Saistībā ar profilaktiskajiem pasākumiem no vietējām pašvaldībām, daudzi no mūsu vietējiem servisa un remonta centriem var būt pagaidām slēgti, vai to darba laiks var būt mainīts. Strādājošie servisa un remonta centri ņem vērā papildus higiēnas piesardzības pasākumus.

Mūsu servisa tīkls joprojām ir pieejams, lai veiktu produktu remontu, ar papildus drošības un higiēnas pasākumiem. Tas var aizņemt nedaudz vairāk laika nekā parasti. Mēs centīsimies jums ziņot par jaunumiem.