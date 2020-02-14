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Izbeigta ražošana

5200 seriesĻoti plāns Full HD LED televizors

24PFS5231/12

4.2

| (15) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

Ļoti plāns Full HD LED televizors

Kompakti izmēri. Iespaidīgs sniegums. Iepazīstieties ar Philips 5200 Series televizoru. Ar iebūvētu All-in-One Sound Solution skaņas ierīci, kurai ir bezvadu savienojuma iespēja un jaudīgs skanējums, šis televizors mainīs jūsu priekšstatus par mazajiem televizoriem.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Digital Crystal Clear

Ļoti plāns Full HD LED televizors

  • 60 cm (24 collu)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Izcils skanējums no neticami kompaktā Sound Solution

Iepazīstieties ar svarīgāko jaunumu maziem ekrāniem. Philips All-in-One Sound Solution ir jaudīga iebūvēta skaļruņu kārba, kas vienlaikus kalpo arī kā atjautīgs televizora statīvs. Tajā ir perfekta skaļruņu kombinācija, lai jūsu filmas, spēles un mūzika sniegtu jums nebijušu skaņas baudījumu. Bezvadu savienojums sniedz iespēju atskaņot visu vēlamo saturu bez piepūles izcilā skaņas kvalitātē. Pateicoties baltās un sudraba krāsas kombinācijai, tas izskatās lieliski jebkurā telpā.

USB ports multivides atskaņošanai

USB ports multivides atskaņošanai

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Kompakts portatīvais televizors: radīts jautrībai

Stilīgs, kompakts un viegls. Jūsu mazā ekrāna televizors sniedz iespēju skatīties iecienītās pārraides virtuvē, ļauj sekot līdzi ziņām, darbojoties garāžā, kā arī pavēsta sporta jaunumus, kamēr gatavojat bārbekjū. Televizors ir portatīvs, un varat to aiznest uz vietu, kur valda jautrība!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.2

no 5

15

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

3

14/02/2020

Lietuva

Lietuva

Nuostabus

Tiesiog nuostabus. Gal šiek tiek uždelsia perjungdamas kanalus

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Izmantošanas datums 2018-02-14

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Izmantošanas datums 2018-02-14

17/04/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Dobrá televize

Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Izmantošanas datums 2018-04-17

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Izmantošanas datums 2018-04-17

05/01/2020

България

България

Брутален звук.

Телевизора вади много хубав и качествен звук за разлика от някои телевизори които са двойно или тройно по скъпи от него.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор

Izmantošanas datums 2019-01-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор

Izmantošanas datums 2019-01-05

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.