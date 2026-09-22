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For Gaming
This monitor introduces you to lightning-fast connectivity
Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.
Atklājiet Philips USB-C monitorus ar dokošanas funkciju, kas jūsu digitālajā darba vidē ieviesīs kārtību un ērtības. Atvadieties no lādētājiem un strāvas kabeļiem!
Inovācija katrā pikselī.
Ar ko Philips monitori ir īpaši?
Philips monitori piedāvā košus attēlus, viedas funkcijas un elegantu dizainu — ideāli darbam vai mājām. Baudiet augstāko veiktspēju, ērtu lietošanu un kristāldzidru attēlu katru dienu.
Philips monitori atbilst mūsdienu dinamisko, daudzpusīgo profesionāļu vajadzībām, piedāvājot plašu inovatīvu risinājumu klāstu, kas palīdz maksimāli paaugstināt produktivitāti, nodrošināt dabiskus attēlus, uzlabot labsajūtu un saudzēt vidi.
Philips monitors home use range provides users with a rich and varied choice of displays inspired by today’s vibrant and diverse lifestyles.
Evnia ir progresīva un radoša. Mūsu inovatīvā un iekļaujošā pieeja rada mūsdienīgu noskaņu spēļu pasaulē, vienlaikus izmantojot Philips zīmola pieredzi.
Optimizēti MVU. Radīti panākumiem. Philips monitoros mēs izprotam mazo un vidējo uzņēmumu īpašās vajadzības.
TCO Certified Edge
Izvēlieties TCO sertificētus Philips monitorus inovācijai, veiktspējai un ilgtspējībai. Radīti tiem, kam rūp kvalitāte un zemāks ietekmes uz vidi līmenis.
Philips videokonferenču monitors nodrošina ērtu, visaptverošu risinājumu videozvaniem. Iebūvētā tīmekļa kamera, mikrofons un skaļruņi nodrošina visu nepieciešamo kvalitatīvai attēla un skaņas saziņai.
Izbaudiet vienkāršas viena kabeļa savienojuma priekšrocības ar Philips USB-C monitoriem ar dokstacijas funkciju — ērtākai darba vietas organizēšanai un produktīvākam darbam. Ar vienu kabeli varat arī pagarināt klēpjdatora akumulatora darbības laiku, neizmantojot papildu strāvas adapterus.
Izbaudiet košas, dabiskas krāsas, nevainojami melnus toņus un plūdenu kustību ar Philips OLED un QD OLED monitoriem, kas radīti izcilai attēla kvalitātei un aizraujošai skatīšanās pieredzei.
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