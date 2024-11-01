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    BDL4651VH LCD monitor

    BDL4651VH/00

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    BDL4651VH LCD monitor

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    SmartPower — enerģijas taupīšana

    SmartPower — enerģijas taupīšana

    Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.

    Plāns rāmja dizains modernam izskatam

    Plāns rāmja dizains papildina publiskā displeja stilīgo izskatu, lai lieliski iederētos jebkurā vidē. Turklāt šis dizains padara displeju ideālu lietošanai mozaīkas tipa matricas video sienām.

    Spilgtums tiek regulēts automātiski, vadoties pēc apkārtējā apgaismojuma.

    Displeja iestatījumi tiek regulēti atbilstoši apkārtējā apgaismojuma apstākļiem, turklāt bez lietotāja iejaukšanās.

    Full HD LCD displejs 1920x1080p

    Šī displeja izšķirtspēja tiek dēvēta par Full HD. Modernajai LCD ekrāna tehnoloģijai ir pilna augstas izšķirtspējas platekrāna izšķirtspēja ar 1080 progresīvajām rindām, katrā rindā ir 1920 pikseļi. Tas nodrošina labāko iespējamo attēlu kvalitāti HD signāliem līdz pat 1080 rindām. Tādā veidā tiek radīti lieliski progresīvās izvērses attēli bez ņirbēšanas ar optimālu spilgtumu un lieliskām krāsām. Šie dabiskie un asie attēli sniegs uzlabotu skatīšanās baudījumu.

    Saderība ar RoHS standartiem nodrošina rūpes par vidi

    Philips projektē un ražo displejus saskaņā ar stingriem bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumu (Restriction of Hazardous Substances — RoHS) standartiem, kuri ierobežo svina un citu kaitīgu vielu izmantošanu, kas varētu kaitēt videi.

    Temperatūras sensors mēra ierīces stāvokli

    Šim publiski lietojamajam displejam ir temperatūras sensors, kas uzrauga ierīces iekšējo stāvokli. Ja iekšējā temperatūra pārsniedz sākotnēji iestatīto slieksni, automātiski tiek aktivizēti divi iekšējie ventilatori, lai displeju atdzesētu līdz normālai temperatūrai.

    Kompakta uzstādīšanas vieta aizmugurējā vākā nelieliem datoriem

    Profesionāli personālie datori tiek izmantoti lielākajā daļā publisko informācijas sistēmu. Bieži vien tie palielina kopējo displeja dziļumu un rada kabeļu jūkli. Tāpēc mēs izstrādājām šo displeju ar Smart ieliktni aizmugurējā vākā, kas ir ideāli piemērots profesionāla maza izmēra PC integrācijai. Papildus tam visam kabeļu pārvaldības sistēma nodrošina lielisku risinājumu, lai kabeļi izskatītos eleganti un profesionāli.

    Uzlabota tālummaiņas funkcija atbalsta mozaīkas matricas lietojumprogrammas

    Iekšējā tālummaiņas funkcija sniedz iespēju viegli uzstādīt video sienas matricu, neizmantojot dārgu ārējo aprīkojumu. Tagad ir pavisam vienkārši izveidot video sienu ar daudz un dažādām konfigurācijām.

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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