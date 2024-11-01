BDL3215E/00
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HDMI nodrošina nesaspiestu digitālo RGB savienojumu no avota uz ekrānu. Izslēdzot pārveidošanu analogajā signālā, HDMI sniedz nevainojamu attēlu. Nepavājināts signāls samazina ņirbēšanu un rada skaidrāku attēlu. HDMI viedi pārraida augstāko izvades izšķirtspēju no avota ierīces. HDMI ieeja ir pilnībā atpakaļsaderīga ar DVI avotiem, taču ietver digitālo audio. HDMI izmanto HDCP aizsardzību pret kopēšanu.
Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.
Tā kā uzņēmumu darbība notiek nepārtraukti, mūsu informācijas displeji ir radīti 24/7 lietošanas ciklam. Vislabākie izmantotie komponenti, lai nodrošinātu augstāko kvalitātes līmeni, ļauj vienmēr uzticēties šim modeļu klāstam.
LCD paneļa XGA izšķirtspējas platais formāts spēj attēlot 1366 x 768 pikseļus; WXGA ļauj monitoriem darboties bez rindpārlēces izvērses, lai nodrošinātu labāku displeja veiktspēju un precīzu krāsu attēlojuma efektu.
Iekšējā tālummaiņas funkcija ļauj ērti uzstādīt video sienas matricu, neizmantojot dārgu ārējo aprīkojumu. Video siena var parādīt līdz 25 displejiem: 5 displeji horizontāli un 5 — vertikāli.
Statiski attēli, kas ilgstoši tiek rādīti ekrānā, LCD displejos var atstāt māņattēlu vai iestrēgušu attēlu. Lai gan attēlu iestrēgšana LCD displejos ir īslaicīga, jūs vēlēsities šo efektu novērst, īpaši tad, ja saturs tiek rādīts nepārtraukti.
Philips projektē un ražo displejus saskaņā ar stingriem bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumu (Restriction of Hazardous Substances — RoHS) standartiem, kuri ierobežo svina un citu kaitīgu vielu izmantošanu, kas varētu kaitēt videi.
Attālā pārvaldība sniedz iespēju lietotājam kontrolēt un regulēt displejus attālināti, izmantojot RS232 protokolu. Izmantojot CEC komandas, varat iegūt pilnīgu kontroli pār visiem displejiem savā informācijas tīklā jebkurā laikā.
Šo displeju var droši un uzticami uzstādīt portreta pozīcijā.
Savienojiet vairākus displejus, lai radītu video sienu no līdz pat 150 displejiem, izmantojot VGA ķēdi, uzlabojot vizuālo baudījumu. Nav nepieciešama standarta aparatūra, displejus ir tikpat viegli uzstādīt, cik tie ir pievilcīgi publikai.
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