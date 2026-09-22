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Philips AquaTrio bezvadu putekļsūcējs rāda kļūdas kodu

Lai uzzinātu, ko nozīmē AquaTrio 7000. vai 9000. sērijas ierīces displejā rādīta kļūda, ikona vai informācijas kods un kā novērst problēmu, izlasiet mūsu rakstā sniegto informāciju.

Skatiet tālāk redzamo attēlu.

AquaTrio 9000. sērija

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01 , XW9383/01 .

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