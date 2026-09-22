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Philips Monitors

Dabiski jūsu ikdienā – mājās un darbā.

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For Gaming

49M2C8900/00

QD OLED gaming monitor
QD OLED gaming monitor
Gaming beyond innovation
For Experience

For Experience

This monitor introduces you to lightning-fast connectivity

Green monitors | Philips

Green monitors | Philips

Discover Philips eco-friendly monitors with energy efficiency, recyclable packaging, and compliance with global environmental standards.

Dokošanas monitori

Dokošanas monitori

Atklājiet Philips USB-C monitorus ar dokošanas funkciju, kas jūsu digitālajā darba vidē ieviesīs kārtību un ērtības. Atvadieties no lādētājiem un strāvas kabeļiem!

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Ar ko Philips monitori ir īpaši?

Inovācija katrā pikselī.

Ar ko Philips monitori ir īpaši?

Philips monitori piedāvā košus attēlus, viedas funkcijas un elegantu dizainu — ideāli darbam vai mājām. Baudiet augstāko veiktspēju, ērtu lietošanu un kristāldzidru attēlu katru dienu.

Mūsu galvenās kategorijas

Profesionālai lietošanai

Philips monitori atbilst mūsdienu dinamisko, daudzpusīgo profesionāļu vajadzībām, piedāvājot plašu inovatīvu risinājumu klāstu, kas palīdz maksimāli paaugstināt produktivitāti, nodrošināt dabiskus attēlus, uzlabot labsajūtu un saudzēt vidi.

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Profesionālai lietošanai
Lietošanai mājās

Lietošanai mājās

Philips monitors home use range provides users with a rich and varied choice of displays inspired by today’s vibrant and diverse lifestyles.

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Spēļu kolekcija

Evnia ir progresīva un radoša. Mūsu inovatīvā un iekļaujošā pieeja rada mūsdienīgu noskaņu spēļu pasaulē, vienlaikus izmantojot Philips zīmola pieredzi.

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Spēļu kolekcija
Kāpēc Philips monitori MVU?

Kāpēc Philips monitori MVU?

Optimizēti MVU. Radīti panākumiem. Philips monitoros mēs izprotam mazo un vidējo uzņēmumu īpašās vajadzības.

Atklājiet Philips monitorus
TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Apņēmušies videi

Izvēlieties TCO sertificētus Philips monitorus inovācijai, veiktspējai un ilgtspējībai. Radīti tiem, kam rūp kvalitāte un zemāks ietekmes uz vidi līmenis.

Izpētiet Philips TCO monitorus

Video konferences

Philips videokonferenču monitors nodrošina ērtu, visaptverošu risinājumu videozvaniem. Iebūvētā tīmekļa kamera, mikrofons un skaļruņi nodrošina visu nepieciešamo kvalitatīvai attēla un skaņas saziņai.

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Video konferences
Dokstacijas risinājumi

Dokstacijas risinājumi

Izbaudiet vienkāršas viena kabeļa savienojuma priekšrocības ar Philips USB-C monitoriem ar dokstacijas funkciju — ērtākai darba vietas organizēšanai un produktīvākam darbam. Ar vienu kabeli varat arī pagarināt klēpjdatora akumulatora darbības laiku, neizmantojot papildu strāvas adapterus.

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OLED/QD OLED

Izbaudiet košas, dabiskas krāsas, nevainojami melnus toņus un plūdenu kustību ar Philips OLED un QD OLED monitoriem, kas radīti izcilai attēla kvalitātei un aizraujošai skatīšanās pieredzei.

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OLED/QD OLED
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Programmatūras un draiveru atbalsts

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    Klientu apkalpošana un atbalsts

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    • Piedāvājumi tikai biedriem.
    • Agrīna piekļuve pirkumiem.
    • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.