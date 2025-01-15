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24M2N3200S/01
Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
Izmantojot šo ātro IPS monitoru, varat spēlēt spēles ar vislielāko precizitāti un ātrumu pie 180 Hz. Ar garantētu asu HDR kvalitātes attēlu un Full HD izšķirtspēju šis monitors sniedz izcili visaptverošu spēļu pieredzi.
Evnia 3000
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez laika nobīdes. Šis displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti, kuras ātrums ir līdz 180 reizēm sekundē, un tas ir faktiski ātrāks nekā standarta displejs. Neliela kadru atsvaidzes intensitāte var likt pretinieku attēliem “lēkāt” ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 180 Hz kadru atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos absolūti nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, lai viņiem varētu viegli trāpīt. Šis Philips displejs ir jūsu perfektais spēļu spēlēšanas pārinieks, jo tam ir īpaši zema ievades nobīde un neraustās ekrāns.
Ievades aizkave ir laiks, kas paiet no darbības veikšanas ar pievienotajām ierīcēm līdz rezultāta parādīšanai ekrānā. Zema ievades aizkave samazina laiku starp komandas ievadīšanu ierīcē un tās attēlošanu monitorā, ievērojami uzlabojot tādu videospēļu spēlēšanu, kurās nepieciešama zibenīga reakcija. Tas ir īpaši svarīgi ātru un sacensību tipa spēļu spēlētājiem.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Plusi
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Mīnusi
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Izmantošanas datums 2023-12-15
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Izmantošanas datums 2023-12-15
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Atbildes laika vērtība ir vienāda ar SmartResponse
Smart MBR pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
Adobe RGB un DCI‑P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976; sRGB laukums, pamatojoties uz CIE1931; NTSC laukums, pamatojoties uz CIE1976.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.
Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.