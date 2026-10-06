Ūdens/tvaika noplūde no de-calc pogas un zem Philips gludināšanas sistēmas pamatnes
Mūsu rakstā, kas lasāms tālāk, atrodiet iespējamos cēloņus un risinājumus, ja virsma zem Philips gludināšanas sistēmas pamatnes kļūst mitra vai arī no EASY DECALC pogas apakšas izplūst tvaiks un/vai ūdens.
Izslēdziet ierīci un uzgaidiet divas stundas, lai tā atdzistu. Atskrūvējiet un vēlreiz pievelciet pogu, lai pārliecinātos, ka tā ir cieši pievilkta.
Ja no EASY DECALC pogas ir ūdens un/vai tvaika noplūde, gumijas blīve ir nodilusi. Sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas par EASY DECALC pogas nomaiņu.
Ja iepriekš piedāvātie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:PSG7200/30, PSG7200/20, PSG8300/20. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›