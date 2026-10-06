Nevar izveidot Philips HomeRun lietotnes savienojumu ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu
Ja Philips HomeRun putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju neveido savienojumu ar lietotni Philips HomeRun, izlasiet tālāk sniegto rakstu, lai uzzinātu iespējamos iemeslus un risinājumus.
Varat savienot robotu pārī ar Philips lietotni HomeRun, pieskaroties pogai “Pievienot robotu” un izpildot norādījumus. Ja savienošana pārī neizdodas, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai novērstu problēmu.
Piezīme. Ja Wi-Fi tīkls atbalsta gan 2,4 GHz, gan 5 GHz joslas izmantošanu, iesakām izvēlēties 2,4 GHz, lai nodrošinātu labāku signālu.
Pārbaudiet, vai robots ir ieslēgts Pārbaudiet, vai robots ir pilnībā uzlādēts, stacija ir pievienota sienas kontaktligzdai un robots ir ieslēgts.
Pārbaudiet Wi-Fi paroli Pārliecinieties, vai lietotnē ievadījāt pareizo mājas Wi-Fi tīkla paroli.
Izvēlieties pareizo robota modeli Kad pievienojat robotu lietotnei, izvēlieties pareizo modeli.
Ar automātiskas iztukšošanas staciju: XU7100, XU5100, XU3110 vai XU3100
Bez automātiskas iztukšošanas stacijas: XU7000, XU5000, XU3000 vai XU2000
Ar dokstaciju: XU6500
Pārbaudiet, vai ir aktivizēts robota Wi-Fi iestatīšanas režīms Lai sekmīgi izveidotu pāra savienojumu ar lietotni, jābūt aktivizētam robota Wi-Fi iestatīšanas režīmam. Robota ieslēgšanas/izslēgšanas poga un sākuma poga mirgo, norādot, ka ir aktivizēts Wi-Fi iestatīšanas režīms. Lai robotam ieslēgtu Wi-Fi iestatīšanas režīmu, trīs sekundes vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un sākuma pogu. Pogu lampiņas mirgos oranžā krāsā, norādot, ka robotam ir ieslēgts Wi-Fi iestatīšanas režīms (skatiet tālāk redzamo attēlu).
Pārbaudiet, vai mājas Wi-Fi darbojas pareizi Pārbaudiet interneta savienojumu. Ja tīkls darbojas lēni, izslēdziet maršrutētāju un ieslēdziet to atkārtoti.
Novietojiet staciju tuvāk maršrutētājam Robota uzlādes stacija ir jānovieto vietā ar labu Wi-Fi pārklājumu. Novietojiet staciju tuvāk maršrutētājam, lai iegūtu spēcīgāku Wi-Fi signālu.
Jaunākā Philips lietotnes HomeRun versija Pārbaudiet, vai izmantojat jaunāko Philips lietotnes HomeRun versiju, dodoties uz lietotņu veikalu un apskatoties, vai ir pieejams atjauninājums.
Tālāk skatiet savam modelim atbilstošas detalizētas video pamācības, kā savienot robotu ar lietotni.
Ja iepriekš minētie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XU5100/20, XU5100/10, XU5000/20. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›