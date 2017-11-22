PHILIPS PAZIŅOJUMS PAR SĪKDATNĒM

Pēdējoreiz atjaunināts 2025. gada Oktobris
Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, mēs jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē izmantojam sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas (piemēram, šifrētus identifikatorus, lokālos koplietojamos objektus, zibatmiņas sīkdatnes, HTML5 vietējo krātuvi, HTTP e-tagus, pikseļu gifus, bāksignas, skriptus, spraudņus vai API), kas palīdz mums iespējot mūsu tīmekļa vietņu tehnisko un funkcionālo pārvaldību (tostarp informācijas drošības nodrošināšanu), lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu dizainu un veiktspēju. lai labāk izprastu apmeklētāja uzvedību mūsu lapās un mērķtiecīgas reklāmas nolūkos. Šīs sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas var apkopot datus un kopīgot datus, piemēram, jūsu IP adresi, operētājsistēmu, pārlūkprogrammas veidu un ierīces veidu (piemēram, datoru, viedtālruni), ar trešajām pusēm. Mēs izmantojam veiktspējas sīkdatnes , lai apkopotu apkopotu statistikas informāciju par mūsu tīmekļa vietnes darbību un attiecīgi analizētu un uzlabotu tās veiktspēju. Tos var ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā. Mēs tos izmantosim tikai tad, ja iepriekš esat piekritis to lietošanai. Piemēram, mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai iegūtu vispārēju priekšstatu par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietnes (t.i., kuras tīmekļa lapas jūs apmeklējat visbiežāk, apmeklētāju skaitu dažādās tīmekļa vietnes daļās). Mēs varam arī izmantot šīs sīkdatnes, lai reģistrētu jūsu sesiju un darbības mūsu tīmekļa vietnē, lai izprastu un uzlabotu lietotāju pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs. Tiesiskais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā kontekstā, ir jūsu piekrišana. Mēs izmantojam arī preferenču sīkdatnes , lai atbalstītu lietotājam izdevīgas vietnes funkcijas, piemēram, atcerēties lietotāju preferences turpmākajos apmeklējumos vai iespējot uzlabotas funkcijas, piemēram, tīmekļa tērzēšanas pakalpojumus, komentēšanas un vērtēšanas sistēmas un aptaujas. Tos var ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā. Mēs tos izmantosim tikai tad, ja iepriekš esat piekritis to lietošanai. Tiesiskais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā kontekstā, ir jūsu piekrišana. Visbeidzot, mēs izmantojam mērķtiecīgas reklāmas un sociālo mediju sīkdatnes , lai izsekotu jūsu pārlūkošanas uzvedību mūsu tīmekļa vietnē un parādītu jums personalizētas reklāmas, kas atbilst jums un jūsu interesēm. Tas ietver arī sociālo mediju sīkdatnes, pikseļus un tagus, kas ļauj atlasīt reklāmas šajās platformās un izsekot mūsu reklāmu iesaistei un veiktspējai. Ja jūs mums norādāt savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru (piemēram, pērkot produktu vai aizpildot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē), mēs varam to šifrētā veidā pārsūtīt uz mūsu reklāmas platformu, lai nodrošinātu precīzāku reklāmguvumu izsekošanu. Šīs sīkdatnes ietekmēs saturu un ziņojumus, kurus redzat citās apmeklētajās vietnēs. Tos var ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā. Mēs tos izmantosim tikai tad, ja iepriekš esat piekritis to lietošanai. Piemēram, ja lasāt rakstu par Philips produktu, mēs varam rādīt šī produkta reklāmas mūsu vai trešās puses tīmekļa vietnē. Tiesiskais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā kontekstā, ir jūsu piekrišana.Turklāt, ja esat devis mums piekrišanu saņemt reklāmas paziņojumus, mēs izmantosim no šīm sīkdatnēm iegūto informāciju, lai nosūtītu jums jūsu vēlmēm pielāgotus paziņojumus. Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētajām sīkdatnēm, ko mēs izmantojam šajā vietnē, lūdzu, izlasiet paziņojumu par sīkdatnēm. Jūs varat jebkurā laikā pielāgot savas sīkdatņu preferences, izmantojot mūsu sīkdatņu piekrišanas pārvaldnieku. Papildus sīkdatņu preferenču pielāgošanai mūsu tīmekļa vietnē, jūs jebkurā laikā varat pārvaldīt sīkdatņu preferences savā pārlūkprogrammā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu pārlūkprogrammas iestatījumi var nenodrošināt jums tikpat ērtu lietošanu kā mūsu tīmekļa vietnes Sīkfailu iestatījumi. Ja pārlūkprogrammas iestatījumos vienkārši atspējojat visas sīkdatnes, jūs varat konstatēt, ka noteiktas mūsu tīmekļa vietnes sadaļas vai funkcijas nedarbosies, jo jūsu pārlūkprogramma neļaus mums iestatīt šīs būtiskās sīkdatnes. Tālāk varat atrast plašāku informāciju par to, kā atspējot sīkdatnes vai pārvaldīt sīkdatņu iestatījumus šādās pārlūkprogrammās:
Dažas sīkdatnes vienmēr ir ieslēgtas, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, un jūs tās nevarat izslēgt. Mēs tos saucam par "būtiskajām sīkdatnēm". Bez šīm sīkdatnēm jūsu pieprasītie pakalpojumi nevar darboties, kā paredzēts. Mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai atvieglotu piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei vai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietņu drošību, ļaujot mums maršrutēt informāciju tīklā un atklāt pārraides kļūdas vai datu zudumu. Alternatīvi, šīs sīkdatnes var būt arī būtiskas, lai atvieglotu konkrētu pakalpojumu, ko jūs pieprasāt mūsu tīmekļa vietnē (piemēram, pogas "pievienot grozam", lai sekotu līdzi jūsu iepirkumu grozam). Tiesiskais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā kontekstā, ir līguma izpilde, jo īpaši, lai sniegtu pakalpojumu, ko skaidri pieprasa lietotājs.
Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētajām sīkdatnēm, ko mēs izmantojam šajā vietnē, lūdzu, izlasiet paziņojumu par sīkdatnēm.
Jūs varat jebkurā laikā pielāgot savas sīkdatņu preferences, izmantojot mūsu sīkdatņu piekrišanas pārvaldnieku. Papildus sīkdatņu preferenču pielāgošanai mūsu tīmekļa vietnē, jūs jebkurā laikā varat pārvaldīt sīkdatņu preferences savā pārlūkprogrammā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu pārlūkprogrammas iestatījumi var nenodrošināt jums tikpat ērtu lietošanu kā mūsu tīmekļa vietnes Sīkfailu iestatījumi. Ja pārlūkprogrammas iestatījumos vienkārši atspējojat visas sīkdatnes, jūs varat konstatēt, ka noteiktas mūsu tīmekļa vietnes sadaļas vai funkcijas nedarbosies, jo jūsu pārlūkprogramma neļaus mums iestatīt šīs būtiskās sīkdatnes.
Tālāk varat atrast plašāku informāciju par to, kā atspējot sīkdatnes vai pārvaldīt sīkdatņu iestatījumus šādās pārlūkprogrammās:
