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Philips 5000. sērijas bezvadu putekļsūcēja tīrīšana

Lai uzzinātu, kā iztīrīt Philips 5000. sērijas SpeedPro (Aqua) putekļsūcēja putekļu tvertni, filtru, birsti un ūdens tvertni, skatiet tālāk redzamās sadaļas.
 

5000. sērijas putekļsūcējs

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC5041/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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