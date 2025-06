Noturība

100% oglekļneitralitāte kopš 2020. gada²

Ieguldot atjaunojamā elektroenerģijā un oglekļa kompensēšanā, mūsu globālās darbības atmosfērā izdala neto oglekļa daudzumu nulles vērtībā. Esam arī apņēmušies līdz 2025. gadam panākt, lai vairāk nekā 75% no mūsu kopējā enerģijas patēriņa būtu no atjaunojamiem enerģijas avotiem, pakāpeniski izslēdzot fosilo kurināmo no visām mūsu darbībām.³