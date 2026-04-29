Bieži pazūd savienojums starp bērna ierīci un vecāku ierīci

Ja ik pa brīdim zūd savienojums starp bērna ierīci un vecāku ierīci vai, ja rodas skaņas traucējumi, izpildiet tālāk norādītās darbības.
Novietojiet ierīci citur. Iespējams, ka bērna ierīce un vecāku ierīce atrodas pārāk tuvu uztveršanas diapazona robežai vai arī traucējumus rada citas 2,4 GHz frekvences bezvada ierīces.
Samaziniet attālumu starp bērna ierīci un vecāku ierīci vai izslēdziet citas 2,4 GHz frekvences bezvada ierīces (klēpjdatorus, mobilos tālruņus, mikroviļņu krāsnis utt.). Savienojuma atjaunošana starp ierīcēm var ilgt līdz pat 15 sekundēm.
Restartējiet bērna ierīci un vecāku ierīci.
Lietotnē Baby Monitor+ pārbaudiet bērna ierīces Wi-Fi maršrutētāja signāla stiprumu. Signāls ir stiprs, ja redzams uzraksts “Excellent” (Izcils) vai “Good” (Labs). Ja Wi-Fi signāls ir vājš, pārvietojiet maršrutētāju tuvāk bērna ierīcei vai izmantojiet Wi-Fi signāla pastiprinātāju, lai nodrošinātu spēcīgu un stabilu savienojumu, kas nepieciešams optimālai darbībai.
Atiestatiet maršrutētāju un modemu. Atvienojiet tos no elektrotīkla, pagaidiet apmēram 10 sekundes un pieslēdziet tos atpakaļ.
Lai nodrošinātu stabilu savienojumu, jo īpaši naktīs, gādājiet, lai bērna ierīce būtu pieslēgta pie strāvas kontaktligzdas, izmantojot piemērotu strāvas adapteri. Lai uzlāde būtu optimāla, vienmēr lietojiet komplektā nodrošināto adapteri.
Ja izmantojat Direct režīmu, izmēģiniet Auto vai Direct + WLAN režīmu, un otrādi. Pārbaudiet un izmēģiniet, kurš režīms vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.
Ja bieži zūd savienojums starp bērna ierīci un vecāku ierīci, iespējams, ka signālu ietekmē attālums starp ierīcēm vai jūsu mājās esošie šķēršļi.
Izmēģiniet tālāk ieteiktos risinājumus.
Pārbaudiet, vai bērna ierīce ir pieslēgta pie strāvas. Bērna ierīcei lietošanas laikā jāpaliek savienotai ar barošanas avotu.
Novietojiet bērna un vecāku ierīces tuvāk vienu otrai. Monitora darbības diapazons iekštelpās ir līdz 50 metriem, bet faktiskais diapazons ir atkarīgs no reālajiem apstākļiem.
Pārbaudiet, vai starp ierīcēm atrodas šķēršļi. Sienas un materiāli, piemēram, dzelzsbetons vai metāls, var ievērojami mazināt darbības diapazonu.
Pārliecinieties, ka antena ir novietota vertikāli. Vecāku ierīcei ir salokāma antena, kas bezvada režīmā savienojas ar bērna ierīci.
Restartējiet ierīces. Tas var palīdzēt atrisināt savienojuma problēmu.
Lai restartētu bērna ierīci:
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 1 sekundi, lai izslēgtu ierīci.
Pagaidiet dažas minūtes.
Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci.
Lai restartētu vecāku ierīci:
Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.
Pagaidiet dažas minūtes.
Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 2 sekundes, lai atkal to ieslēgtu.
Atiestatiet ierīces. Ja savienojuma problēma joprojām pastāv, var palīdzēt pilnīga atiestatīšana.
Lai pilnībā atiestatītu bērna ierīci:
Atvienojiet to no barošanas avota.
Pagaidiet dažas sekundes.
Pievienojiet to atpakaļ barošanas avotam, lai to ieslēgtu.
Lai pilnībā atiestatītu vecāku ierīci:
Atvienojiet USB-C kabeli. Vecāku ierīci nevar atiestatīt, ja tā ir pieslēgta pie strāvas.
Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 10 sekundes.
Vecāku ierīce sāks atiestatīties un pēc tam automātiski ieslēgsies.
Ja veicāt šīs darbības, bet joprojām saskaraties ar problēmām, mēs varam palīdzēt. Sazinieties ar mums, lai saņemtu atbalstu no mūsu eksperta.
Mums žēl, ka šie ieteikumi nepalīdzēja atrisināt problēmu, taču mēs joprojām varam palīdzēt. Sazinieties ar mums, lai saņemtu atbalstu no mūsu eksperta.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SCD971/26, SCD973/26.