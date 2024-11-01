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    Signage Solutions BDL5556ET Multi-Touch Display

    BDL5556ET/00

    Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams

    Signage Solutions BDL5556ET Multi-Touch Display

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    Izbaudiet apbrīnojamu mijiedarbību ar daudzskārienu displeju

    Izbaudiet apbrīnojamu mijiedarbību ar daudzskārienu displeju

    Ar integrēto skārienu tehnoloģiju tagad ir pieejama vēl nepieredzēta līmeņa mijiedarbība. Lielāka elastība un optimāla vienlaicīgu skārienu veiktspēja apvienojumā ar izcilām darbības iespējām nodrošina lielisku lietotāju mijiedarbību. Daudzskārienu displejiem ir iespējota automātiska pieskārienu atpazīšana. USB savienotājs ir savietojams ar HID, nodrošinot plug-and-play darbību.

    Papildu OPS Insert, lai izveidotu universālu risinājumu

    Papildu OPS Insert, lai izveidotu universālu risinājumu

    Pārvērtiet savu displeju par universālu digitālu informācijas attēlošanas risinājumu un izveidojiet savienotu, viedu un drošu displeju tīklu. Open Pluggable Specification (OPS) ir nozares standarta slots, kuram jūs varat pievienot OPS standarta multivides atskaņotāju. Šis bezvadu risinājums sniedz jums iespēju instalēt, izmantot vai uzturēt aparatūru, kad vien jums nepieciešams.

    SmartPower — enerģijas taupīšana

    SmartPower — enerģijas taupīšana

    Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.

    Pārvaldiet un kontrolējiet savu tīklu attāli, izmantojot SmartControl

    Pārvaldiet un kontrolējiet savu tīklu attāli, izmantojot SmartControl

    SmartControl jums ļauj attāli kontrolēt un pārvaldīt savu displeju tīklu, izmantojot RJ45 un RS232C savienojumus. Varat viegli regulēt visu displeju iestatījumus, tostarp izšķirtspēju, spilgtumu, kontrastu un klonēt iestatījumus visām ierīcēm tīklā.

    Full HD LED — lieliski attēli ar satriecošu kontrastu

    Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar augstu spilgtuma līmeni, satriecošu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

    Badge-D2C

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    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

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