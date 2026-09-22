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Philips 7000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda

Ja Philips 7000. sērijas bezvadu putekļsūcēja sūkšanas jauda nav tik laba, kā gaidīts, tam var būt vairāki iemesli. Noskaidrojiet putekļsūcēja modeļa nosaukumu uz kāta un tālākajās sadaļās uzziniet, kā šo problēmu vienkārši novērst.

7000. sērijas modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC7057/01 , XC7055/01 , XC7053/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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