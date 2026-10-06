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Philips HomeRun putekļsūcējs robots automātiski neiztukšo netīrumus

Ja Philips HomeRun robots ar mazgāšanas funkciju (modeļi XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 un X2100) pēc tīrīšanas un atgriešanās stacijā automātiski neiztukšojas, meklējiet tālāk norādītos iespējamos cēloņus un risinājumus.

automātiskās iztukšošanās stacijas modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XU5100/20, XU5100/10, XU2100/10. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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