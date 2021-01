Pakalpojumu nodrošinātāji

Mēs sadarbojamies ar trešo pušu pakalpojumu nodrošinātājiem, kuri palīdz mums darbināt, nodrošināt, uzlabot, izprast un pielāgot Pakalpojumus, kā arī sniegt atbalstu saistībā ar tiem un īstenot to mārketingu.

Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar tālāk minētajiem pakalpojumu nodrošinātājiem.

IT un mākoņpakalpojumu nodrošinātāji

Šie pakalpojumu nodrošinātāji piegādā nepieciešamo aparatūru, programmatūru, tīkla komponentus, transakciju pakalpojumus un/vai saistīto tehnoloģiju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Lietotnes darbību un nodrošinātu Pakalpojumus.

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji

Mēs sadarbojamies ar WorldPay — pakalpojumu sniedzēju, kas apstrādā jūsu finanšu datus saistībā ar šīs Lietotnes maksājumu veikšanas funkciju, tostarp lietotņu veikaliem un citām trešajām pusēm, kas apstrādā jūsu maksājumus.

Philips pieprasa saviem pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt atbilstošu jūsu personas datu aizsardzību līdzīgā līmenī, kādā aizsardzību nodrošinām mēs. Mēs pieprasām mūsu pakalpojumu sniedzējiem apstrādāt jūsu personas datus tikai atbilstoši mūsu instrukcijām un tikai iepriekš minētajiem konkrētajiem nolūkiem, lai nodrošinātu viņiem piekļuvi minimālajam datu apjomam, kas nepieciešams, lai nodrošinātu konkrētu pakalpojumu, un lai aizsargātu jūsu personas datu drošību.

Citas trešās puses

Philips var sadarboties arī ar citām trešajām pusēm, kas apstrādā jūsu personas datus savos nolūkos. Ja Philips kopīgo personas datus ar trešajām pusēm, kas izmanto jūsu personas datus saviem nolūkiem, Philips noteikti informēs jūs un/vai pirms jūs personas datu kopīgošanas saņems jūsu piekrišanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā gadījumā uzmanīgi izlasiet viņu paziņojumus par privātumu, jo viņi ir norādījuši informāciju par savu privātuma praksi, tostarp uzskaitījuši, kāda veida personas datus viņi apkopo un kā viņi tos izmanto, apstrādā un aizsargā.

Philips dažkārt pārdod kādu uzņēmumu vai uzņēmuma daļu citam uzņēmumam. Šāda īpašumtiesību nodošana var ietvert ar šo uzņēmumu tiešā veidā saistīto jūsu personas datu nodošanu pārņemošajam uzņēmumam. Visas mūsu paziņojumā par privātumu minētās tiesības un saistības Philips var brīvi piešķirt jebkuram no mūsu saistītajiem uzņēmumiem apvienošanas, pārņemšanas, pārstrukturēšanas vai līdzekļu pārdošanas gadījumā vai izpildot tiesību aktu nosacījumus, un mēs varam nodot jūsu personas datus mūsu saistītajiem uzņēmumiem, tiesību pārņēmējiem vai jaunajiem īpašniekiem.



Pēc jūsu pieprasījuma mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar šīm trešajām pusēm:





Delta Dental (tikai ASV);

ONVZ (tikai Nīderlandē);

Amazon (Ja jūsu valstī ir pieejams pakalpojums Amazon DRS — detalizētāku informāciju skatiet tālāk).





Šīs trešās puses var piedāvāt jums pašas savus pakalpojumus. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar šīm trešajām pusēm pēc jūsu pieprasījuma un/vai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.





