Philips 5000. sērijas bezvadu putekļsūcēja tīrīšana
Lai uzzinātu, kā iztīrīt Philips 5000. sērijas SpeedPro (Aqua) putekļsūcēja putekļu tvertni, filtru, birsti un ūdens tvertni, skatiet tālāk redzamās sadaļas.
Putekļu tvertne Atcerieties iztukšot putekļu tvertni pēc katras lietošanas reizes vai tad, kad putekļu apjoms sasniedz līmeņa indikatoru “MAX” (A1. attēls).Lai iztīrītu Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni, veiciet tālāk norādītās vienkāršās darbības.
Izslēdziet ierīci (A2. attēls).
Turiet ierīci 45 grādu leņķī, kā parādīts A3. attēlā. Noņemiet putekļu tvertni, nospiežot atbrīvošanas pogu, kas atrodas tvertnes apakšā.
Padoms: Noņemiet putekļu tvertni, turot ierīci vertikālā pozīcijā, lai netīrumi neizbirtu (A4. attēls).
Turiet abus zilos apļus ar iedobi krāsainās daļas pusē un izceliet to no putekļu tvertnes (A5. attēls).
Ievietojiet ciklonu atpakaļ putekļu tvertnē un pārliecinieties, ka abas daļas ir savietotas pareizi (A7. attēls).
Uzlieciet atpakaļ putekļu tvertni, vispirms savietojot tvertni filtra pusē un pēc tam ieāķējot to vietā (A8. attēls).
Filtrs Lai nodrošinātu optimālu Philips bezvadu putekļsūcēja veiktspēju, ir svarīgi regulāri tīrīt filtru. Veiciet tālāk minētās vienkāršās darbības.
Paceliet filtru, lai to izņemtu no putekļu tvertnes (B1. attēls).
Izņemiet mazgājamo porolona filtru no filtra plastmasas ietvara (B2. attēls).
Turot porolona filtru un filtra ietvaru virs atkritumu tvertnes, uzsitiet pa tiem, lai tos iztīrītu (B3. attēls).Lai pilnībā iztīrītu filtra ietvaru, varat tam stipri uzsist, turot virs atkritumu tvertnes, līdz no filtra ietvara vairs nerodas putekļi.
Skalojiet porolona filtru zem ūdens krāna, izspiežot to, līdz no tā izspiestais ūdens ir tīrs (B4. attēls). Neskalojiet filtra ietvaru.
Piezīme. Lai tīrīšana būtu efektīva, filtru ieteicams skalot, turot to ar netīrāko pusi uz leju, lai varētu izskalot visdziļāk esošos netīrumus.
Nogaidiet 24 stundas, līdz porolona filtrs ir pilnībā sauss (B5. attēls).
Piezīme. Nežāvējiet porolona filtru tiešos saules staros, uz radiatora vai veļas žāvētājā.
Lai veiktu pilnīgu apkopi, iztīriet putekļu tvertni un krāsaino daļu
tekošā krāna ūdenī vai siltā ziepjūdenī (B6. attēls) un noslaukiet to sausu (8. attēls).
Salieciet daļas atpakaļ (B7.–10. attēls).Uzlieciet atpakaļ putekļu tvertni, vispirms salāgojot filtra pusi un tad ieāķējot to vietā (B10. attēls).
Piezīme: lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, iesakām reizi mēnesī iztīrīt putekļsūcēja filtru un nomainīt filtru ik pēc 6 mēnešiem (piederums XV1651). Suka Philips bezvadu putekļsūcējam ir rotējoša suka, kas atrodas uzgaļa iekšpusē. Šajā sukā var saķerties mati, un tā ir regulāri jākopj. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai iztīrītu suku.
Izslēdziet ierīci (C1. attēls).
Ar vienu roku turiet pogu sprauslas sānos un ar otru roku noņemiet suku. (C2. attēls).
Ar roku notīriet visus redzamos netīrumus. Pārgrieziet un izņemiet no sukas visus sapinušos matus (C3. attēls).
Ievietojiet suku atpakaļ vietā, un putekļsūcējs atkal ir gatavs lietošanai (C6–8. attēls).Sukas salikšanas laikā raugiet, lai daļas būtu pareizi savietotas: vispirms novietojiet pozīcijā vienu pusi un tad noklikšķiniet otru pusi.
Piezīme. Pārbaudiet un noņemiet jebkādus netīrumus ap sprauslas riteņiem. Ūdens tvertne Lai ūdens tvertne būtu labā stāvoklī, iesakām pēc katras lietošanas reizes veikt tālāk norādītās vienkāršās tīrīšanas un žāvēšanas darbības.
Izņemiet drānu no ūdens tvertnes (D1. attēls).
Iztukšojiet ūdens tvertni (D2. attēls).
Piepildiet ūdens tvertni zem krāna un sakratiet to, lai notīrītu mazgāšanas līdzekļa atlikumus (D3. un D4. attēls)
Iztukšojiet ūdens tvertni un atstājiet to atvērtu, lai izžūst. Raugiet, lai glabāšanas laikā netiktu nozaudēts tvertnes vāciņš (D5. un D6. attēls)
Iztīriet drānu, izskalojot to vai izmazgājot veļas mazgājamajā mašīnā.
Iesakām ik pēc 6 mēnešiem nomainīt drānu (piederums XV1630).
Putekļu tvertne Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertnes tīrīšanai veiciet tālāk norādītās vienkāršās darbības
Izslēdziet ierīci.
Atbrīvojiet putekļu tvertni, nospiežot pogu un noņemot vāku (A1.–2. attēls).
Iztukšojiet putekļu tvertni atkritumu tvertnē (A3. attēls).Iztīriet arī matus un putekļus, kas ieķērušies ciklonā (putekļu tvertnes krāsainā daļa).
Izņemiet filtru no putekļu tvertnes (A4. attēls).
Iztīriet putekļu tvertnes iekšpusi ar ūdeni vai mitru drānu (A5.–6. attēls). Piezīme. Nemazgājiet putekļu tvertni trauku mazgājamajā mašīnā!
Kad tvertne ir pilnīgi sausa, ievietojiet atpakaļ filtru un putekļu tvertni (A7.–9. attēls).
Filtri Lai nodrošinātu, ka Philips SpeedPro bezvadu putekļsūcējs darbojas pareizi, ir ļoti svarīgi regulāri tīrīt filtru. Ir divi dažādi filtri, un tie abi der. Apskatiet, kurš filtrs ir jums, un izpildiet tālāk norādītās vienkāršās instrukcijas.
1. filtrs.
Atvienojiet putekļu tvertni (1. attēls).
Izņemiet filtru (2. attēls).
Pasitiet filtru, lai nokratītu netīrumus (3. attēls).
Mazgājiet filtru ar režģa pusi uz augšu (4. attēls).
Ļaujiet filtram 24 stundas žūt, novietojot to ar režģa pusi uz augšu (5. attēls).
Ievietojiet filtru atpakaļ putekļu tvertnē un uzstādiet tvertni ierīcē (6. attēls).Putekļsūcējs atkal ir gatavs lietošanai.
2. filtrs.
Atvienojiet putekļu tvertni (1. attēls).
Noņemiet filtra ietvaru un izņemiet filtru (2.–3. attēls).
Pasitiet abus filtrus, lai nokratītu netīrumus (4. attēls).
Mazgājiet porolona filtru tekošā krāna ūdenī (5. attēls). Piezīme: neskalojiet filtra ietvaru tekošā krāna ūdenī.
Pirms ievietojat porolona filtru atpakaļ putekļsūcējā, pārliecinieties, ka tas ir pilnīgi sauss (6.–8. attēls). Putekļsūcējs atkal ir gatavs lietošanai.
Piezīme. Optimālam sniegumam mēs iesakām putekļsūcēja filtru tīrīt katru mēnesi un nomainīt filtru ik pēc 6 mēnešiem (piederums FC8009/01). Suka Philips bezvadu putekļsūcējam SpeedPro Max ir rotējoša suka, kas atrodas uzgalī. Šajā sukā var saķerties mati, un tā ir regulāri jākopj. Veiciet tālāk norādītās darbības un skatiet papildinformāciju videoklipā.
Noņemiet suku, izmantojot vieglās savienošanas pogu (B1.–2. attēls).
Ar roku izvelciet visus matus vai diegus.Padoms. Sapinušos matus vai diegus pārgrieziet ar šķērēm (B3. attēls).
Pārbaudiet, vai zem sānu vāciņa nav matu un/vai netīrumu, un vajadzības gadījumā noņemiet birstes sānu vāciņu, pavelkot to.
Uzlieciet atpakaļ sānu vāciņu, spiežot to, līdz atskan klikšķis, un tad nofiksējiet suku atpakaļ vietā (B4. attēls). Putekļsūcējs atkal ir gatavs lietošanai.
Ūdens tvertne Iesakām iztīrīt un nosusināt Aqua tvertni pēc katras lietošanas reizes. Lūk, kā varat to izdarīt, veicot dažas vienkāršas darbības.
Izņemiet drānu no ūdens tvertnes.
Iztukšojiet ūdens tvertni (C1. attēls).
Iztīriet ūdens tvertni zem tekoša ūdens un uzmanīgi pakratiet to (C2.–4. attēls).
Iztukšojiet ūdens tvertni, to vairākas reizes pagriežot, lai nodrošinātu, ka tvertne ir pilnīgi tukša (C5.–9. attēls).
Ļaujiet ūdens tvertnei nožūt un iztīriet drānu, izskalojot to vai izmazgājot to veļas mazgājamajā mašīnā (C10.–12. attēls).
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XC5041/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›