Kādi personas dati tiek apkopoti un kādiem mērķiem tas tiek darīts

Mēs saņemam vai apkopojam personas datus, kā detalizēti aprakstīts tālāk, kad mēs sniedzam savus Pakalpojumus, tostarp, kad jūs piekļūstat Lietotnei, lejupielādējat un instalējat to. Mēs varam izmantot šos personas datus, lai izpildītu jūsu pieprasītos Pakalpojumus līguma ietvaros, lai nodrošinātu, sniegtu, uzlabotu, pielāgotu, atbalstītu un reklamētu mūsu Pakalpojumus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, vai lai ievērotu juridiskās saistības, kas mums var būt jāpilda. Ja nevēlaties, lai mēs apkopotu un apstrādātu jūsu personas datus, iespējams, jūs nevarēsiet izmantot Pakalpojumus.

Sensitīvi personas dati

Pirms sensitīvu personas datu apkopošanas, mēs jūs informēsim un lūgsim jums sniegt nepārprotamu piekrišanu. Šie dati ietver jūsu matiņu krāsu un ādas toni. Pirms piekrišanas atsaukšanas jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu.

Sensitīvi personas dati

Mēs lūdzam Jūs nesūtīt un neizpaust mums jebkādus sensitīvus personas datus (piemēram, sociālās apdrošināšanas numurus, ar rasi vai etnisko piederību saistītu informāciju, politiskos, reliģiskos vai citus uzskatus, veselības datus, biometriskos datus vai ģenētikas īpašības, kriminālo sodāmību vai dalību arodbiedrībā) Lietotnē vai ar tās starpniecību vai citā veidā.

Konta informācija

Mēs apkopojam jūsu personas datus, kad jūs izveidojat savu kontu. Jūs varat pieteikties Lietotnē, izmantojot MyPhilips kontu vai izmantojot savu sociālo tīklu profilu. Mūsu apkopotie personas dati var ietvert jūsu lietotājvārdu, profila attēlu, vārdu, e-pasta adresi, dzimumu, dzimšanas dienu/vecumu, valsti, valodu, jaunāko tvītu, profila URL, sociālo tīklu profilu, atrašanās vietu un paroli.

Apkopotie personas dati tiek izmantoti, lai izveidotu un pārvaldītu jūsu kontu. Jūs varat izmantot savu kontu, lai droši pieteiktos lietotnē. Ja jūs izveidosiet MyPhilips kontu, lai pieteiktos lietotnē, mēs nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu ar aicinājumu apstiprināt lietotājvārdu un paroli, lai sazinātos ar jums, atbildot uz jūsu jautājumiem, lai nosūtītu jums tikai ar pakalpojumiem saistītus paziņojumus vai tiešus reklāmas paziņojumus, ja esat piekritis tos saņemt. Jūs varat arī izmantot savu MyPhilips kontu, lai pasūtītu Philips produktu vai pakalpojumu, piedalītos akcijā vai spēlē, piedalītos ar Philips akciju saistītā aktivitātē sociālajos plašsaziņas līdzekļos (piemēram, nospiežot “Patīk” vai “Dalīties”) un piedalītos produktu izmēģinājumos vai aptaujās.

Facebook

Mēs izmantojam pieteikšanos ar Facebook. Tas ļauj jums pierakstīties mūsu Lietotnē, izmantojot Facebook akreditācijas datus. Philips apkopos jūsu Facebook akreditācijas datus, jūsu vārdu, e-pasta adresi un jūsu Facebook profila attēlu. Izmantojot pieteikšanos ar Facebook, Facebook arī apkopo noteiktu informāciju:

Konfigurācijas dati: Kad lietotājs ir pieteicies, SDK periodiski iesniedz fona pieprasījumus, lai automātiski pārvaldītu pieejas atslēgas derīguma ilgumu.

Informācija par kļūdu: SDK apkopo informāciju par kļūdām, tostarp SDK inicializācijas laikā, kas var ietvert to personu ID, kuras ir pieteikušās Facebook.

Īstermiņa dati: SDK pārrauga vairākas lietotāju darbības, lai novērstu krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu. Lietotāju, kas pieteikušies ar Facebook starpniecību, dati tiek glabāti ļoti īsu laiku.

Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā Facebook izmanto informāciju, izlasot portāla konfidencialitātes politiku (pieejama šeit: https://www.facebook.com/about/privacy/).

Citi norādītie dati

Šie dati ietver matiņu krāsu un ādas toni, paziņojumu iestatījumus, procedūru vēsturi, mērķus, Lumea ierīces lietojumu un atbildes uz aptaujām.

Apkopotie dati tiek izmantoti, lai palīdzētu jums izveidot procedūru grafiku un nospraust mērķus, saņemt atgādinājumus, lai sekotu līdzi procedūru grafikam, kā arī saņemt personalizētus lietošanas padomus, pamatojoties uz gūto progresu, un sekot līdzi savam progresam un Lumea ierīces lietojumam. Mēs to darām, nosūtot jums paziņojumus pa e-pastu vai lietotnē.

Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus, tagus vai līdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu, nodrošinātu, uzlabotu, izprastu un pielāgotu savus Pakalpojumus. Sīkfaili ļauj mums atpazīt jūsu mobilo ierīci un apkopot jūsu personas datus, tostarp jūsu unikālo lietotāja ierīces numuru, jūsu mobilās ierīces IP adresi, mobilās interneta pārlūkprogrammas veidu vai jūsu izmantoto operētājsistēmu, sesijas un lietojuma datus vai ar pakalpojumu veiktspēju saistītu informāciju, kas klasificējama kā informācija par jūsu Lietotnes lietojumu.

Lai uzzinātu vairāk par šajā lietotnē izmantoto sīkfailu vai citu līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu, lūdzu, izlasiet mūsu Paziņojumu par sīkfailiem.

Atrašanās vietas dati

Kad jūs sniedzat piekļuvi atrašanās vietas datiem, mēs varam iegūt jūsu mobilās ierīces ģeogrāfisko atrašanās vietu. Izmantojot Lietotnes vai mobilās ierīces iestatījumus, jūs jebkurā laikā varat bloķēt atrašanās vietas noteikšanu.

Izmantojot atbalsta lapas funkcionalitāti “Atrodiet tuvāko Philips”, jums tiek lūgts kopīgot atrašanās vietas datus ar Philips. Ja izmantojat mūsu atrašanās vietas funkcijas, pamatojoties uz jūsu atrašanās vietas datiem, jums tiks norādīts tuvākais veikals vai jūsu valsts klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija.

Darījumu informācija

Ja Jūs maksājat par mūsu Pakalpojumiem, mēs varam saņemt informāciju un apstiprinājumus, piemēram, maksājumu kvītis, tai skaitā no lietotņu veikaliem vai citām trešajām pusēm, kas apstrādā Jūsu maksājumu.

Klientu atbalsts

Jūs varat mums sniegt informāciju par izmantotajiem Pakalpojumiem, tostarp jūsu saskarsmi ar „Philips”, un to, kā ar jums sazināties, lai mēs varētu sniegt klientu atbalstu. Mēs nodrošinām un sniedzam savus Pakalpojumus, tostarp nodrošinām klientu atbalsta sniegšanu, kā arī mūsu Pakalpojumu uzlabošanu, izlabošanu un pielāgošanu. Mēs arī izmantojam jūsu informāciju, lai atbildētu jums, kad jūs ar mums sazināties.

Apvienotie dati

Mēs varam apvienot Jūsu personas datus, tai skaitā konta datus, citus Jūsu sniegtos datus, sīkfailus, atrašanās vietas datus, datus, kas apkopoti, Jums veicot saziņu un izmantojot „Philips” digitālos kanālus, piemēram, sociālos tīklus, tīmekļa vietnes, e-pasta ziņas, lietotnes un savienotos produktus, IP adresi, sīkfailus, ierīces informāciju, paziņojumus, uz kuriem Jūs noklikšķināt vai kam pieskaraties, atrašanās vietas datus un Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes.

Apkopotie dati tiek analizēti un izmantoti, lai sniegtu jums Pakalpojumus, piemēram, lai palīdzētu jums izveidot procedūru grafiku un noteikt mērķus; saņemt atgādinājumus, lai sekotu līdzi procedūru grafikam; saņemt personalizētus lietošanas padomus, pamatojoties uz gūto progresu, un sekot līdzi progresam un Lumea ierīces lietojumam; tie palīdz mums uzlabot lietotņu, ierīču un pakalpojumu saturu, funkcionalitāti un lietojamību, kā arī izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus.

Ja jūs izvēlaties saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, kas jums varētu būt piemēroti, pamatojoties uz jūsu preferencēm un uzvedību tiešsaistē, mēs varam jums nosūtīt tirgvedības un reklāmas paziņojumus pa e-pastu, tālruni un citiem digitālajiem kanāliem, piemēram, mobilajās lietotnēs un sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Lai pielāgotu saziņu jūsu izvēlēm un darbībām un nodrošinātu atbilstošāku un personalizētāku pieredzi, mēs varam analizēt un kombinēt jūsu personas datus. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādas saziņas.

Atļaujas

Lietotne var prasīt Jūsu atļauju piekļūt Jūsu tālrunim, sensoriem (piemēram, kamerai, Wi-Fi, ģeogrāfiskās atrašanās vietas datiem vai Bluetooth) vai citiem datiem (piemēram, fotoattēliem, kalendāram vai kontaktiem) Jūsu mobilajā tālrunī.

Mēs izmantojam šādus datus tikai tad, kad tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu Jums Pakalpojumus, un kad Jūs esat sniedzis skaidru piekrišanu.

Reizēm atļauja ir jūsu mobilās ierīces operētājsistēmu tehnisks priekšnosacījums. Tādā gadījumā Lietotne var prasīt Jūsu atļauju piekļūt šādiem sensoriem vai datiem, tomēr mēs neapkoposim šādus datus, ja vien tas nebūs nepieciešams, lai nodrošinātu Jums Lietotnes Pakalpojumu, un tikai tad, kad Jūs būsiet sniedzis piekrišanu.

Ar ko tiek kopīgoti personas dati?

„Philips” var izpaust Jūsu personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, darījumu partneriem vai citām trešajām pusēm saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu un/vai piemērojamiem tiesību aktiem.

Pakalpojumu sniedzēji

Mēs sadarbojamies ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, lai tie palīdzētu mums sniegt, nodrošināt, uzlabot, izprast, atbalstīt un reklamēt mūsu Pakalpojumus.

Mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar tālāk norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem

IT pakalpojumu un mākoņpakalpojumu sniedzēji

Šie pakalpojumu sniedzēji nodrošina nepieciešamos aparatūras, programmatūras, tīklošanas, uzglabāšanas, darījumu pakalpojumus un/vai saistītās tehnoloģijas, kas nepieciešamas Lietotnes darbībai vai Pakalpojumu nodrošināšanai.

„Philips” pieprasa saviem pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt jūsu personas datiem atbilstošu aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs mūsu nodrošinātajam drošības līmenim. Mēs prasām mūsu pakalpojumu sniedzējiem apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai konkrētajiem iepriekš minētajiem mērķiem, lai iegūtu piekļuvi minimālajam datu apjomam, kas tiem nepieciešams noteikta pakalpojuma sniegšanai, un lai aizsargātu jūsu personas datu drošību.

Citas trešās puses

„Philips” var sadarboties arī ar trešajām personām, kas jūsu personas datus apstrādā saviem mērķiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo personu paziņojumus par konfidencialitāti, jo tie satur informāciju par viņu privātuma praksi, tostarp to, kāda veida personas datus šīs personas apkopo un kā viņi tos izmanto, apstrādā un aizsargā.

Ja „Philips” kopīgo personas datus ar trešo pusi, kas izmanto Jūsu personas datus saviem mērķiem, pirms Jūsu personas datu kopīgošanas „Philips” informē Jūs un/vai iegūst Jūsu piekrišanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

„Philips” var pārdot uzņēmumu vai tā daļu citam uzņēmumam. Šādā īpašumtiesību nodošanā varētu ietilpt jūsu personas datu, kas tieši saistīti ar šo uzņēmējdarbību, nodošana pircējam. Visas mūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no mūsu Paziņojuma par konfidencialitāti, „Philips” var brīvi piešķirt jebkurai no uzņēmuma filiālēm saistībā ar apvienošanu, iegādi, pārstrukturēšanu vai aktīvu pārdošanu, kā arī, ja to nosaka tiesību akti, vai citādi, un mēs varam nodot jūsu personas datus jebkuram no mūsu saistītajiem uzņēmumiem, tiesību pārņēmējiem vai jaunajiem īpašniekiem.

Pārrobežu nodošana

Jūsu personas dati var tikt glabāti un apstrādāti jebkurā valstī, kurā mēs darbojamies vai kurā mēs piesaistām pakalpojumu sniedzējus, un, izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat informācijas nodošanai (ja tā nepieciešama) valstīs ārpus jūsu mītnes valsts, kurās datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no jūsu valstī piemērojamajiem noteikumiem. Noteiktos gadījumos tiesas, tiesību aizsardzības iestādes, regulatīvās aģentūras vai drošības iestādes var būt tiesīgas piekļūt jūsu personas datiem.

Ja jūs atrodaties EEZ, jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu filiālēm vai pakalpojumu sniedzējiem valstīs, kas neietilpst EEZ un kuras Eiropas Komisija ir atzinusi par atbilstošām datu aizsardzības līmenim saskaņā ar EEZ standartiem (pilns valstu saraksts ir pieejams šeit. Attiecībā uz datu nodošanu no EEZ uz valstīm, kuras Eiropas Komisija neuzskata par piemērotām, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, mēs esam ieviesuši atbilstošus pasākumus, piemēram, mūsu Saistošos korporatīvos noteikumus par klientu, piegādātāju un darījumu partneru datiem un/vai standarta līguma noteikumus, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, lai aizsargātu jūsu personas datus. Šo pasākumu apraksta kopiju var iegūt, izmantojot iepriekš norādīto saiti vai rakstot uz e-pastu privacy@philips.com.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?

Mēs glabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams vai atļauts, ņemot vērā mērķi(-us), kuram(-iem) dati tiek apkopoti. Kritēriji, kurus mēs izmantojam, lai noteiktu datu glabāšanas periodus, ir šādi: i) Lietotnes un Pakalpojumu izmantošanas ilgums; ii) tas,vai pastāv juridiskas saistības, kas uz mums attiecas; vai iii) tas, vai datu glabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu tiesisko stāvokli (piemēram, attiecībā uz piemērojamiem ierobežojošiem noteikumiem, tiesvedību vai reglamentējošu izmeklēšanu).

Jūsu izvēle un tiesības

Ja jūs vēlaties iesniegt pieprasījumu, lai piekļūtu personas datiem, ko jūs iepriekš esat mums norādījis, tos labotu, dzēstu, ierobežotu vai iebilstu pret to apstrādi, vai vēlaties iesniegt pieprasījumu saņemt jūsu personas datu elektronisko eksemplāru ar mērķi nosūtīt tos citam uzņēmumam (ciktāl šādas datu pārnesamības tiesības paredz piemērojamie tiesību akti), jūs varat ar mums sazināties, rakstot uz e-pasta adresi privacy@philips.com. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.

Lūdzu, skaidri norādiet, kādiem personas datiem vēlaties piekļūt, tos labot, dzēst, ierobežot vai apstrīdēt to apstrādi. Jūsu aizsardzībai mēs varam izpildīt pieprasījumus tikai attiecībā uz personas datiem, kas saistīti ar jūsu kontu, jūsu e-pasta adresi vai citu konta informāciju, kuru jūs izmantojat, lai nosūtītu mums savu pieprasījumu, un, iespējams, mums būs jāpārbauda jūsu identitāte pirms jūsu pieprasījuma izpildes. Mēs centīsimies izpildīt jūsu pieprasījumu, cik drīz vien iespējams.

Lūdzu, ņemiet vērā — ja Jūs izmantosiet savas izvēles iespējas un tiesības (dažas no tām), Jūs, iespējams, vairs nevarēsiet pilnībā vai daļēji izmantot mūsu Pakalpojumus.

Mēs aizsargājam jūsu personas datus

Mēs nopietni uztveram savu pienākumu aizsargāt „Philips” uzticētos datus pret nejaušām vai neatļautām izmaiņām, nozaudēšanu, nepareizu izmantošanu, izpaušanu vai piekļuvi tiem. „Philips” izmanto dažādas drošības tehnoloģijas, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas palīdz aizsargāt jūsu datus. Šajā nolūkā, cita starpā, mēs ieviešam piekļuves kontroli, izmantojam ugunsmūrus un drošus protokolus.

Īpaša informācija vecākiem

Lai arī Pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos, „Philips” politika paredz ievērot tiesību aktos noteikto attiecībā uz to, ka pirms bērnu personas datu ievākšanas, izmantošanas vai izpaušanas ir nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja. Mēs esam apņēmušies aizsargāt bērnu privātuma vajadzības, un mēs ļoti mudinām vecākus un aizbildņus aktīvi piedalīties viņu bērnu tiešsaistes aktivitātēs un interesēs.

Ja jūs kā vecāks vai aizbildnis uzzināt, ka jūsu bērns ir sniedzis mums savus personas datus bez jūsu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacy@philips.com. Ja mēs uzzināsim, ka bērns mums ir sniedzis personas datus, mēs izdzēsīsim šos datus no mūsu failiem.

Specifiska lokāla informācija: Jūsu Kalifornijas privātuma tiesības (tikai ASV)

Kalifornijas Civilkodeksa 1798.83 pants nosaka tiesības mūsu klientiem, kas ir Kalifornijas iedzīvotāji, vienu reizi gadā no mums bez maksas pieprasīt un iegūt informāciju par personas datiem (ja tādi ir iegūti), kurus mēs iepriekšējā kalendārā gada laikā esam nodevuši trešajām personām tiešas tirgvedības nolūkos. Ja piemērojams, šī informācija ietvertu to personas informācijas kategoriju sarakstu, kuru dati ir kopīgoti, un visu to trešo personu nosaukumus un adreses, ar kurām mēs dalījāmies ar informāciju iepriekšējā kalendārajā gadā. Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs un vēlaties iesniegt šādu pieprasījumu, lūdzu, apmeklējiet mūsu privātuma vietni: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Izmaiņas šajā Paziņojumā par konfidencialitāti

Mūsu Pakalpojumi laiku pa laikam var tikt mainīti, jūs par to iepriekš nebrīdinot. Šī iemesla dēļ mēs paturam tiesības laiku pa laikam grozīt vai atjaunināt šo Paziņojumu par konfidencialitāti. Atjauninot šo Paziņojumu par konfidencialitāti, mēs atjaunināsim arī datumu šī Paziņojuma par konfidencialitāti augšpusē.

Mēs iesakām Jums regulāri pārskatīt šī Paziņojuma par konfidencialitāti jaunāko versiju.

Jaunais Paziņojums par konfidencialitāti stāsies spēkā tūlīt pēc publicēšanas. Ja jūs nepiekrītat pārskatītajam paziņojumam, jums vajadzētu mainīt savas preferences vai apsvērt iespēju pārtraukt mūsu Pakalpojumu izmantošanu. Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumiem vai izmantot tos pēc tam, kad šīs izmaiņas stāsies spēkā, jūs tādējādi apliecināt, ka esat informēts un piekrītat grozītajam Paziņojumam par konfidencialitāti.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Paziņojumu par konfidencialitāti vai veidu, kādā „Philips” izmanto jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi privacy@philips.com. Alternatīvi jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kuras kompetencē ir jūsu valsts vai reģions.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Nīderlande