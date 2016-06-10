Lumea IPL App

„Philips Lumea IPL” lietotne palīdz kontrolēt apmatojuma likvidēšanas procedūras un mērķus, izmantojot Lumea IPL ierīci („ierīce”), un sniedz personalizētus skaistumkopšanas un apmatojuma likvidēšanas padomus(„pakalpojumi”).
Šī Paziņojuma par konfidencialitāti mērķis ir palīdzēt jums izprast mūsu konfidencialitātes praksi, ko ievērojam, kad izmantojat mūsu Pakalpojumus, tostarp to, kādus datus mēs ievācam, kāpēc mēs tos apkopojam un ko mēs ar tiem darām, kā arī jūsu individuālās tiesības.
Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz lietotnes apstrādātajiem personas datiem, ko kontrolē „Philips Consumer Lifestyle B.V.” vai jebkura tā filiāle vai meitasuzņēmums (turpmāk — „Philips”, „mūsu”, „mēs” vai „mums”).
Kādu informāciju un personas datus mēs apkopojam un kādiem nolūkiem?
Mēs apstrādājam informāciju un personas datus, kā aprakstīts tālāk, kad mēs sniedzam savus Pakalpojumus, tostarp, kad jūs piekļūstat lietotnei, lejupielādējat un instalējat to. Mēs varam apstrādāt šos personas datus ar jūsu piekrišanu vai, lai izpildītu jūsu pieprasītos Pakalpojumus līguma ietvaros, lai nodrošinātu, sniegtu, uzlabotu, pielāgotu, atbalstītu un reklamētu mūsu Pakalpojumus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, vai lai ievērotu juridiskās saistības, kas mums var būt jāpilda. Ja nevēlaties, lai mēs apstrādātu jūsu personas datus, iespējams, jūs nevarēsiet izmantot Pakalpojumus.
Sensitīvi personas dati
Pirms sensitīvu personas datu apkopošanas, mēs jūs informēsim un lūgsim jums sniegt nepārprotamu piekrišanu. Atkarībā no jūsu izvēlēm mēs ļaujam jums kontā droši glabāt informāciju par skaistumkopšanu un apmatojuma likvidēšanu, lai jūs varētu viegli to atjaunot gadījumā, ja instalējat lietotni citā ierīcē. Mēs arī izmantojam jūsu datus, lai nodrošinātu jums personalizētu skaistumkopšanu un apmatojuma likvidēšanu, piemēram, izmantojot pielāgotas apmācības programmas, atgādinājumus un citus pakalpojumus. Apstrādātie dati ietver no jums iegūtu tālāk minēto informāciju.
Pamatojoties uz jūsu iestatījumiem, mēs varam jums nosūtīt e-pasta ziņas, pašpiegādes paziņojumus, saturu un ziņojumus lietotnē. Mēs varam arī apvienot, pseidonimizēt, anonimizēt vai apkopot jūsu datus personas noteikšanas nolūkos. Konta dati Mēs apkopojam jūsu personas datus, kad jūs izveidojat savu kontu. Jūs varat pieteikties lietotnē, izmantojot „Philips” kontu vai savu sociālo tīklu profilu, tostarp savu „Apple” kontu. Ja pieslēdzaties, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu profilu, autentifikācijas nolūkos ievāktie personas dati var ietvert jūsu publiski pieejamo profila informāciju (piemēram, profila attēlu, identifikatoru, dzimumu, profila URL, dzimšanas dienas datumu, mājas lapu un atrašanās vietu) un e-pasta adresi. Šajā gadījumā jūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējs var apkopot informāciju par to, ka izmantojat lietotni un pieslēdzaties tai, izmantojot savu sociālā plašsaziņas līdzekļa profilu. Lūdzu, izlasiet sava sociālā plašsaziņas līdzekļa pakalpojumu sniedzēja paziņojumu par konfidencialitāti (piemēram, Facebook, Google, Apple), lai uzzinātu vairāk par tā konfidencialitātes praksi. Iepriekšējās lietotnes versijās pieteikšanās nolūkos varēja izmantot Facebook SDK, kas atļāva Facebook apstrādāt tālāk minēto informāciju.
Apkopotie personas dati var ietvert jūsu lietotājvārdu, vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, valsti, valodu, paroli un demogrāfiskos datu, piemēram, dzimumu (pēc izvēles). Mēs arī apstrādājam informāciju par lietotnes izmantojumu, tostarp informāciju par sesiju, pieteikšanos un autentifikāciju, kuru mēs izmantojam jūsu konta pārvaldīšanai.
Pamatojoties uz jūsu iestatījumiem, mēs varam jums nosūtīt e-pasta ziņas, pašpiegādes paziņojumus, saturu un ziņojumus lietotnē. Mēs varam arī apvienot, pseidonimizēt, anonimizēt vai apkopot jūsu datus personas noteikšanas nolūkos.
Konta dati
Mēs apkopojam jūsu personas datus, kad jūs izveidojat savu kontu. Jūs varat pieteikties lietotnē, izmantojot „Philips” kontu vai savu sociālo tīklu profilu, tostarp savu „Apple” kontu.
Ja pieslēdzaties, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu profilu, autentifikācijas nolūkos ievāktie personas dati var ietvert jūsu publiski pieejamo profila informāciju (piemēram, profila attēlu, identifikatoru, dzimumu, profila URL, dzimšanas dienas datumu, mājas lapu un atrašanās vietu) un e-pasta adresi. Šajā gadījumā jūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējs var apkopot informāciju par to, ka izmantojat lietotni un pieslēdzaties tai, izmantojot savu sociālā plašsaziņas līdzekļa profilu. Lūdzu, izlasiet sava sociālā plašsaziņas līdzekļa pakalpojumu sniedzēja paziņojumu par konfidencialitāti (piemēram, Facebook, Google, Apple), lai uzzinātu vairāk par tā konfidencialitātes praksi.
Iepriekšējās lietotnes versijās pieteikšanās nolūkos varēja izmantot Facebook SDK, kas atļāva Facebook apstrādāt tālāk minēto informāciju.
Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā Facebook izmanto informāciju, izlasot portāla konfidencialitātes politiku. Facebook var apstrādāt šo informāciju ārpus jūsu mītnes valsts valstīs, kurās var netikt nodrošināta pienācīga personas datu aizsardzība, kas atbilst Regulai (ES) 2016/679.
Mēs izmantojam jūsu konta datus, lai izveidotu un pārvaldītu jūsu kontu un sniegtu personalizētus Pakalpojumus. Jūs varat izmantot savu kontu, lai droši pieteiktos lietotnē. Ja jūs izveidojat „Philips” kontu, lai pieteiktos lietotnē, mēs nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu, lai pārbaudītu jūsu lietotājvārdu un paroli, sazinātos ar jums, atbildot uz jūsu jautājumiem, nosūtītu jums tikai ar pakalpojumu saistītus paziņojumus vai tiešās tirgvedības paziņojumus, ja esat tam sniedzis piekrišanu. Jūs varat izmantot savu kontu arī, lai pasūtītu vai reģistrētu „Philips” produktu vai pakalpojumu, piedalītos akcijā vai spēlē, iesaistītos sociālo plašsaziņas līdzekļu aktivitātē saistībā ar „Philips” akciju (piemēram, noklikšķinot uz „patīk” vai „kopīgot”) un piedalītos produktu testēšanā vai aptaujās.
Analītikas dati
Ja sniegsiet piekrišanu, jūs palīdzēsiet mums uzlabot lietotni un saistītos produktus (kā arī izstrādāt jaunus jūsu veselības uzturēšanas risinājumus!), pamatojoties uz datiem, kurus novērojam un apkopojam, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Mēs varam arī izmantot šos ieskatus, lai labāk personalizētu mūsu pakalpojumus. Apstrādātie dati ietver informāciju, kuru jūs sniedzat lietotnes izmantošanas laikā, mobilo ierīču identifikatorus, sesijas un lietojuma datus, ziņas par operētājsistēmu, modeli, tīkla informāciju un (maskētas) IP adreses, kā arī lietotnes informāciju, piemēram, lietotnes nosaukumu, versiju, lietojumu un notikumus, apmeklētās lapas un sesijas informāciju. Mēs varam izmantot sīkfailus, tagus un/vai līdzīgas tehnoloģijas un izmantot pakalpojumu sniedzējus, kas mūsu uzdevumā un pēc mūsu norādījumiem apstrādā jūsu informāciju. Mēs varam apvienot, pseidonimizēt, anonimizēt vai apkopot jūsu datus statistikas, analītikas un personalizācijas nolūkos. Vairāk informācijas meklējiet lietotnes iestatījumos.
Informācija par sīkfailiem
Mēs apstrādājam informāciju no jūsu mobilās ierīces un izmantojam sīkfailus, tagus, pikseļus vai līdzīgas tehnoloģijas („sīkfaili”), lai nodrošinātu mūsu pakalpojumus. Sīkfaili ļauj mums saskaņā ar šo paziņojumu atpazīt jūsu mobilo ierīci un apkopot informāciju un personas datus. Mūsu apstrādātā informācija var ietvert jūsu mobilās ierīces datus (piemēram, unikālus identifikatorus, informāciju par sesiju un lietojumu, operētājsistēmu, modeli, operatoru, tīkla informāciju un IP adreses) un lietotnes informāciju (piemēram, lietotnes nosaukumu, versiju, lietojumu un notikumus, apmeklētās lapas un sesijas informāciju). Mēs varam arī izmantot šo informāciju, lai parādītu jums noteiktai valstij atbilstošu saturu (tostarp informāciju vietējā valodā).
Tirgvedības dati
Ja jūs izvēlaties saņemt reklāmas paziņojumus par „Philips” produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, kas jums varētu būt piemēroti, pamatojoties uz jūsu preferencēm un uzvedību tiešsaistē, mēs varam jums nosūtīt tirgvedības un reklāmas paziņojumus pa e-pastu, tālruni un citiem digitālajiem kanāliem, piemēram, mobilajā lietotnē un sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Lai pielāgotu saziņu jūsu izvēlēm un darbībām un nodrošinātu atbilstošāku un personalizētāku pieredzi, mēs varam analizēt un kombinēt jūsu personas datus. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādas saziņas.
Aptaujas un izpētes dati
Mēs varam aicināt jūs piedalīties aptaujās vai pētījumos. Mūsu apkopotie personas dati ietver jūsu atbildes, kas var būt saistītas ar jūsu viedokli par mūsu Pakalpojumu vai trešo pušu pakalpojumiem un pieredzi to izmantošanā, kā arī informāciju par jūsu skaistumkopšanas un apmatojuma likvidēšanas paradumiem vai citiem ar veselību saistītiem tematiem. Mēs varam apstrādāt jūsu aptaujas datus kopā ar analītikas informāciju, kuru apkopojam, kad jūs izmantojat lietotni. Šos datus mēs izmantojam, lai izprastu savus lietotājus un ar šiem ieskatiem uzlabotu lietotnes un pakalpojumus „Philips” skaistumkopšanas nozarē. Lai to panāktu, mēs analizējam un apkopojam jūsu informāciju un atbildes. Dažus projektus mēs varam īstenot, ievērojot anonimitāti, un tādā gadījumā neapkoposim nekādus personas datus. Jebkurā gadījumā pēc pievienošanās šiem projektiem jūs saņemsiet papildinformāciju par to, kā dati tiks apstrādāti.
Atsauksmju dati
Mēs varam lūgt jums atsauksmes par Lumea izmantošanu. Reizēm mēs lūgsim atļauju lietotnē publicēt jūsu vārdu un atsauksmi, lai palīdzētu citiem lietotājiem. Ja neesam norādījuši jums citādi, mēs lūdzam jūs neizpaust mums jebkādus sensitīvus personas datus, piemēram, sociālās apdrošināšanas numurus, ar rasi vai etnisko piederību saistītu informāciju, politiskos, reliģiskos, filozofiskos vai citus uzskatus, veselības datus, informāciju par seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju, biometriskos datus vai ģenētikas īpašības, kriminālo sodāmību vai dalību arodbiedrībā. Jūs vienmēr varat pieprasīt, lai mēs jebkurā brīdī izdzēšam jūsu atsauksmi.
Klientu atbalsta dati
Jūs varat mums sniegt informāciju par izmantotajiem Pakalpojumiem, tostarp jūsu saskarsmi ar „Philips”, un to, kā ar jums sazināties, lai mēs varētu sniegt klientu atbalstu. Mēs nodrošinām un sniedzam savus Pakalpojumus, tostarp nodrošinām klientu atbalsta sniegšanu, kā arī mūsu Pakalpojumu uzlabošanu, izlabošanu un pielāgošanu. Mēs arī izmantojam jūsu informāciju, lai atbildētu jums, kad jūs ar mums sazināties.
Apvienotie dati
Mēs varam apvienot jūsu personas datus, ietverot konta datus, citus jūsu norādītos datus, ierīces datus, sīkfailus, atrašanās vietas datus, datus, kas apkopoti, jums veicot saziņu un izmantojot „Philips” digitālos kanālus, piemēram, sociālos tīklus, tīmekļa vietnes, e-pasta ziņas, lietotnes un savienotos produktus, IP adresi, sīkfailus, ierīces informāciju, paziņojumus, uz kuriem jūs noklikšķināt vai kam pieskaraties, atrašanās vietas datus un jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes. Atkarībā no jūsu izvēlēm mēs varam analizēt jūsu apvienotos datus Pakalpojumu sniegšanas nolūkos, piemēram, lai saskaņā ar šo paziņojumu informētu jūs par jūsu apmatojuma likvidēšanas procedūrām un nodrošinātu personalizētu saturu, ziņojumus un padomus. Mēs varam arī izmantot šos datus, lai uzlabotu lietotnes un Pakalpojumu saturu, funkcionalitāti un lietojamību, kā arī skaistumkopšanas nozarē izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus.
Reitingu un atsauksmju dati
Ja uzrakstāt atsauksmes vai novērtējat lietotni lietotņu veikalos, mēs šādu informāciju varam apstrādāt, lai atbildētu uz jūsu komentāriem un jautājumiem, izprastu jūsu viedokli par lietotnes izmantošanu, uzzinātu, kā jūs kopumā uztverat lietotni un mūsu zīmolu, kā arī izmantot šos ieskatus, lai uzlabotu lietotni. Mēs redzam vienīgi jūsu lietotājvārdu lietotņu veikalā, reitingus, komentārus un citu informāciju, ko nolemjat ar mums kopīgot vai padarīt publiski pieejamu. Ja vien jūs to nepieprasāt, mēs šo informāciju nepiesaistīsim jūsu konta akreditācijas datiem vai nekādai citai mūsu rīcībā esošai informācijai par jums. Kad jums ir nepieciešams klientu atbalsts, mēs varam izmantot jūsu datus, lai apsekotu jūsu situāciju un palīdzētu jums klientu atbalsta procesā saskaņā ar šo paziņojumu.
Atļaujas
Lietotne var pieprasīt atļauju piekļūt jūsu mobilās ierīces krātuvei, sensoriem un citām funkcijām. Mēs pieprasām piekļuvi tad, kad tā patiešām vajadzīga, lai nodrošinātu Pakalpojumus, kā norādīts tālāk.
Reizēm jūsu operētājsistēma var pieprasīt atļaujas, kas jūsu mobilajai ierīcei nepieciešamas tehnisku iemeslu dēļ, bet „Philips” tās nekontrolē un nelieto. Mēs neapkoposim ar šādām atļaujām saistītos datus, ja vien tie nebūs nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo paziņojumu.
Jūs varat jebkurā brīdī operētājsistēmas iestatījumos bloķēt vai atsaukt šīs atļaujas.
Personas datu kopīgošana ar citiem
„Philips” var izpaust Jūsu personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, darījumu partneriem vai citām trešajām pusēm saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu un/vai piemērojamiem tiesību aktiem.
Filiāles
Mēs varam kopīgot jūsu datus ar citām „Philips” iestādēm, kas ir „Philips” grupas daļa. Piemēram, dažas „Philips” iestādes var palīdzēt mums pārvaldīt lietotnes infrastruktūru vai atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jūsu datus apstrādās tikai tie cilvēki, kuriem darba pienākumu veikšanai obligāti nepieciešama piekļuve tiem.
Pakalpojumu sniedzēji
Mēs sadarbojamies arī ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz mums sniegt, nodrošināt, uzlabot, izprast, pielāgot, atbalstīt un reklamēt mūsu lietotni. Mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar tālāk norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem
„Philips” pieprasa saviem pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt jūsu personas datiem atbilstošu aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs mūsu nodrošinātajam drošības līmenim. Mēs prasām mūsu pakalpojumu sniedzējiem apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai konkrētajiem iepriekš minētajiem mērķiem, lai iegūtu piekļuvi minimālajam datu apjomam, kas tiem nepieciešams noteikta pakalpojuma sniegšanai, un lai aizsargātu jūsu personas datu drošību.
Citas trešās puses
„Philips” var sadarboties arī ar trešajām pusēm, kas jūsu informāciju vai personas datus apstrādā saviem mērķiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo personu paziņojumus par konfidencialitāti, jo tie satur informāciju par viņu privātuma praksi, tostarp to, kāda veida personas datus šīs personas apkopo un kā viņi tos izmanto, apstrādā un aizsargā.
Ja „Philips” kopīgo informāciju vai personas datus ar trešo pusi, kas izmanto jūsu personas datus saviem mērķiem, pirms jūsu personas datu kopīgošanas „Philips” informē jūs un/vai iegūst jūsu piekrišanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
„Philips” var pārdot uzņēmumu vai tā daļu citam uzņēmumam. Šādā īpašumtiesību nodošanā varētu ietilpt jūsu personas datu, kas tieši saistīti ar šo uzņēmējdarbību, nodošana pircējam. Visas mūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no mūsu Paziņojuma par konfidencialitāti, „Philips” var brīvi piešķirt jebkurai no uzņēmuma filiālēm saistībā ar apvienošanu, iegādi, pārstrukturēšanu vai aktīvu pārdošanu, kā arī, ja to nosaka tiesību akti, vai citādi, un mēs varam nodot jūsu personas datus jebkuram no mūsu saistītajiem uzņēmumiem, tiesību pārņēmējiem vai jaunajiem īpašniekiem.
Ja to pieprasa likums vai tas nepieciešams mūsu tiesību aizsargāšanai, mēs varam kopīgot jūsu datus ar pašvaldības un valsts iestādēm.
Pārrobežu nodošana
Jūsu personas dati var tikt glabāti un apstrādāti jebkurā valstī, kurā mēs darbojamies vai kurā mēs piesaistām pakalpojumu sniedzējus. Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat informācijas nodošanai (ja tā nepieciešama) valstīs ārpus jūsu mītnes valsts, kurās datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no jūsu valstī piemērojamajiem noteikumiem. Noteiktos gadījumos tiesas, tiesību aizsardzības iestādes, regulatīvās aģentūras vai drošības iestādes var būt tiesīgas piekļūt jūsu personas datiem.
Ja jūs atrodaties EEZ, jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu filiālēm vai pakalpojumu sniedzējiem valstīs, kas neietilpst EEZ un kuras Eiropas Komisija ir atzinusi par atbilstošām datu aizsardzības līmenim saskaņā ar EEZ standartiem (pilns valstu saraksts ir pieejams šeit).
Attiecībā uz datu nodošanu no EEZ uz valstīm, kuras Eiropas Komisija neuzskata par piemērotām, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, mēs esam ieviesuši atbilstošus pasākumus, piemēram, mūsu Saistošos korporatīvos noteikumus par klientu, piegādātāju un darījumu partneru datiem un/vai standarta līguma noteikumus, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, lai aizsargātu jūsu personas datus. Šo pasākumu apraksta kopija ir pieejama, noklikšķinot uz iepriekš norādītās saites vai sazinoties ar mums šeit.
Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?
Mēs glabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams vai atļauts, ņemot vērā mērķi(-us), kuram(-iem) dati tiek apkopoti. Kritēriji, kurus mēs izmantojam, lai noteiktu datu glabāšanas periodus, ir šādi: i) Lietotnes un Pakalpojumu izmantošanas ilgums; ii) tas, vai pastāv juridiskas saistības, kas uz mums attiecas; vai iii) tas, vai datu glabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu tiesisko stāvokli (piemēram, attiecībā uz piemērojamiem ierobežojošiem noteikumiem, tiesvedību vai reglamentējošu izmeklēšanu).
Jūsu izvēle un tiesības
Ja jūs vēlaties iesniegt pieprasījumu, lai piekļūtu personas datiem, kurus iepriekš esat mums norādījis, tos labotu, dzēstu, ierobežotu vai iebilstu pret to apstrādi, vai vēlaties iesniegt pieprasījumu, lai saņemtu savu personas datu elektronisku eksemplāru ar mērķi nosūtīt tos citam uzņēmumam (tādā mērā, kādā šādas datu pārnesamības tiesības paredz piemērojamie tiesību akti), jūs varat ar mums sazinātiesšeit. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.
Lūdzu, skaidri norādiet, kādiem personas datiem vēlaties piekļūt, tos labot, dzēst, ierobežot vai apstrīdēt to apstrādi. Jūsu aizsardzībai mēs varam izpildīt pieprasījumus tikai attiecībā uz personas datiem, kas saistīti ar jūsu kontu, jūsu e-pasta adresi vai citu konta informāciju, kuru jūs izmantojat, lai nosūtītu mums savu pieprasījumu, un, iespējams, mums būs jāpārbauda jūsu identitāte pirms jūsu pieprasījuma izpildes. Mēs centīsimies izpildīt jūsu pieprasījumu, cik drīz vien iespējams.
Gadījumos, kad mēs saskaņā ar mūsu nosacījumiem apstrādājam jūsu datus pakalpojumu nodrošināšanas nolūkos, iespējams, mēs nespēsim nodrošināt pakalpojumus, ja neapstrādāsim jūsu datus. Gadījumos, kad mēs tos apstrādājam mūsu likumīgajās interesēs, mēs pārliecināsimies, ka apstrāde nav svarīgāka par jūsu interesēm un tiesībām uz privātumu. Gadījumos, kad mēs tos apstrādājam saskaņā ar atļauju, jūs jebkurā brīdī varat to atsaukt, neietekmējot apstrādes likumīgumu pirms atļaujas atsaukšanas.
Ja izmantosiet (kādas) savas izvēles iespējas vai tiesības, iespējams, jūs nevarēsiet izmantot mūsu Pakalpojumus vai kādu to daļu.
Mēs aizsargājam jūsu personas datus
Mēs nopietni uztveram savu pienākumu aizsargāt „Philips” uzticētos datus pret nejaušām vai neatļautām izmaiņām, nozaudēšanu, nepareizu izmantošanu, izpaušanu vai piekļuvi tiem. „Philips” izmanto dažādas drošības tehnoloģijas, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas palīdz aizsargāt jūsu datus. Šajā nolūkā, cita starpā, mēs ieviešam piekļuves kontroli, izmantojam ugunsmūrus un drošus protokolus.
Īpaša informācija vecākiem
Lai arī Pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos, „Philips” politika paredz ievērot tiesību aktos noteikto attiecībā uz to, ka pirms bērnu personas datu ievākšanas, izmantošanas vai izpaušanas ir nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja. Mēs esam apņēmušies aizsargāt bērnu privātuma vajadzības, un mēs ļoti mudinām vecākus un aizbildņus aktīvi piedalīties viņu bērnu tiešsaistes aktivitātēs un interesēs.
Ja jūs kā vecāks vai aizbildnis uzzināt, ka jūsu bērns ir sniedzis mums savus personas datus bez jūsu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar mums šeit. Ja mēs uzzināsim, ka bērns mums ir sniedzis personas datus, mēs izdzēsīsim šos datus no mūsu failiem.
Izmaiņas šajā Paziņojumā par konfidencialitāti
Mūsu Pakalpojumi laiku pa laikam var tikt mainīti, jūs par to iepriekš nebrīdinot. Šī iemesla dēļ mēs paturam tiesības laiku pa laikam grozīt vai atjaunināt šo Paziņojumu par konfidencialitāti. Atjauninot šo Paziņojumu par konfidencialitāti, mēs atjaunināsim arī datumu šī Paziņojuma par konfidencialitāti augšpusē. Mēs iesakām Jums regulāri pārskatīt šī Paziņojuma par konfidencialitāti jaunāko versiju.
Jaunais Paziņojums par konfidencialitāti stāsies spēkā tūlīt pēc publicēšanas. Ja jūs nepiekrītat pārskatītajam paziņojumam, jums vajadzētu mainīt savas preferences vai apsvērt iespēju pārtraukt mūsu Pakalpojumu izmantošanu. Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumiem vai izmantot tos pēc tam, kad šīs izmaiņas stāsies spēkā, jūs tādējādi apliecināt, ka esat informēts par atjauninājumiem, kas ietverti Paziņojumā par konfidencialitāti.
Sazinieties ar mums
Ja jums ir kādi jautājumi par šo Paziņojumu par konfidencialitāti vai veidu, kādā „Philips” izmanto jūsu personas datus, jūs varat sazināties ar mums (tostarp mūsu Datu aizsardzības speciālistu un/vai pārstāvi) šeit. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kuras kompetencē ir jūsu valsts vai reģions.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhovena, Nīderlande
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