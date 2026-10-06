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Nevar izveidot Philips HomeRun lietotnes savienojumu ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu

Ja Philips HomeRun putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju neveido savienojumu ar lietotni Philips HomeRun, izlasiet tālāk sniegto rakstu, lai uzzinātu iespējamos iemeslus un risinājumus. 

homerun modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XU5100/20, XU5100/10, XU5000/20. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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