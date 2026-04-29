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Philips 2000./3000. sērijas bezvadu putekļsūcēja tīrīšana

Lai uzzinātu, kā iztīrīt Philips 2000./3000. sērijas bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni, filtru, suku un ūdens tvertni, skatiet tālāk redzamās sadaļas. Jūs varat atrast kāta modeļa nosaukumu un/vai skatīt tālāk redzamo attēlu.
 

2000./3000. sērijas modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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