TV sākumlapa

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Vai meklējat televizoru, kas spēj sniegt ko vairāk? The Xtra ir 4K QD MiniLED viedtelevizors ar Dolby Atmos, Quantum Dot, 144 Hz maināmu atsvaidzes intensitāti (VRR) un Ambilight plus.
Meklēšana ir beigusies — jūsu uzmanībai 4K QLED viedtelevizors ar Ambilight, Dolby Atmos un visu nepieciešamo nākamās paaudzes spēlēm, piemēram, 144 Hz maināmā atsvaidzes intensitāti (VRR).
Philips unikālais jaunievedums
Kas ir Ambilight TV?
Tiem, kas ar Ambilight televizoru saskaras pirmo reizi, var šķist, ka tas ir tikai televizors ar lampiņām aizmugurē. Taču pieredzējuši lietotāji zina labāk — Ambilight televizoru aizmugures noskaņas apgaismojums pārvērš istabas džungļos un dīvānus — kosmosa kuģos. Izmēģiniet to vienreiz un uz mūžiem izmainiet televizora skatīšanās paradumus.
Vairs nekādas noņemšanās ar iestatījumiem. P5 MI optimizēs attēlu, spēļu atveides un Ambilight iestatījumus atbilstoši tam, ko skatāties vai spēlējat, un pielāgosies apstākļiem telpā, lai viss vienmēr izskatītos perfekti.
No jaunākajiem 4K Quantum Dot, QD MiniLED un OLED paneļiem līdz kinematogrāfiskam Dolby Vision un jaudīgajai P5 un P5 MI mikroshēmai — viss ir izstrādāts, lai maksimāli efektīvi izmantotu katru pikseli un izceltu attēla kvalitāti.
Tādas funkcijas kā Dolby Atmos telpiskā skaņa un sadarbība ar britu audio leģendām, Bowers & Wilkins, padara Ambilight televizoru skaņu skaidru, plašu un spēcīgu.
Smart TV
Ātri atrodiet saturu straumēšanas pakalpojumos. Izveidojiet viedo ierīču pāra savienojumus savās mājās. Un vadiet visu ar balss komandām.
“Vai manā viesistabā ir džungļi, vai mana viesistaba ir džungļos?” Neuztraucieties, ja pēc Ambilight televizora skatīšanās sākat sev uzdot šādus un līdzīgus jautājumus.
Var jau būt, ka nevarat saost laukuma zāles smaržu, taču ar Ambilight televizoru sajutīsieties tik iesaistīts spēlē, ka liksies, ka varat.
Neatkarīgi no tā, vai traucaties pa krāšņu sacīkšu apli, cīnāties ar vampīriem vai dodaties mītiskā piedzīvojumā, lai saglabātu cilvēci, Ambilight televizori visu padarīs intensīvāku un episkāku.
Vadiet savu televizoru ar viedierīci
Philips Smart TV lietotne pārvērš jūsu viedtālruni vai planšetdatoru par viedu tālvadības pulti, ļaujot jums viegli pārslēgt kanālus, regulēt skaļumu, pārlūkot lietotnes un precīzi pielāgot Ambilight iestatījumus.
Ja vēlaties sprādzienus, ko var ne tikai sadzirdēt, bet arī sajust, un skaidrus un izteiktus dialogus, pievienojiet SoundBar skaļruni, kas ir īpaši veidots, lai tas lieliski skanētu, izskatītos un saderētu ar Ambilight televizoru.
Kā pareizi novietot televizoru jebkurā telpā
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