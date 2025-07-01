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Bieži pārtrūkst savienojums starp mazuļa ierīci un lietotni

Ja savienojums starp mazuļa ierīci un lietotni Philips Avent Baby Monitor+ nav pietiekami labs, veiciet tālāk izklāstītās darbības, lai uzlabotu savienojumu.

  • Pārbaudiet, vai jūsu Wi-Fi savienojums ir labs un stabils. Lietotnes iestatījumu lapā pārbaudiet Wi-Fi signāla stiprumu. Signāls ir stiprs, ja redzams uzraksts “Excellent” (Izcils) vai “Good” (Labs). Ja redzami citi uzraksti, izmantojiet Wi-Fi signāla pastiprinātāju, lai signāls būtu spēcīgāks.
  • Pārliecinieties, ka izmantojat jaunāko lietotnes Philips Avent Baby Monitor+ versiju. Ja neizmantojat jaunāko versiju, viedtālrunī atjauniniet lietotni.
  • Restartējiet lietotni Philips Avent Baby Monitor+ viedtālrunī.
  • Restartējiet modemu un/vai maršrutētāju.
  • Restartējiet mazuļa ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Vai joprojām neizdodas izveidot savienojumu? Ja neviens no šiem padomiem nepalīdz, sazinieties ar mums.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD971/26 , SCD973/26 .

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