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  • Philips 8000. sērijas matu fēns

    Philips 8000. sērijas matu fēns

    ar ThermoShield Advanced

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  • Sonicare elektriskās zobu birstes

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    Reģistrē savu Philips Sonicare zobu birsti un saņem 30 dienu naudas atmaksas garantiju.

  • i9000 Prestige Ultra elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ Pro

    i9000 Prestige Ultra elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ Pro

    Īpaši maigs tuvums dienas garumā

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  • JAUNUMS: mūsu brīvroku elektriskais sūknis

    JAUNUMS: mūsu brīvroku elektriskais sūknis

    Atbrīvojiet rokas. Iegūstiet laiku.

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  • AMBILIGHT TV

    AMBILIGHT TV

    Tas maina visu

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Personisgā aprūpe

Veselīgāks dzīvesveids tev un ģimenei

Sonicare elektriskās zobu birstes

Sonicare elektriskās zobu birstes

Elektriskais bārdas skuveklis Series 9000

Elektriskais sejas skuveklis

Elektriskais sejas skuveklis

Unikāla kopšana, unikāliem matiem

Matu fēni

Matu fēni

Elektriskais piena pumpis Avent Comfort Single

Krūts piena sūkņi

Krūts piena sūkņi

Personīgā aprūpe

Atklājiet vairāk mūsu ķermeņa un matu kopšanas līdzekļu

Philips Lumea IPL

Izbaudi līdz pat 18 mēnešiem gludu ādu bez matiņiem ar

Philips Lumea IPL

Šis ir OneBlade!

Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai

Šis ir OneBlade!

Galvas skuvekļi

Gluds skuvums, saudzīgs pret ādu

Galvas skuvekļi

Mazuļu uzraudzības ierīces

Uzraugiet mazuli gan mājās, gan ārpus tās

Mazuļu uzraudzības ierīces

Vairāk inovāciju labākai aprūpei
Mūsu izstrādājumi aprūpētājiem palīdz aprūpēt zīdaiņus
Philips Avent
Mūsu izstrādājumi aprūpētājiem palīdz aprūpēt zīdaiņus

Kopīgas rūpes

Izstrādāti ilgai darbībai.

Ilgtspējīgi risinājumi

Izstrādāti ilgai darbībai.

Uzņēmumā Philips mēs uzskatām, ka inovācijai ir jāspēj radīt kvalitatīvi izstrādājumi, kurus jūs varēsit izmantot ļoti ilgi un pēc tam nodot pārstrādei. Gadu gaitā šo nostāju esam daudzējādā ziņā īstenojuši, un darbs vēl tikai sākas.

Jaunas preces mūsu preču klāstā
Mūsu inovācijas

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.