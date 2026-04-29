Kāpēc Philips 7000. vai 8000. sērijas bezvadu putekļsūcējam neiedegas LED apgaismojums?
Var būt vairāki iemesli, kāpēc Philips 7000. vai 8000. sērijas bezvadu putekļsūcējam neiedegas LED apgaismojums. Uzziniet, kā to vienkārši novērst, lasot tālāk.
Displeja izvēlnē var pārbaudīt, vai LED apgaismojums ir izslēgts. Ja ar izvēlnes pogu neapstiprināt izvēli ieslēgt LED apgaismojumu, LED apgaismojums paliks izslēgts (skatiet attēlu). Lai atrastu šo funkciju un aktivizētu LED apgaismojumu, veiciet tālāk aprakstītās darbības un noskatieties videoklipu.
Nospiediet izvēlnes pogu un pārslēdziet apgaismojuma funkciju.
Apstipriniet, vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu.
Lai mainītu apgaismojuma spilgtumu, ar pogām “+” un “-” pārslēdziet pieejamos līmeņus un apstipriniet izvēli, vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu. Ir trīs dažādas izvēles iespējas: ļoti spilgts, spilgts un bez gaismas.
Tālāk redzamajā videoklipā “Kā lietot Philips bezvadu putekļsūcēju Aqua (Plus)” ir paskaidrots, kā aktivizēt LED apgaismojumu (0:15–0:33)
Piezīme. Videoklipa nosaukumā ir norādīta 8000. sērija, bet tas attiecas arī uz 7000. sērijas ierīcēm, kurām ir tāda pati izvēlne.
LED apgaismojums uz piederumiem iedegas tikai tad, kad tieši pie rokās turamās ierīces tiek pievienots šaurais uzgalis (1), kombinētais uzgalis (2), mēbeļu tīrīšanas sprausla (3) vai mīkstā suka (4). LED apgaismojums neiedegas, kad piederumus savieno ar cauruli. Lūdzu, pārliecinieties, ka gaismas diodes ir ieslēgtas izvēlnē, kā aprakstīts šī raksta pirmajā daļā.
Piezīme:
Tikai galvenās sprauslas LED apgaismojums darbojas gan uz caurules, gan rokās turamās ierīces.
Mini Turbo sukai (5) nav apgaismojuma.
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