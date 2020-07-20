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Izbeigta ražošana
24PHS4354/12
LED TV
Mazs tāpat ir izcils, to pierāda LED televizors, kas var nodrošināt kvalitāti pat nelielā platībā. Pixel Plus HD sistēma palīdz saglabāt attēlu skaidru un skaņu dzidru. Neatkarīgi no tā, vai tie ir apetīti rosinoši raidījumi gatavošanas laikā, vai filmas, kuras skatāties, skrienot uz slīdošā celiņa.
60 cm (24 collu)
200 attēla veiktspējas indekss
LED TV
Pixel Plus HD
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4.4
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Plusi
Суцільний позитив! ))
Mīnusi
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Izmantošanas datums 2020-06-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Izmantošanas datums 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Lilua
05/07/2019
Україна
Дуже практипний телевізор, зручний у використані,гарний чистий звук і добре відображення картинки на ньому.
Телевізор зручний у використані, гарне відображення картинки, кольори , гарний звук, немае також проблем з настройками, все легко та швидко.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.