Philips 8000. sērijas bezvadu putekļsūcējs rāda kļūdas kodu

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Lai uzzinātu, ko nozīmē Philips 8000. sērijas bezvadu putekļsūcēja kļūdu kodi, skatiet turpmākās sadaļas.
Kļūda E1
Kļūda E1 nozīmē, ka ierīcei ir darbības traucējumi. Izņemiet akumulatoru (skatiet attēlu), gaidiet 10 sekundes un pēc tam ievietojiet akumulatoru atpakaļ. Ja tas neatrisina problēmu, nogādājiet ierīci Philips servisa centrā vai sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību: www.philips.com/support.
Kļūda E2
Kļūda E2 nozīmē, ka ierīce tiek darbināta vietā, kur temperatūra ir zemāka par norādīto darba temperatūru. Aiznesiet ierīci uz siltāku telpu. Neglabājiet, nelādējiet un nelietojiet ierīci temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C.
Kļūda E3
Kļūda E3 nozīmē, ka ierīce tiek darbināta vietā, kur pārsniegta darba temperatūra. Aiznesiet ierīci uz vēsāku telpu. Neglabājiet, nelādējiet un nelietojiet ierīci temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C.
Kļūda E5
Kļūda E5 nozīmē, ka akumulators ir bojāts. Nogādājiet ierīci Philips servisa centrā vai sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību: http://www.philips.com/support.
Kļūda E9
Kļūda E9 nozīmē, ka uzgalis tiek izmantots vidē, kur pārsniegta darba temperatūra. Izslēdziet ierīci un gaidiet 15 minūtes. Pēc tam pārbaudiet, vai uzgaļa augšējais korpuss joprojām ir silts. Ja uzgalis joprojām ir silts, gaidiet ilgāk, līdz uzgalis atdziest. Kad uzgalis ir atdzisis, mēģiniet atkal ieslēgt ierīci.
Kļūda i4
Kļūda i4 nozīmē, ka uzgalis ir aizsērējis. Pārliecinieties, lai ierīce ir izslēgta. Iztīriet uzgali saskaņā ar norādēm lietotāja rokasgrāmatā. Pēc tam pārbaudiet cauruli, atvienojot to no galvenās ierīces. Izņemiet svešķermeni no uzgaļa vai caurules un ieslēdziet ierīci.
Kļūda i5
Kļūda i5 nozīmē, ka gaisa plūsmas ejā ir iestrēdzis kāds svešķermenis. Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Iztīriet uzgali saskaņā ar norādēm lietotāja rokasgrāmatā un pārbaudiet cauruli, atvienojot to no galvenās ierīces. Izņemiet svešķermeni no uzgaļa vai caurules un atkal ieslēdziet ierīci.
Kļūda i6
Kļūda i6 nozīmē, ka adapteris nav noņemts. Pirms ierīces lietošanas noņemiet adapteri.
Kļūda i7
Kļūda i7 nozīmē, ka tiek izmantots nepareizs adapteris. Ierīces uzlādei izmantojiet tikai oriģinālo adapteri.
Kļūda i8
Ja ierīcē tiek rādīts kļūdas kods i8, tas norāda, ka filtrs ir piesārņots. Lai atrisinātu šo problēmu, filtrs jātīra, ievērojot norādījumus, kas sniegti lietotāja rokasgrāmatā (9.–16. attēls), vai noskatoties tālāk esošo video
Ja arī pēc filtra tīrīšanas tiek rādīts kļūdas kods i8, iesakām nomainīt filtru. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, filtru ieteicams mainīt ik pēc sešiem mēnešiem.
Ja pēc filtra tīrīšanas joprojām tiek rādīts kļūdas kods i8, izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.
Kļūda E1 (vai 13)
Kļūda E1 (var izskatīties kā 13, ja uz displeju skatās no otras puses) norāda, ka Philips SpeedPro Max bezvadu putekļsūcējs ir ticis lietots, glabāts vai lādēts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C. Atvienojiet putekļsūcēju no lādētāja un nogādājiet telpā, kur temperatūra ir no 5 °C līdz 40 °C (41–104 °F). Ļaujiet, lai ierīces temperatūra dažas minūtes pielāgojas istabas temperatūrai, un tad mēģiniet atkārtoti izmantot ierīci. Ja kļūdas kods joprojām tiek rādīts, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību: http://www.philips.com/support.
Kļūda E4 (vai h3)
Kļūda E4 (var izskatīties kā h3, ja uz displeju skatās no otras puses) nozīmē, ka Philips SpeedPro Max bezvadu putekļsūcēja rullīšu suka ir bloķēta.
Lai to risinātu, izslēdziet ierīci, pārbaudiet rullīšu suku un izņemiet visus svešķermeņus, piemēram, matus, pūkas, netīrumus vai putekļus. To var izdarīt, veicot tālāk norādītās darbības.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC8055/01, XC8057/01, XC8347/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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