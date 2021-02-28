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Izbeigta ražošana
24PHS4304/12
LED TV
Mazs tāpat ir izcils, to pierāda LED televizors, kas var nodrošināt kvalitāti pat nelielā platībā. Pixel Plus HD sistēma palīdz saglabāt attēlu skaidru un skaņu dzidru. Neatkarīgi no tā, vai tie ir apetīti rosinoši raidījumi gatavošanas laikā, vai filmas, kuras skatāties, skrienot uz slīdošā celiņa.
60 cm (24 collu)
200 attēla veiktspējas indekss
LED TV
Pixel Plus HD
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4.6
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Klien25
28/02/2021
Polska
Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304
W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny
Plusi
wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Izmantošanas datums 2020-02-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Izmantošanas datums 2020-02-28
Guriga174
20/09/2023
Magyarország
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Tökéletes arra a célra, amire használom.
Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.
Plusi
Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)
Mīnusi
Internet csatlakozó nem hazai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 LED TV
Izmantošanas datums 2021-09-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 LED TV
Izmantošanas datums 2021-09-20
Rumvas
19/06/2020
България
Продукта, отговоря напълно на описаните качества.
беше ми препоръчан от приятел, като надежден и с идеални цветове.
Plusi
идеален образ, преди всичко.
Mīnusi
няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 LED телевизор
Izmantošanas datums 2020-02-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4304 LED телевизор
Izmantošanas datums 2020-02-19
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.