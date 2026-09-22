Philips 7000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda

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Ja Philips 7000. sērijas bezvadu putekļsūcēja sūkšanas jauda nav tik laba, kā gaidīts, tam var būt vairāki iemesli. Noskaidrojiet putekļsūcēja modeļa nosaukumu uz kāta un tālākajās sadaļās uzziniet, kā šo problēmu vienkārši novērst.
Filtrs un/vai ciklons ir netīrs
Ja filtrs un/vai ciklons (putekļu tvertnes krāsainā daļa) ir netīrs, sūkšanas jauda samazinās. Lai to novērstu, izpildiet instrukcijas abu detaļu tīrīšanai.
Gaisa plūsmas ejā ir iestrēdzis kāds svešķermenis
Gaisa plūsmas ejā var iestrēgt svešķermeņi. Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Iztīriet uzgali saskaņā ar norādēm lietotāja rokasgrāmatā vai tālāk redzamajā videoklipā.
Lai pārbaudītu cauruli, atvienojiet to no ierīces. Pārbaudiet arī, vai svešķermeņi nav iestrēguši roktura daļā. Izņemiet svešķermeni no uzgaļa vai caurules un ieslēdziet ierīci.
Ierīcē nav ievietots filtrs
Ja ierīcē nav filtra, tas var radīt sūkšanas jaudas problēmas. Pārliecinieties, ka filtrs ir ievietots ierīcē un ir pareizi uzstādīts. Kad jūs ievietojat putekļu tvertni ierīcē, vispirms salāgojiet tvertnes augšdaļu un tikai pēc tam ieāķējiet pārējo tvertnes daļu.
Ja esat pārbaudījis iepriekš minēto un ierīcei joprojām ir zemāka sūkšanas jauda, nekā parasti, nogādājiet to Philips servisa centrā vai izmantojiet tālāk sniegto vietni, lai sazinātos ar mums: www.philips.com/support.
Putekļu tvertne ir pilna
Ja Philips putekļsūcēja putekļu tvertne ir pilna, sūkšanas jauda būs zemāka, nekā parasti. Iztukšojiet putekļu tvertni, lai atjaunotu vajadzīgo sūkšanas jaudu (A1.–A3. attēli).
Filtrs ir netīrs
Ja filtrs ir netīrs, sūkšanas jauda samazināsies. Lai to novērstu, izpildiet tālāk sniegtos filtra tīrīšanas norādījumus.
Putekļu tvertne un/vai ciklons ir netīrs
Ja putekļu tvertne un/vai ciklons (krāsainā daļa putekļu tvertnē) ir netīrs, sūkšanas jauda samazinās. Lai to novērstu, izpildiet tālāk sniegtās instrukcijas abu detaļu tīrīšanai.
Rullīša suka ir iestrēgusi
Netīrumi vai mati var ieķerties zem Philips bezvadu putekļsūcēja rullīša sukas.
Tas var izraisīt rullīša sukas iestrēgšanu, kas, savukārt, izraisīs sūkšanas jaudas
samazināšanos. Izpildiet tālāk sniegtās norādes, lai notīrītu putekļsūcēja suku.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC7057/01 , XC7055/01 , XC7053/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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