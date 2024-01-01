65BDL3511Q/02
Esiet pamanāms
Informējiet un aizraujiet ar Philips Q sērijas profesionālo Ultra HD displeju. Šo uzticamo risinājumu var uzstādīt, cik vien ātri nepieciešams.
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.
No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.
Pārvērtiet savu USB ierīci par patiesi rentablu digitālu informācijas attēlošanas ierīci. Vienkārši saglabājiet savu saturu (video, audio, attēlus) savā USB un pievienojiet displejam. Izveidojiet savu atskaņošanas sarakstu un plānojiet savu saturu, izmantojot ekrāna izvēlnes, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus jebkurā laikā un vietā.
Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.
Attēls/displejs
Savienojamība
Lietošanas komforts
Skaņa
Strāvas padeve
Atbalstītā displeja izšķirtspēja
Izmēri
Darbības nosacījumi
Multivides lietojumprogrammas
Piederumi
Dažādi
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