Philips atbalsts
Bieži pazūd savienojums starp mazuļa ierīci un vecāku ierīci
Ja ik pa brīdim zūd savienojums starp mazuļa ierīci un vecāku ierīci vai ja rodas skaņas traucējumi, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai atrisinātu šo problēmu.
- Novietojiet ierīci citur. Iespējams, ka mazuļa ierīce un vecāku ierīce atrodas pārāk tuvu uztveršanas diapazona robežai vai arī citas 2,4 GHz frekvences bezvadu ierīces rada traucējumus.
- Samaziniet attālumu starp mazuļa ierīci un vecāku ierīci vai izslēdziet citas 2,4 GHz frekvences bezvadu ierīces (klēpjdatorus, mobilos tālruņus, mikroviļņu krāsnis utt.). Savienojuma atjaunošana starp ierīcēm var ilgt līdz pat 15 sekundēm.
- Restartējiet mazuļa ierīci un vecāku ierīci.
- Lietotnē Baby Monitor+ pārbaudiet Wi-Fi maršrutētāja Wi-Fi signāla stiprumu mazuļa ierīcei. Signāls ir stiprs, ja redzams uzraksts “Excellent” (Izcils) vai “Good” (Labs). Ja signāls ir vājš, pārvietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk mazuļa ierīcei vai izmantojiet Wi-Fi signāla pastiprinātāju, lai nodrošinātu labu un stabilu savienojumu, kas nepieciešams optimālai darbībai.
- Atiestatiet maršrutētāju un modemu. Atvienojiet maršrutētāju un modemu no elektrotīkla, pagaidiet apmēram 10 sekundes un pieslēdziet tos atpakaļ elektrotīklam.
Lai nodrošinātu stabilu savienojumu, jo īpaši nakts stundās, gādājiet, lai mazuļa ierīce būtu pieslēgta pie strāvas kontaktligzdas, izmantojot piemērotu strāvas adapteri. Lai uzlāde būtu optimāla, vienmēr lietojiet komplektā nodrošināto adapteri.
- Ja izmantojat Direct režīmu, izmēģiniet automātisko režīmu, un otrādi. Pārbaudiet un izmēģiniet, kurš režīms vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD971/26 , SCD973/26 .