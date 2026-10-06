Philips 3000./2000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda
Ja Philips 3000. vai 2000. sērijas bezvadu putekļsūcēja sūkšanas jauda nav tik laba, kā gaidīts, skatiet tālāk minētos iespējamos iemeslus un risinājumus.
Ja filtrs un/vai ciklons (putekļu tvertnes krāsainā daļa) ir netīrs, jūs ievērosiet, ka sūkšanas jauda samazinās. Lai to novērstu, veiciet tālāk aprakstītās darbības, lai notīrītu abas detaļas.
Putekļu tvertne/ciklons
Izslēdziet ierīci (1. attēls).
Izņemiet tvertni, pavelkot sviru, kas atrodas pa labi no barošanas pogas (2. attēls).
Paceliet krāsaino daļu, lai piekļūtu putekļu tvertnei (3. attēls).
Iztukšojiet putekļu tvertni (4. attēls).
Lai uzturētu ierīci labā stāvoklī, skalojiet putekļu tvertni krāna ūdenī. Nemazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā (5. attēls).
Pirms ievietojat putekļu tvertni atpakaļ, tai jābūt pilnīgi sausai (6. attēls).
Filtrs
Kad krāsainā daļa ir izņemta no putekļu tvertnes, izņemiet filtra ietvaru, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (7. attēls).
Izņemiet porolona filtru no filtra ietvara (8. attēls).
Uzsitiet ar porolona filtru un filtra ietvaru pa atkritumu tvertni, lai tos notīrītu (9. attēls).
Skalojiet krāsaino daļu krāna ūdenī (10. attēls) un nosusiniet ar drānu (11. attēls).
Skalojiet porolona filtru (12. attēls), līdz saspiežot no tā sāk tecēt tīrs ūdens (13. attēls). Neskalojiet filtra ietvaru.
Nogaidiet, līdz porolona filtrs ir pilnībā sauss (14. attēls).
Salieciet daļas atpakaļ (15.–18. attēls).
Piezīme: lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, iesakām reizi mēnesī iztīrīt putekļsūcēja filtru un nomainīt filtru ik pēc 6 mēnešiem (piederums XV1631).
Ja ierīcē ir iestrēdzis svešķermenis, tas var izraisīt sūkšanas jaudas problēmas. Izslēdziet ierīci (1. attēls). Iztīriet uzgali, atvienojot cauruli no ierīces galvenā bloka un pārbaudot, vai kaut kas nav iestrēdzis caurulē vai uzgaļa daļā, kas bija pievienota caurulei. Ja nekonstatējat nosprostojumus, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus uzgaļa un sukas tīrīšanai.
Noņemiet suku, turot nospiestu sānos esošo pogu (2. attēls).
Ar roku notīriet visus redzamos netīrumus (3. attēls).
Pārgrieziet un noņemiet no sukas visus tajā sapinušos matus (4. attēls).
Ievietojiet suku atpakaļ vietā, tad putekļsūcējs atkal ir gatavs lietošanai (7.–8. attēls).
Ja tas neatrisina problēmu, nogādājiet ierīci Philips servisa centrā vai sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību:www.philips.com/support.
Ja putekļu tvertne nav pareizi pievienota, tas var radīt sūkšanas jaudas problēmas. Lai būtu droši, ka putekļu tvertne ir ievietota pareizi, vispirms salāgojiet tvertnes augšdaļu un tad ieāķējiet pārējo tvertnes daļu.
Ja ierīcē nav filtra, tas var radīt sūkšanas jaudas problēmas. Pārliecinieties, ka filtrs ir ievietots ierīcē un ir pareizi uzstādīts. Kad ievietojat putekļu tvertni ierīcē, vispirms salāgojiet tvertnes augšdaļu un tikai pēc tam ieāķējiet pārējo tvertnes daļu (skat. tālāk redzamo attēlu).
Ja esat pārbaudījis iepriekš minēto un ierīcei joprojām ir zemāka sūkšanas jauda, nekā parasti, nogādājiet to Philips servisa centrā vai izmantojiet tālāk sniegto vietni, lai sazinātos ar mums: www.philips.com/support.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›