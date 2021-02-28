Go to promotion

Pērc Ambilight TV – saņem Ubisoft spēli dāvanā

Uzzināt vairāk

ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

4300 seriesLED TV

24PHS4304/12

4.6

| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

LED TV

Mazs tāpat ir izcils, to pierāda LED televizors, kas var nodrošināt kvalitāti pat nelielā platībā. Pixel Plus HD sistēma palīdz saglabāt attēlu skaidru un skaņu dzidru. Neatkarīgi no tā, vai tie ir apetīti rosinoši raidījumi gatavošanas laikā, vai filmas, kuras skatāties, skrienot uz slīdošā celiņa.

Skatīt visas priekšrocības
TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Pixel Plus HD

LED TV

  • 60 cm (24 collu)

  • 200 attēla veiktspējas indekss

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Dzidra skaņa no pilna diapazona skaļruņiem.

Ērti pārvietojams. Slēpts aizmugurējais statīvs ar nelielu pamatni.

Skaidri dialogi. Dzīvīgi efekti.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

28/02/2021

Polska

Polska

Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304

W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny

Plusi

wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Izmantošanas datums 2020-02-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Izmantošanas datums 2020-02-28

20/09/2023

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

Tökéletes arra a célra, amire használom.

Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.

Plusi

Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)

Mīnusi

Internet csatlakozó nem hazai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 LED TV

Izmantošanas datums 2021-09-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 LED TV

Izmantošanas datums 2021-09-20

19/06/2020

България

България

Продукта, отговоря напълно на описаните качества.

беше ми препоръчан от приятел, като надежден и с идеални цветове.

Plusi

идеален образ, преди всичко.

Mīnusi

няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 LED телевизор

Izmantošanas datums 2020-02-19

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 LED телевизор

Izmantošanas datums 2020-02-19

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.