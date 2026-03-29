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12972LLECOC1
Brauciet rūpīgi
Vai jums apnicis visu laiku mainīt spuldzes? Philips LongLife EcoVision ar lielāku automašīnas spuldžu darbmūžu ir piemērots vadītājiem, kas saviem transportlīdzekļiem apkopi vēlas veikt pēc iespējas retāk.
Spuldzes veids: H7
12 V, 55 W
Ilgstoša lietošana, mazāk nomaiņu
Īpaši izturīga spuldze
Spuldžu skaits: 1
Ļoti ieteicams mainīt tos pa pāriem, lai nodrošinātu simetrisku gaismas veiktspēju
Kura 12 V spuldze ir paredzēta kurai funkcijai? Philips Automotive piedāvā spuldzes visām automašīnas funkcijām: tālās gaismas, tuvās gaismas, priekšējos miglas lukturus, priekšējo indikatoru, sānu indikatoru, aizmugurējo indikatoru, bremžu signāllukturi, atpakaļgaitas lukturi, aizmugurējo miglas lukturi, numura zīmes apgaismojumu, pakaļējās gabarītgaismas/stāvgaismas, iekšējās gaismas.
Philips Automotive produkti un pakalpojumi tiek uzskatīti par vislabākajiem savā klasē oriģinālā aprīkojuma ražotāju tirgū un pēcpārdošanas tirgū. Mūsu produkti ir ražoti no augstas kvalitātes izejvielām un pārbaudīti saskaņā ar visaugstākajām specifikācijām, lai maksimāli palielinātu mūsu klientu drošību un braukšanas komfortu. Viss mūsu produktu klāsts ir rūpīgi pārbaudīts, kontrolēts un sertificēts (ISO 9001, ISO 14001 un QSO 9000) atbilstoši visaugstākajām ECE prasībām. Vienkāršāk sakot, tā ir kvalitāte, kurai varat uzticēties.
4.3
no 5
47
Atsauksmes
Tommih
29/03/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Plusi
Barwa światła
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Izmantošanas datums 2025-02-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Izmantošanas datums 2025-02-28
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Plusi
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Izmantošanas datums 2025-01-15
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Izmantošanas datums 2025-01-15
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Izmantošanas datums 2025-11-26
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Izmantošanas datums 2025-11-26