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    Signage Solutions Q sērijas displejs

    65BDL3511Q/02

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    Informējiet un aizraujiet ar Philips Q sērijas profesionālo Ultra HD displeju. Šo uzticamo risinājumu var uzstādīt, cik vien ātri nepieciešams.

    Signage Solutions Q sērijas displejs

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    Viegli iestatāms 18/7 displejs.

    • 65”
    • Tiešs LED aizmugurgaismojums
    • Ultra HD
    Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

    Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

    Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

    FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

    FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

    No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

    Ieplānojiet vēlamās pārraides vēlamajā laikā ar SmartPlayer

    Ieplānojiet vēlamās pārraides vēlamajā laikā ar SmartPlayer

    Pārvērtiet savu USB ierīci par patiesi rentablu digitālu informācijas attēlošanas ierīci. Vienkārši saglabājiet savu saturu (video, audio, attēlus) savā USB un pievienojiet displejam. Izveidojiet savu atskaņošanas sarakstu un plānojiet savu saturu, izmantojot ekrāna izvēlnes, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus jebkurā laikā un vietā.

    Iebūvēts multivides atskaņotājs. Vienkārši plānojama USB satura atskaņošana

    Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      163.9  cm
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      64.5  colla
      Malu attiecība
      16:9
      Paneļa izšķirtspēja
      3840 x 2160
      Pikseļu frekvence
      0,372 x 0,372 mm
      Optimāla izšķirtspēja
      3840 x 2160 ar 60 Hz
      Spilgtums
      400  cd/m²
      Displeja krāsas
      1,07 miljardi krāsu
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      1200:1
      Dinamisks kontrasta koeficients
      500 000:1
      Reakcijas laiks (tipiskais)
      8  ms
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      178  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      178  grādi
      Paneļa tehnoloģija
      IPS
      Klīniskās vides attēls
      D-Image priekšiestatījums (atbilstoši DICOM 14. daļai)
      Sausmigla
      25%

    • Savienojamība

      Audio izeja
      3,5 mm ligzda
      Video ieeja
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x 3)
      • USB 2.0 (x2)
      Audio ieeja
      3,5 mm ligzda
      Ārējā vadība
      • IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda
      • RJ45
      • RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

    • Lietošanas komforts

      Novietošana
      • Ainavas režīms (18/7)
      • Portreta režīms (18/7)
      Mozaīkas matrica
      Līdz 10 x 15
      Tastatūras vadība
      • Slēptas
      • Slēdzamas
      Tālvadības pults signāls
      Slēdzamas
      Signāla kanāls
      • RS232
      • IR kanāls
      Ērta uzstādīšana
      Kompakta uzstādīšana
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Vadāmība tīklā
      • RS232
      • RJ45
      Palaišana
      • Ieslēgšanas aizture
      • Ieslēgšanas statuss
      • Palaišanas avots
      Palaišanas logs
      iespējot/atspējot Philips logotipu

    • Skaņa

      Iebūvēti skaļruņi
      2 x 10 W (RMS)

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Patēriņš (tipisks)
      165  W
      Patēriņš (maks.)
      220 W
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      G

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      Datora formāti
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formāti
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1462,3  mm
      Produkta svars
      27,80  kg
      Komplekta augstums
      837,3  mm
      Komplekta dziļums
      68,9 mm (sienas stiprinājums) / 89,9 mm (rokturis)  mm
      Komplekta platums (collas)
      57,57  colla
      Komplekta augstums (collas)
      32.96  colla
      Sienas stiprinājums
      400 x 400 mm, M8
      Komplekta dziļums (collas)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  colla
      Rāmja platums
      14,9 mm (līdzens rāmis)
      Produkta svars (mārciņas)
      61,29  lb

    • Darbības nosacījumi

      Augstums
      0–3000 m
      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  stundas
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      –20~60  °C
      Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
      20–80% RH (bez kondensācijas)
      Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]
      5–95% RH (bez kondensācijas)

    • Multivides lietojumprogrammas

      USB video atskaņošana
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB attēlu atskaņošana
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB audio atskaņošana
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • IR sensora kabelis (1,8 m) (x1)
      • Philips logotips (x1)
      • AC strāvas vads
      • AC slēdža pārsegs
      • Īsa lietošanas pamācība (x1)
      • Tālvadības pults un AAA baterijas
      • RS232 ziedlapķēdes kabelis (x 1)
      • USB pārsegs un skrūve x1
      • Stieples ritulis (x3)

    • Dažādi

      Displejā redzamās valodas
      • Arābu
      • Angļu
      • Franču
      • Vācu
      • Itāļu
      • Japāņu
      • Poļu
      • Krievu
      • Spāņu
      • Vienkāršotā ķīniešu
      • Turku
      • Tradicionālā ķīniešu
      Garantija
      3 gadu garantija
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • CE
      • FCC, A klase
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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