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Kāpēc Philips 7000. vai 8000. sērijas bezvadu putekļsūcējam neiedegas LED apgaismojums?

Var būt vairāki iemesli, kāpēc Philips 7000. vai 8000. sērijas bezvadu putekļsūcējam neiedegas LED apgaismojums. Uzziniet, kā to vienkārši novērst, lasot tālāk.
 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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