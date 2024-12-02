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Signage Solutions
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    Signage Solutions Q sērijas displejs

    65BDL3550Q/00

    Overall rating / 5
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    Informējiet un aizraujiet ar Philips Q sērijas profesionālo Ultra HD displeju. Šo uzticamo risinājumu var uzstādīt, cik vien ātri nepieciešams.

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    Signage Solutions Q sērijas displejs

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    Viegli iestatāms 18/7 displejs.

    • 65”
    • Tiešs LED aizmugurgaismojums
    • Ultra HD
    Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

    Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

    Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

    FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

    FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

    No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

    CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu

    CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu

    Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskarne ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logrīki nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirklī.

    Iebūvēts multivides atskaņotājs. Vienkārši plānojama USB satura atskaņošana

    Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

    Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes

    Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jauna Android 8 operētājsistēma aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

    Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī

    Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izmantojot šo pārlūku, kura pamatā ir Chromium, plānojiet saturu tiešsaistē un pievienojiet vienu displeju vai visu savu tīklu. Attēlojiet saturu gan ainavas, gan portreta režīmā Full HD izšķirtspējā. Vienkārši savienojiet displeju ar internetu, izmantojot Wi-Fi vai RJ45 kabeli, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      163.9  cm
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      64.5  colla
      Malu attiecība
      16:9
      Paneļa izšķirtspēja
      3840 x 2160
      Pikseļu frekvence
      0,372 x 0,372 mm
      Optimāla izšķirtspēja
      3840 x 2160 ar 60 Hz
      Spilgtums
      400  cd/m²
      Displeja krāsas
      1,07 miljardi krāsu
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      1300:1
      Dinamisks kontrasta koeficients
      500 000:1
      Reakcijas laiks (tipiskais)
      9  ms
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      178  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      178  grādi
      Attēla uzlabošana
      • 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana
      • 3D Combfilter
      • Kustību kompensācija bez rindpārleces
      • Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
      • 3D MA bez rindpārleces
      • Dinamiskā kontrasta uzlabošana
      Paneļa tehnoloģija
      IPS
      Operētājsistēma
      Android 8.0
      Klīniskās vides attēls
      D-Image priekšiestatījums (atbilstoši DICOM 14. daļai)

    • Savienojamība

      Audio izeja
      3,5 mm ligzda
      Video ieeja
      • DVI-D (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 3)
      • USB 2.0 (x 2)
      • VGA (analogs D-Sub) (x 1)
      Audio ieeja
      3,5 mm ligzda
      Ārējā vadība
      • RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda
      • IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda
      • RJ45

    • Lietošanas komforts

      Novietošana
      • Ainavas režīms (18/7)
      • Portreta režīms (18/7)
      Mozaīkas matrica
      Līdz 15 x 15
      Tastatūras vadība
      • Slēptas
      • Slēdzamas
      Tālvadības pults signāls
      Slēdzamas
      Signāla kanāls
      • RS232
      • IR kanāls
      Ērta uzstādīšana
      Kompakta uzstādīšana
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Vadāmība tīklā
      • RS232
      • RJ45
      Palaišana
      • Ieslēgšanas aizture
      • Ieslēgšanas statuss
      • Palaišanas avots
      Palaišanas logs
      iespējot/atspējot Philips logotipu

    • Skaņa

      Iebūvēti skaļruņi
      2 x 10 W (RMS)

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Patēriņš (tipisks)
      155  W
      Patēriņš (maks.)
      210 W
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      G

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      Datora formāti
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formāti
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1462,3  mm
      Produkta svars
      27,80  kg
      Komplekta augstums
      837,3  mm
      Komplekta dziļums
      68,9 mm (sienas stiprinājums) / 89,9 mm (rokturis)  mm
      Komplekta platums (collas)
      57,57  colla
      Komplekta augstums (collas)
      32.96  colla
      Sienas stiprinājums
      400 x 400 mm, M8
      Komplekta dziļums (collas)
      2,71 (sienas stiprinājums) / 3,54 (rokturis)  colla
      Rāmja platums
      14,9 mm (līdzens rāmis)
      Produkta svars (mārciņas)
      61,29  lb

    • Darbības nosacījumi

      Augstums
      0–3000 m
      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      0–40  °C
      MTBF
      30 000  stundas
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      –20~60  °C
      Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
      20–80% RH (bez kondensācijas)
      Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]
      5–95% RH (bez kondensācijas)

    • Multivides lietojumprogrammas

      USB video atskaņošana
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB attēlu atskaņošana
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB audio atskaņošana
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Iekšējais atskaņotājs

      CPU
      • Divkodolu Cortex A53 1,1 GHz
      • Divkodolu Cortex A73 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Atmiņa
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • AC strāvas vads
      • RS232 kabelis
      • Tālvadības pults
      • Baterijas tālvadības pultij
      • Īsa lietošanas pamācība
      Iekļautie piederumi
      • IR sensora kabelis (1,8 m) (x 1)
      • RS232 ziedlapķēdes kabelis
      • M3 skrūve (x 2)
      • Philips logotips (x1)
      • USB pārsegs (x 1)

    • Dažādi

      Displejā redzamās valodas
      • Vienkāršotā ķīniešu
      • Tradicionālā ķīniešu
      • Angļu
      • Franču
      • Vācu
      • Itāļu
      • Poļu
      • Krievu
      • Spāņu
      • Turku
      • Japāņu
      • Arābu
      Garantija
      3 gadu garantija
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, A klase
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • AC strāvas vads
    • RS232 kabelis
    • Tālvadības pults
    • Baterijas tālvadības pultij
    • Īsa lietošanas pamācība
    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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