Citi elementi lodziņā
- AC strāvas vads
- RS232 kabelis
- Tālvadības pults
- Baterijas tālvadības pultij
- Īsa lietošanas pamācība
65BDL3550Q/00
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Informējiet un aizraujiet ar Philips Q sērijas profesionālo Ultra HD displeju. Šo uzticamo risinājumu var uzstādīt, cik vien ātri nepieciešams.Skatīt visas priekšrocības
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Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.
No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.
Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskarne ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logrīki nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirklī.
Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.
Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jauna Android 8 operētājsistēma aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.
Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izmantojot šo pārlūku, kura pamatā ir Chromium, plānojiet saturu tiešsaistē un pievienojiet vienu displeju vai visu savu tīklu. Attēlojiet saturu gan ainavas, gan portreta režīmā Full HD izšķirtspējā. Vienkārši savienojiet displeju ar internetu, izmantojot Wi-Fi vai RJ45 kabeli, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus.
Attēls/displejs
Savienojamība
Lietošanas komforts
Skaņa
Strāvas padeve
Atbalstītā displeja izšķirtspēja
Izmēri
Darbības nosacījumi
Multivides lietojumprogrammas
Iekšējais atskaņotājs
Piederumi
Dažādi
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