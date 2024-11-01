BDL4651VH/00
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Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.
Plāns rāmja dizains papildina publiskā displeja stilīgo izskatu, lai lieliski iederētos jebkurā vidē. Turklāt šis dizains padara displeju ideālu lietošanai mozaīkas tipa matricas video sienām.
Displeja iestatījumi tiek regulēti atbilstoši apkārtējā apgaismojuma apstākļiem, turklāt bez lietotāja iejaukšanās.
Šī displeja izšķirtspēja tiek dēvēta par Full HD. Modernajai LCD ekrāna tehnoloģijai ir pilna augstas izšķirtspējas platekrāna izšķirtspēja ar 1080 progresīvajām rindām, katrā rindā ir 1920 pikseļi. Tas nodrošina labāko iespējamo attēlu kvalitāti HD signāliem līdz pat 1080 rindām. Tādā veidā tiek radīti lieliski progresīvās izvērses attēli bez ņirbēšanas ar optimālu spilgtumu un lieliskām krāsām. Šie dabiskie un asie attēli sniegs uzlabotu skatīšanās baudījumu.
Philips projektē un ražo displejus saskaņā ar stingriem bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumu (Restriction of Hazardous Substances — RoHS) standartiem, kuri ierobežo svina un citu kaitīgu vielu izmantošanu, kas varētu kaitēt videi.
Šim publiski lietojamajam displejam ir temperatūras sensors, kas uzrauga ierīces iekšējo stāvokli. Ja iekšējā temperatūra pārsniedz sākotnēji iestatīto slieksni, automātiski tiek aktivizēti divi iekšējie ventilatori, lai displeju atdzesētu līdz normālai temperatūrai.
Profesionāli personālie datori tiek izmantoti lielākajā daļā publisko informācijas sistēmu. Bieži vien tie palielina kopējo displeja dziļumu un rada kabeļu jūkli. Tāpēc mēs izstrādājām šo displeju ar Smart ieliktni aizmugurējā vākā, kas ir ideāli piemērots profesionāla maza izmēra PC integrācijai. Papildus tam visam kabeļu pārvaldības sistēma nodrošina lielisku risinājumu, lai kabeļi izskatītos eleganti un profesionāli.
Iekšējā tālummaiņas funkcija sniedz iespēju viegli uzstādīt video sienas matricu, neizmantojot dārgu ārējo aprīkojumu. Tagad ir pavisam vienkārši izveidot video sienu ar daudz un dažādām konfigurācijām.
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