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Ūdens/tvaika noplūde no de-calc pogas un zem Philips gludināšanas sistēmas pamatnes

Mūsu rakstā, kas lasāms tālāk, atrodiet iespējamos cēloņus un risinājumus, ja virsma zem Philips gludināšanas sistēmas pamatnes kļūst mitra vai arī no EASY DECALC pogas apakšas izplūst tvaiks un/vai ūdens.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: PSG7200/30, PSG7200/20, PSG8300/20. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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