Mēs izmantojam jūsu kombinētos datus, lai uzlabotu Lietotnes, ierīces(-ču) un pakalpojumu saturu, funkcionalitāti un lietojamību, kā arī izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus. Šajā gadījumā mēs uzskatām, ka jūsu kombinēto datu apstrādes pamatā ir mūsu leģitīmās intereses. Ja piekrītat saņemt reklāmas paziņojumus par mūsu produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, kas jums var būt interesantas, pamatojoties uz jūsu vēlmēm un uzvedību tiešsaistē, mēs varam nosūtīt jums mārketinga un reklāmas paziņojumus, izmantojot e-pastu un citus digitālos kanālus, piemēram, mobilās lietotnes un sociālos medijus. Lai varētu pielāgot saziņu jūsu vēlmēm un uzvedībai un nodrošināt jums atbilstošāku un personalizētāku pieredzi, mēs varam analizēt jūsu kombinētos datus. No šādiem paziņojumiem varat atteikties un atrakstīties jebkurā brīdī.

If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.