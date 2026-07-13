TV sākumlapa

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Philips Ambilight televizors viesistabā

Ambilight TV

Televizors. Mīts. Leģenda.

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Labākais no klāsta

OLED — Ambilight televizors

OLED — Ambilight televizors
OLED — Ambilight televizors
Vienīgais OLED ar Ambilight tehnoloģiju. 4K attēls. Dolby Vision. META 3.0 displejs. Kinozāles līmeņa skaņa. Piedāvājam OLED, kas ir lielisks arī ārpus ekrāna robežām.
The Xtra — Ambilight televizors

The Xtra — Ambilight televizors

Vai meklējat televizoru, kas spēj sniegt ko vairāk? The Xtra ir 4K QD MiniLED viedtelevizors ar Dolby Atmos, Quantum Dot, 144 Hz maināmu atsvaidzes intensitāti (VRR) un Ambilight plus.

The One — Ambilight televizors

The One — Ambilight televizors

Meklēšana ir beigusies — jūsu uzmanībai 4K QLED viedtelevizors ar Ambilight, Dolby Atmos un visu nepieciešamo nākamās paaudzes spēlēm, piemēram, 144 Hz maināmā atsvaidzes intensitāti (VRR).

Philips Ambilight televizors viesistabā

Philips unikālais jaunievedums

Kas ir Ambilight TV?

Tiem, kas ar Ambilight televizoru saskaras pirmo reizi, var šķist, ka tas ir tikai televizors ar lampiņām aizmugurē. Taču pieredzējuši lietotāji zina labāk — Ambilight televizoru aizmugures noskaņas apgaismojums pārvērš istabas džungļos un dīvānus — kosmosa kuģos. Izmēģiniet to vienreiz un uz mūžiem izmainiet televizora skatīšanās paradumus.

Uzzini vairāk par Ambilight TV

Mākslīgais intelekts, īsta atšķirība

Vairs nekādas noņemšanās ar iestatījumiem. P5 MI optimizēs attēlu, spēļu atveides un Ambilight iestatījumus atbilstoši tam, ko skatāties vai spēlējat, un pielāgosies apstākļiem telpā, lai viss vienmēr izskatītos perfekti.

Uzziniet vairāk par AI funkcijām
Mākslīgais intelekts, īsta atšķirība
Philips televizors viesistabā

Vislabākā attēla kvalitāte

No jaunākajiem 4K Quantum Dot, QD MiniLED un OLED paneļiem līdz kinematogrāfiskam Dolby Vision un jaudīgajai P5 un P5 MI mikroshēmai — viss ir izstrādāts, lai maksimāli efektīvi izmantotu katru pikseli un izceltu attēla kvalitāti.

Lieliska skaņa tieši no televizora

Tādas funkcijas kā Dolby Atmos telpiskā skaņa un sadarbība ar britu audio leģendām, Bowers & Wilkins, padara Ambilight televizoru skaņu skaidru, plašu un spēcīgu.

Lieliska skaņa tieši no televizora
  • Philips Ambilight televizors viesistabā

    Smart TV

    Vienkārši viedi

    Ātri atrodiet saturu straumēšanas pakalpojumos. Izveidojiet viedo ierīču pāra savienojumus savās mājās. Un vadiet visu ar balss komandām.

Kam Ambilight TV ir piemērots?

  • Filmas liekas iespaidīgākas

    “Vai manā viesistabā ir džungļi, vai mana viesistaba ir džungļos?” Neuztraucieties, ja pēc Ambilight televizora skatīšanās sākat sev uzdot šādus un līdzīgus jautājumus.

  • Sporta notikumi — tuvāki

    Var jau būt, ka nevarat saost laukuma zāles smaržu, taču ar Ambilight televizoru sajutīsieties tik iesaistīts spēlē, ka liksies, ka varat.

  • Videospēles — reālistiskākas

    Neatkarīgi no tā, vai traucaties pa krāšņu sacīkšu apli, cīnāties ar vampīriem vai dodaties mītiskā piedzīvojumā, lai saglabātu cilvēci, Ambilight televizori visu padarīs intensīvāku un episkāku.

Vadiet savu televizoru ar viedierīci

Philips Smart TV App

Philips Smart TV lietotne pārvērš jūsu viedtālruni vai planšetdatoru par viedu tālvadības pulti, ļaujot jums viegli pārslēgt kanālus, regulēt skaļumu, pārlūkot lietotnes un precīzi pielāgot Ambilight iestatījumus.

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Philips Smart TV App
Philips Ambilight televizors viesistabā

Philips soundbar skaļruņi

Vai esat gatavs kinoteātra kvalitātes skaņai?

Ja vēlaties sprādzienus, ko var ne tikai sadzirdēt, bet arī sajust, un skaidrus un izteiktus dialogus, pievienojiet SoundBar skaļruni, kas ir īpaši veidots, lai tas lieliski skanētu, izskatītos un saderētu ar Ambilight televizoru.

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