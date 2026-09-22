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Philips HomeRun putekļsūcējs robots netīra pietiekami kārtīgi

Ja Philips HomeRun putekļsūcējs robots ar mazgāšanas funkciju netīra kārtīgi, atrodiet tālāk norādītos iespējamos iemeslus un risinājumus.

homerun modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XU5100/20 , XU5100/10 , XU5000/20 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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