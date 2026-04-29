Philips 2000./3000. sērijas bezvadu putekļsūcēja tīrīšana
Lai uzzinātu, kā iztīrīt Philips 2000./3000. sērijas bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni, filtru, suku un ūdens tvertni, skatiet tālāk redzamās sadaļas. Jūs varat atrast kāta modeļa nosaukumu un/vai skatīt tālāk redzamo attēlu.
Lai iztīrītu Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni, veiciet tālāk norādītās vienkāršās darbības.
Izslēdziet ierīci (1. attēls).
Izņemiet tvertni, pavelkot sviru, kas atrodas pa labi no barošanas pogas (2. attēls).
Paceliet krāsaino daļu, lai piekļūtu putekļu tvertnei (3. attēls).
Iztukšojiet putekļu tvertni (4. attēls).
Lai uzturētu ierīci labā stāvoklī, skalojiet putekļu tvertni krāna ūdenī. Nemazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā (5. attēls).
Pirms ievietojat putekļu tvertni atpakaļ ierīcē (6. attēls), tai jābūt pilnīgi sausai (24 h).
Lai nodrošinātu optimālu Philips bezvadu putekļsūcēja darbību, regulāri tīriet filtru. Veiciet tālāk minētās vienkāršās darbības.
Kad krāsainā daļa ir izņemta no putekļu tvertnes, izņemiet filtra ietvaru, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (7. attēls).
Izņemiet porolona filtru no filtra ietvara (8. attēls).
Uzsitiet ar porolona filtru un filtra ietvaru pa atkritumu tvertni, lai tos notīrītu (9. attēls).
Skalojiet krāsaino daļu krāna ūdenī (10. attēls) un nosusiniet ar drānu (11. attēls).
Skalojiet porolona filtru (12. attēls), līdz saspiežot no tā sāk tecēt tīrs ūdens (13. attēls). Neskalojiet filtra ietvaru.
Nogaidiet 24 stundas, līdz porolona filtrs ir pilnībā sauss (14. attēls).
Salieciet daļas atpakaļ (15.–18. attēls).
Piezīme: lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, iesakām reizi mēnesī tīrīt putekļsūcēja filtru un mainīt filtru ik pēc 6 mēnešiem (piederums XV1631).
Philips bezvadu putekļsūcēja uzgalī ir rotējoša suka. Šajā sukā var saķerties mati, un tā ir regulāri jākopj. Veiciet tālāk norādītās darbības un skatiet videoklipu, lai iegūtu papildu informāciju.
Izslēdziet strāvas padevi (1. attēls).
Noņemiet suku, turot pogu uz labo pusi (2. attēls).
Ar roku notīriet visus redzamos netīrumus (3. attēls).
Pārgrieziet un noņemiet no sukas visus tajā sapinušos matus (4. attēls).