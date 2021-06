Lietošanas noteikumi

15. “Safe Harbor” paziņojums saskaņā ar 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas aktu

Informācija šajā Tīmekļa vietnē var saturēt nākotnes plānus attiecībā uz Philips finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un biznesu un dažus Philips nākotnes plānus un mērķus attiecībā uz tiem. Mēs brīdinām lasītājus, ka neviens no nākotnes plāniem nav turpmāko darbību garantija un faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no nākotnes plānā iekļautajiem paziņojumiem. Nākotnes plānos, piemēram, ietverta mūsu stratēģija, aplēses par pārdošanas apjomu pieaugumu, plānotie ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, amortizācijas maksām un izmaksu ietaupījumi, mūsu bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu attīstība, kā arī labumi no nākotnes pirkumiem un mūsu kapitāla stāvokļa. Pēc savas būtības nākotnes plāni saistīti risku un nenoteiktību, jo attiecas uz nākotnes notikumiem un apstākļiem, kā arī pastāv daudzi faktori, kas var izraisīt faktisko rezultātu un attīstības būtisku atšķirību no nākotnes plānos izteiktajiem vai no tiem izrietošajiem. Turklāt nākotnes plāni ir pakļauti iekšzemes un pasaules ekonomikas un biznesa nosacījumiem, mūsu stratēģijas veiksmīgas īstenošanas, mūsu spējai identificēt un sekmīgi veikt iegādes un integrēt tās mūsu biznesā, patērētāju gaumei attiecībā uz jau esošajām un jaunām precēm, mūsu spējai izstrādāt un izlaist jaunas preces, realizēt šīs stratēģijas priekšrocības, valdības un pārvaldes iestāžu politikai, likumdošanas izmaiņām un to ietekmei uz konkurenci – daudziem jo daudziem faktoriem, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tādēļ mūsu faktiskie nākotnes rezultāti var ievērojami atšķirties no izvirzītajiem plāniem, mērķiem un cerībām. Papildu riski un faktori norādīti dokumentos, kas iesniegti ASV Vērtspapīru un valūtas komisijai ("SEC"), ieskaitot mūsu pēdējo gada pārskatu 20-F formā, kas pieejams SEC tīmekļa vietnē www.sec.gov. Jebkādi mūsu vai mūsu vārdā izteikti nākotnes plāni liecina tikai par prognozēm to pasludināšanas brīdī. Mēs neuzņemamies saistības aktualizēt nākotnes plānus, lai atspoguļotu jebkādas izmaiņas vai cerības saistībā ar notikumiem, nosacījumiem vai apstākļiem, uz kuriem šie plāni balstīti. Taču lasītājs var meklēt jebkādu papildu informāciju dokumentos, kas jau iesniegti vai paredzēti iesniegšanai SEC.