rezerves filtri ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē ar detaļas numuru XV1791.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01 , XW9383/01 .
Kādu ūdeni varu izmantot Philips AquaTrio putekļusūcējā?
Kā salikt Philips AquaTrio putekļsūcēju?
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Vai varu nomainīt Philips AquaTrio bezvadu putekļsūcēja akumulatoru?
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