Philips HomeRun putekļsūcējs robots netīra pietiekami kārtīgi

Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 3000. sērijas modeļiem.
- Pārbaudiet, vai putekļu tvertne nav pilna, un, ja nepieciešams, iztukšojiet tvertni.
- Iztīriet putekļu tvertnē esošo gaisa filtru un pārliecinieties, vai gaisa filtrs ir pareizi ievietots putekļu tvertnē.
- Pārbaudiet, vai sukās nav iestrēguši objekti un vai galvenās un sānu sukas ir tīras un vai tajās nav matu vai citu netīrumu.
- Pārbaudiet, vai mazgājamo slotu nepieciešams nomainīt. Ja slota ir pārāk nodilusi, tā ir jānomaina. Varat iegādāties jaunu mazgājamu slotu lietotnē (galvenā izvēlne > atrast piederumus > maiņas slotas komplekts XV1430) vai Philips tīmekļa vietnē.
- Pārbaudiet, vai ūdens tvertne nav tukša vai tā ir jāuzpilda.
Skatiet sava robota modeļa apkopes video, lai iegūtu detalizētus norādījumus.
Ja iepriekš sniegtie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.