30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
24PFS5231/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Kompakti izmēri. Iespaidīgs sniegums. Iepazīstieties ar Philips 5200 Series televizoru. Ar iebūvētu All-in-One Sound Solution skaņas ierīci, kurai ir bezvadu savienojuma iespēja un jaudīgs skanējums, šis televizors mainīs jūsu priekšstatus par mazajiem televizoriem.
60 cm (24 collu)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Iepazīstieties ar svarīgāko jaunumu maziem ekrāniem. Philips All-in-One Sound Solution ir jaudīga iebūvēta skaļruņu kārba, kas vienlaikus kalpo arī kā atjautīgs televizora statīvs. Tajā ir perfekta skaļruņu kombinācija, lai jūsu filmas, spēles un mūzika sniegtu jums nebijušu skaņas baudījumu. Bezvadu savienojums sniedz iespēju atskaņot visu vēlamo saturu bez piepūles izcilā skaņas kvalitātē. Pateicoties baltās un sudraba krāsas kombinācijai, tas izskatās lieliski jebkurā telpā.
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
Stilīgs, kompakts un viegls. Jūsu mazā ekrāna televizors sniedz iespēju skatīties iecienītās pārraides virtuvē, ļauj sekot līdzi ziņām, darbojoties garāžā, kā arī pavēsta sporta jaunumus, kamēr gatavojat bārbekjū. Televizors ir portatīvs, un varat to aiznest uz vietu, kur valda jautrība!
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.2
no 5
15
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
Akmuo
14/02/2020
Lietuva
Nuostabus
Tiesiog nuostabus. Gal šiek tiek uždelsia perjungdamas kanalus
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Izmantošanas datums 2018-02-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Izmantošanas datums 2018-02-14
Kalendář
17/04/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Dobrá televize
Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Izmantošanas datums 2018-04-17
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Izmantošanas datums 2018-04-17
Tenata04
05/01/2020
България
Брутален звук.
Телевизора вади много хубав и качествен звук за разлика от някои телевизори които са двойно или тройно по скъпи от него.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор
Izmantošanas datums 2019-01-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор
Izmantošanas datums 2019-01-05
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.