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Ierīce Philips Lumea neveic izgaismošanu

Ja Lumea neveic izgaismošanu, iemesls var būt kāds no tālāk norādītajiem.

  • Iespējams, jūsu āda ir pārāk tumša
  • Uzgalis nav pareizi pievienots
  • Nav atbilstošas saskares ar ādu
  • Sensors ir netīrs

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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: BRI940/00, BRI921/00, BRI947/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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