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Philips 7000. sērijas bezvadu putekļsūcējs rāda kļūdas kodu

Lai uzzinātu, ko nozīmē Philips 7000. sērijas bezvadu putekļsūcēja kļūdu kodi, skatiet turpmākās sadaļas.
 

7000. sērijas modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC7057/01, XC7055/01, XC7053/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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