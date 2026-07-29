Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
Lasiet tālāk pieejamo rakstu, lai uzzinātu, kā atrast Philips Airfryer ierīces modeli lietotnes HomeID sarakstā.
Lietotnē HomeID ierīces modeļa numurs tiek saīsināts, izmantojot “x”. Piemēram, ja izmantojat Philips Airfryer ierīces modeli HD9650, lietotnē varat atlasīt HD965x.
Ja ierīces modelis joprojām nav sarakstā, tas, visticamāk, nozīmē, ka jūsu Airfryer ierīce nav izlaista izvēlētajā valstī. Šādā gadījumā sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas atbalsta dienestu, un viņi rīkosies atbilstoši, lai jums palīdzētu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:NA565/02 , NA150/00 , NA331/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›