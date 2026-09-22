Philips 8000. sērijas bezvadu putekļsūcēja tīrīšana
Lai uzzinātu, kā iztīrīt Philips 8000. sērijas bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni, filtru, suku un ūdens tvertni, skatiet tālāk redzamās sadaļas. Jūs varat atrast kāta modeļa nosaukumu un/vai skatīt tālāk redzamo attēlu.
Izņemiet putekļu tvertni, sasverot ierīci 45 grādu leņķī un nospiežot atbrīvošanas pogu (2. attēls).
Paceliet krāsaino daļu, lai piekļūtu putekļu tvertnei (3. attēls).
Padoms:
ja ir grūti atvienot šo daļu no putekļu tvertnes, varat pasist pa tvertnes ārpusi ar atvērtu plaukstu, lai padarītu krāsaino daļu mazliet vaļīgāku.
Visvieglāk daļas atvienot, ja vienu roku novietojat putekļu tvertnes apakšā, pieturot tvertni, un paceļat krāsaino daļu ar otru roku.
Iztukšojiet putekļu tvertni (4. attēls).
Izskalojiet putekļu tvertni ar krāna ūdeni. Nemazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā (5. attēls).
Pirms ievietojat putekļu tvertni atpakaļ, tai jābūt pilnīgi sausai (6.–7. attēls).
Pirms piestiprināt putekļu tvertni vietā, vispirms pārliecinieties, vai tās izvirzītā daļa ir pareizi savietota. Detalizētākas instrukcijas skatiet tālāk redzamajā videoklipā.
Filtrs Lai nodrošinātu optimālu Philips bezvadu putekļsūcēja darbību, ir regulāri jātīra filtrs. Veiciet tālāk minētās vienkāršās darbības.
Noņemiet filtra ietvaru no krāsainās daļas, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (8. attēls).
Izņemiet mazgājamo porolona filtru no filtra ietvara (9. attēls).
Pasitiet abas daļas virs atkritumu tvertnes, lai tās iztīrītu (10. attēls).
Skalojiet porolona filtru (11. attēls), līdz saspiežot no tā sāk tecēt tīrs ūdens (12. attēls). Neskalojiet filtra ietvaru.
Piezīme: lai gūtu labākos tīrīšanas rezultātus un no filtra varētu izskalot visdziļāk esošos netīrumus, filtru ieteicams skalot ar filtra mēlīti uz leju.
Ļaujiet filtram žūt 24 stundas (13. attēls).
Salieciet daļas atpakaļ (14.–16. attēls).
Pirms piestiprināt putekļu tvertni vietā, vispirms pārliecinieties, vai tās izvirzītā daļa ir pareizi savietota.
Detalizētākas instrukcijas skatiet tālāk redzamajā videoklipā.
Piezīme: putekļsūcējs automātiski atgādinās, ka jātīra filtrs, parādot i8 informācijas kodu, kuram blakus redzams kvadrātkods. To var izmantot, lai pasūtītu jaunu filtru (piederums XV1681). Kad ierīce parāda i8 kodu, varat nospiest jebkuru pogu (izņemot barošanas pogu), lai skatītu tīrīšanas animāciju ar secīgiem filtra tīrīšanas norādījumiem. Ja pēc tīrīšanas joprojām redzams i8 kods, iesakām nomainīt filtru, vai arī iesakām nomainīt filtru vismaz reizi 6 mēnešos, lai nodrošinātu maksimālu putekļsūcēja veiktspēju. Putekļu tvertne nav pareizi ievietota ierīcē Ja putekļu tvertne nav pareizi piestiprināta, var rasties problēmas ar sūkšanas jaudu. Lai būtu pārliecināts, ka putekļu tvertne ir ievietota pareizi, vispirms salāgojiet tvertnes augšdaļu un tad ieāķējiet pārējo tvertnes daļu (skatiet tālāk redzamo videoklipu 1:11–1:15 minūtē).
Suka Philips bezvadu putekļsūcējam ir rotējoša suka, kas atrodas uzgaļa iekšpusē. Šajā sukā var saķerties mati, un tā ir regulāri jākopj. Lai notīrītu suku, veiciet tālāk norādītās darbības, un skatiet videoklipu, lai iegūtu papildinformāciju.
Izslēdziet strāvas padevi (A1. attēls).
Nospiediet pogu un noņemiet suku (A2.–A3. attēls).
Nogrieziet un izņemiet no sukas visus sapinušos matus (A4. attēls).
Noņemiet sānu vāciņu un pārgrieziet iesprūdušos matus (A5. attēls).
Ievietojiet suku atpakaļ vietā, tad putekļsūcējs atkal ir gatavs lietošanai (A5.–A6. attēls).
Ūdens tvertne Lai uzturētu Aqua uzgali labā stāvoklī, iesakām veikt tālāk norādītās vienkāršās tīrīšanas un žāvēšanas darbības pēc katras lietošanas reizes.
Izņemiet drānu no ūdens tvertnes.
Iztukšojiet ūdens tvertni (B1. attēls).
Iztīriet ūdens tvertni zem tekoša ūdens un uzmanīgi pakratiet to (B4. attēls).
Ļaujiet ūdens tvertnei nožūt un iztīriet drānu, izskalojot to vai izmazgājot veļas mazgājamajā mašīnā.Iesakām ik pēc 6 mēnešiem nomainīt drānu (piederums XV1700).
Vai iepriekš minētie risinājumi palīdzēja? Ja ne, sazinieties ar mums, izmantojot vietnē www.philips.com/support norādīto kontaktinformāciju, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Putekļu tvertne Veiciet tālāk norādītās darbības un skatiet tālāk redzamo video, lai iegūtu papildinformāciju.
Izslēdziet ierīci.
Izņemiet putekļu tvertni, nospiežot atbrīvošanas pogu uz roktura pie putekļu tvertnes (A1. attēls).
Noņemiet vāku un iztukšojiet putekļu tvertni (A2.–A3. attēls). Notīriet ciklonam pielipušos matus un netīrumus.
Izņemiet filtru un iztīriet putekļu tvertnes iekšpusi ar ūdeni vai mitru drānu (A5.–A6. attēls). Nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.
Pirms ievietojat putekļu tvertni atpakaļ, tai jābūt pilnīgi sausai (A6.–A9. attēls).
Filtrs Lai nodrošinātu, ka Philips SpeedPro Max bezvadu putekļsūcējs darbojas pareizi, ir ļoti svarīgi regulāri tīrīt filtru. Veiciet tālāk minētās vienkāršās darbības.
Izņemiet putekļu tvertni, nospiežot pogu uz roktura pie putekļu tvertnes (B2. attēls).
Izņemiet filtra ietvaru no putekļu tvertnes un tad izņemiet mazgājamo porolona filtru no filtra ietvara (B3.–B4. attēls).
Pasitiet porolona filtru virs atkritumu tvertnes, lai nokratītu netīrumus, un tad izskalojiet porolona filtru tekošā ūdenī (B5. attēls).
Saspiediet filtru, līdz no tā sāk tecēt tīrs ūdens (B6.–B7. attēls).
Neskalojiet filtra ietvaru, vienkārši pasitiet to virs atkritumu tvertnes (B8. attēls).
Ļaujiet filtram žūt 24 stundas (B9. attēls).
Salieciet daļas atpakaļ (B10. attēls).
Plašāku informāciju skatiet tālāk redzamajā videoklipā. Piezīme:
Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, iesakām reizi mēnesī tīrīt putekļsūcēja filtru un nomainīt filtru ik pēc 6 mēnešiem.
Suka Philips SpeedPro Max bezvadu putekļsūcējam ir rotējoša suka, kas atrodas uzgaļa iekšpusē. Šajā sukā var saķerties mati, un tā ir regulāri jākopj. Veiciet tālāk norādītās darbības un skatiet tālāk redzamo video, lai iegūtu papildinformāciju.
Atvienojiet suku, izmantojot vieglas savienošanas pogu, un tad noņemiet sānu vāciņu (A1.–A3. attēls).
Ar roku izvelciet visus sukā un zem vāciņa ieķērušos matus un diegus vai pārgrieziet tos ar šķērēm (A4. attēls).
Uzlieciet atpakaļ sānu vāciņu, spiežot to, līdz atskan klikšķis, un tad nofiksējiet suku atpakaļ vietā (A5.–A7. attēls). Putekļsūcējs atkal ir gatavs lietošanai.
Ūdens tvertne Iesakām iztīrīt un nosusināt Aqua tvertni pēc katras lietošanas reizes. Lūk, kā varat to izdarīt, veicot dažas vienkāršas darbības.
Izņemiet drānu no ūdens tvertnes (B1. attēls).
Iztukšojiet ūdens tvertni (B2. attēls).
Iztīriet ūdens tvertni zem tekoša ūdens un uzmanīgi pakratiet to (B3-B5. attēls).
Iztukšojiet ūdens tvertni un ļaujiet tai nožūt (B6.–B8. attēls).
Iztīriet drānu, izskalojot to vai izmazgājot veļas mazgājamajā mašīnā (B9. attēls).
Padoms: (XC8347 un XC8349): ik pēc trim mēnešiem vai tad, ja pamanāt veiktspējas pasliktināšanos, iztīriet arī Aqua uzgaļa sānu kanālus. To var izdarīt, atverot sānu kanālus un iztīrot netīrumus.
Vai iepriekš minētie risinājumi palīdzēja? Ja ne, sazinieties ar mums, izmantojot vietnē www.philips.com/support norādīto kontaktinformāciju, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›