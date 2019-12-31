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    Signage Solutions LED displejs

    44BDL8139L/00

    Bez robežām

    Iedzīviniet iztēles augļus un radiet plūdenas displeju sienas. Ar L-Line Professional LED displeju iegūsiet nebeidzamas iespējas. Konstrukcija bez apmales, plašs skatīšanās leņķis un neticams spilgtums nodrošina brīnišķīgu attēlu jebkurā izmērā.

    Signage Solutions LED displejs

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    Bez robežām

    Bezapmaļu gaismas diožu displeja siena.

    • 44''
    • Direct View LED

    LED displeji ar nevainojamu attēla kvalitāti ideāli saskaņotam izskatam.

    Izveidojiet jebkādas formas, izmēra vai izšķirtspējas video sienas bez apmalēm. Philips profesionālo LED skapju modulārais dizains nozīmē, ka varat pielāgoties jebkurai vietai. Veidojiet plašas, imersīvas sistēmas vai aizraujošus rakstus. Viegli izveidojiet video sienas, kas netraucēti plūst ap durvīm un citām atverēm.

    Veidojiet jebkāda izmēra un formas video sienas, izmantojot displejus bez apmalēm

    Vienkārši savienojiet vairākus LED displeju skapjus, lai izveidotu vēlamo izšķirtspēju – 4K, 8K vai pat lielāku. Salīdzinot ar LCD ekrāniem, LED displejiem ir augstākas atsvaidzes intensitātes, kas nodrošina vienmērīgāku attēlu. Lai arī kā to lietotu, jūs viņus aizrausiet ar kristāldzidru attēlu.

    Augstas veiktspējas zelta vadu LED

    Philips Professional LED displejos ir izmantoti augstas veiktspējas zelta vadi, kas ir efektīvāki enerģijas patēriņa un izmaksu ziņā.

    Priekšējās piekļuves LED moduļi vieglai apkopei un uzturēšanai

    Iekšējai elektronikai var viegli piekļūt apkopes un uzturēšanas vajadzībām. Katru no astoņiem skapī esošajiem LED moduļiem var izņemt ar īpašu magnētisku instrumentu, kas ļauj no priekšpuses izcelt moduli.

    Iebūvēts aizmugures kabeļu pārsegs ērtai kabeļu organizēšanai

    Philips Professional LED displejiem ir iebūvēti aizmugures kabeļu pārsegi, lai strāvas un datu kabeļi būtu sakārtoti. Displeju skapjus gan strāvai, gan datiem var viegli savienot virknes (ziedlapķēdes) slēgumā, tādējādi mazinot nekārtību un paātrinot uzstādīšanu.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Malu attiecība
      1:2
      Spilgtuma viendabīgums
      >= 97%
      Spilgtums pēc kalibrēšanas
      800 niti
      Spilgtums pirms kalibrēšanas
      1000 niti
      Kalibrēšana (spilgtums/krāsa)
      Atbalstīta
      Krāsas temperatūras pielāgošanas diapazons
      4000~9500 K (ar programmatūru)
      Krāsas temperatūras noklusējums
      6500 ± 500 K
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      >= 3000:1
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      140  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      140  grādi
      Attēla uzlabošana
      • Dinamiskā kontrasta uzlabošana
      • Plašas krāsu gammas displejs
      Novietošana
      Portrets
      Rāmja frekvence (Hz)
      50 un 60
      Atsvaidzināšanas frekvence (Hz)
      1200~1920
      Lietojums
      24/7 h, iekštelpās

    • Lietošanas komforts

      Ērta uzstādīšana
      • Vadtapas
      • Viegls
      • Bloķēšanas mehānisms skapim
      Jaudas kanāls
      230 V videi: 6 skapji vai mazāk, 110 V videi: 3 skapji vai mazāk
      Viena signāla vadības cilpa
      RJ45

    • Strāvas padeve

      Patēriņš (tipisks)
      <=80  W
      BTU vērtība m2
      1637 BTU/m2
      Maksimālais enerģijas patēriņš
      240  W
      Ieejas spriegums
      Maiņstrāva 200~240 V / maiņstrāva 100–120 V (50–60 Hz)

    • Darbības nosacījumi

      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      –20~45  °C
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      -20 ~ 50  °C
      Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
      10~80%
      Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]
      10~85%

    • Korpuss

      Skapja platība (m2)
      0,5
      Skapja pikseļi (punkti)
      32 768
      Skapja izmēri (platums x augstums)
      128 × 256
      Skapja izmērs (mm)
      500 × 1000 × 86
      Datu savienotājs
      RJ45
      Strāvas savienotājs
      Ieeja/izeja (C14/C13)
      Saņemšanas karšu skaits
      1 gab.
      Saņemšanas kartes specifikācijas
      A5S / A5S Plus
      Saņemšanas kartes zīmols
      Novastar
      Svars (kg)
      15,6 kg
      Skapja izmērs pa diagonāli (collas)
      44
      Skapja konstrukcija
      Alumīnijs + tērauds

    • Modulis

      LED tips
      SMD 2121 zeltīts vads
      Pikseļa sastāvs
      1R1G1B
      LED darbības laiks (h)
      100 000
      Moduļa izšķirtspēja (platums x augstums pikseļos)
      64 x 64
      Moduļa izmērs (P × A × Dz mm)
      250 * 250 * 19,1
      Pikseļa augstums (mm)
      3,91 mm

    • Piederumi

      Standarta savienojuma detaļa
      3 gab.
      LAN vads (RJ45, CAT-5)
      1 gab. (130 cm)
      QSG
      1 gab.
      Bultskrūve
      4 gab. (M10 * 70) (padziļinātas galvas sešstūru skrūve)
      Strāvas ķēde caur kabeli
      1 gab.

    • Dažādi

      Garantija
      3 gadi
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • FCC SDOC, 15. daļa
      • EMC A klase
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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