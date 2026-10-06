Philips HomeRun putekļsūcējs robots automātiski neiztukšo netīrumus

Philips HomeRun modeļi XU7100, XU5100 XU3100, XU3110 un XU2100 ir aprīkoti ar automātiskās iztukšošanās staciju. Pēc tīrīšanas putekļu tvertne tiek automātiski iztukšota vienreizlietojamajā maisiņā automātiskās iztukšošanās stacijā.
Lai pārliecinātos, ka robots automātiski iztukšo putekļu tvertni vienreizlietojamajā maisiņā, veiciet tālāk norādītās darbības.
- Pārliecinieties, vai stacija ir pievienota kontaktligzdai.
- Pārliecinieties, vai vienreizlietojamais putekļu maisiņš ir uzstādīts pareizi. Padoms. Noskatieties tālāk redzamo video par to, kā izmantot jūsu robota modeļa automātiskās iztukšošanās staciju.
- Pārliecinieties, vai putekļu maisiņš nav pilns.
- Pārbaudiet, vai stacijas vāks ir aizvērts.
- Lietotnē HomeRun izslēdziet režīmu Klusums vai režīmu Netraucēt.
- Pārbaudiet, vai nav bloķēta automātiskās iztukšošanās stacijas ievade.
Piezīme par modeli XU7100
- Automātiskā iztukšošana nesākas, ja robots tiek pārvietots atpakaļ uz staciju ar rokām.
- Automātiskā iztukšošana tiek sākta tikai tad, ja robots automātiski atgriežas stacijā.
Piezīme par modeli XU5100
- Pašattīrīšanās sākas, kad manuāli novietojat robotu stacijā vai kad robots automātiski atgriežas stacijā.
- Lai manuāli aktivizētu automātisko pašattīrīšanos, atveriet Philips lietotni HomeRun un sarakstā “Mani roboti” atlasiet attiecīgo robotu. Tad sākuma lapā noklikšķiniet uz pogas “Stacija” un atlasiet opciju “Sākt pašattīrīšanos”.
Lai uzsāktu automātisko iztukšošanu pēc tam, kad robots ir manuāli novietots atpakaļ, atveriet lietotni Philips HomeRun un sarakstā “Mani roboti” atlasiet robotu. Pēc tam noklikšķiniet uz galvenās izvēlnes pogas augšējā kreisajā stūrī un atlasiet “Automātiskās iztukšošanas iestatījumi”. Te varat noklikšķināt uz pogas “Iztukšot putekļu tvertni tūlīt”.
Ņemiet vērā: lai novērstu motora pārkaršanu, automātisko iztukšošanu var veikt ne biežāk kā reizi 10 minūtēs.
Ja iepriekš sniegtie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.