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Philips 3000./2000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda

Ja Philips 3000. vai 2000. sērijas bezvadu putekļsūcēja sūkšanas jauda nav tik laba, kā gaidīts, skatiet tālāk minētos iespējamos iemeslus un risinājumus.
 

3000. un 2000. sērija

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC3131/01, XC3131/61, XC2011/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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