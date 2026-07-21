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Sonicare elektriskās zobu birstes
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Veselīgāks dzīvesveids tev un ģimenei
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Ilgtspējīgi risinājumi
Izstrādāti ilgai darbībai.
Uzņēmumā Philips mēs uzskatām, ka inovācijai ir jāspēj radīt kvalitatīvi izstrādājumi, kurus jūs varēsit izmantot ļoti ilgi un pēc tam nodot pārstrādei. Gadu gaitā šo nostāju esam daudzējādā ziņā īstenojuši, un darbs vēl tikai sākas.