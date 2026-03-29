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LongLife EcoVisionIlgāks darbmūžs

12972LLECOC1

4.3

| (47) Atsauksmes

Brauciet rūpīgi

Vai jums apnicis visu laiku mainīt spuldzes? Philips LongLife EcoVision ar lielāku automašīnas spuldžu darbmūžu ir piemērots vadītājiem, kas saviem transportlīdzekļiem apkopi vēlas veikt pēc iespējas retāk.

Skatīt visas priekšrocības

Lielāks darbmūžs, mazāk nomaiņu

Brauciet rūpīgi

  • Spuldzes veids: H7

  • 12 V, 55 W

  • Ilgstoša lietošana, mazāk nomaiņu

  • Īpaši izturīga spuldze

  • Spuldžu skaits: 1

Mainiet abus galvenos lukturus vienlaikus, lai iegūtu lielāku drošību

Mainiet abus galvenos lukturus vienlaikus, lai iegūtu lielāku drošību

Ļoti ieteicams mainīt tos pa pāriem, lai nodrošinātu simetrisku gaismas veiktspēju

Plašs 12 V spuldžu klāsts, lai izpildītu visas funkcijas

Plašs 12 V spuldžu klāsts, lai izpildītu visas funkcijas

Kura 12 V spuldze ir paredzēta kurai funkcijai? Philips Automotive piedāvā spuldzes visām automašīnas funkcijām: tālās gaismas, tuvās gaismas, priekšējos miglas lukturus, priekšējo indikatoru, sānu indikatoru, aizmugurējo indikatoru, bremžu signāllukturi, atpakaļgaitas lukturi, aizmugurējo miglas lukturi, numura zīmes apgaismojumu, pakaļējās gabarītgaismas/stāvgaismas, iekšējās gaismas.

Ievērojot ECE homologācijas augstos kvalitātes standartus

Philips Automotive produkti un pakalpojumi tiek uzskatīti par vislabākajiem savā klasē oriģinālā aprīkojuma ražotāju tirgū un pēcpārdošanas tirgū. Mūsu produkti ir ražoti no augstas kvalitātes izejvielām un pārbaudīti saskaņā ar visaugstākajām specifikācijām, lai maksimāli palielinātu mūsu klientu drošību un braukšanas komfortu. Viss mūsu produktu klāsts ir rūpīgi pārbaudīts, kontrolēts un sertificēts (ISO 9001, ISO 14001 un QSO 9000) atbilstoši visaugstākajām ECE prasībām. Vienkāršāk sakot, tā ir kvalitāte, kurai varat uzticēties.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.3

no 5

47

Atsauksmes

29/03/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Plusi

Barwa światła

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Izmantošanas datums 2025-02-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Izmantošanas datums 2025-02-28

15/02/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Plusi

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Izmantošanas datums 2025-01-15

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Izmantošanas datums 2025-01-15

26/12/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Izmantošanas datums 2025-11-26

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Izmantošanas datums 2025-11-26

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