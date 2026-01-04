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25M2N5200P/00
Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
Spēlēm paredzēts monitors, kas sniedz jums vislabāko. Ar SmartContrast, kā arī AMD FreeSync Premium tehnoloģijas un 280 Hz atsvaidzes intensitātes kombināciju šis produkts piedāvā vienmērīgu spēlēšanu bez aizkaves, nepieļaujot kompromisus attēlveidošanas ziņā.
Evnia 5000
25 (24,5 collas/62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Spēlējot nevajadzētu veikt izvēli starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. AMD FreeSync™ Premium nopietniem spēlētājiem sniedz plūstošu spēli bez traucējumiem ar maksimālu veiktspēju. Kompromisi nav pieļauti – spēlējiet pārliecinoši ar augstu atsvaidzes intensitāti, zemu kadru ātruma kompensāciju un zemu latentumu.
Philips Evnia 280 Hz displejs paceļ jūsu spēļu pieredzi jaunā līmenī. Nelielā ievades aizkave apvienojumā ar mainīgas atsvaidzes intensitātes tehnoloģiju sniedz jums aizraujošas spēlēšanas priekšrocības. Turklāt mūsu augstas izšķirtspējas panelis ar platu skata leņķi nodrošina reālistisku spēļu pieredzi ar nepārspējamu krāsu precizitāti. Koncentrējieties uz svarīgāko — regulējamais statīvs nodrošina pelnīto komfortu, bet tehnoloģija bez mirgoņas atvieglo skatīšanos, lai jūs varētu turpināt spēlēt, neuztraucoties par veselību.
Ievades aizkave ir laiks, kas paiet no darbības veikšanas ar pievienotajām ierīcēm līdz rezultāta parādīšanai ekrānā. Zema ievades aizkave samazina laiku starp komandas ievadīšanu ierīcē un tās attēlošanu monitorā, ievērojami uzlabojot tādu videospēļu spēlēšanu, kurās nepieciešama zibenīga reakcija. Tas ir īpaši svarīgi ātru un sacensību tipa spēļu spēlētājiem.
Atsauksmes
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai DP ievadei.
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Smart MBR pielāgo spilgtumu, lai samazinātu izplūšanu, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanu, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas
Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
Adobe RGB un DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.
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NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort
Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/
Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.