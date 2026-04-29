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Bieži pazūd savienojums starp bērna ierīci un vecāku ierīci

Ja rodas savienojuma problēmas Philips Avent mazuļa uzraudzības ierīces bērna ierīces un vecāku ierīces starpā, tālāk ir sniegti ieteikumi savienojuma uzlabošanai.

Pirmkārt, pārliecinieties, ka jūs zināt sava produkta modeli. Ja jums nav skaidrs modeļa numurs, dodieties uz šo rokasgrāmatu, lai atrastu produkta modeļa numuru.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD971/26, SCD973/26.

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