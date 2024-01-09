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  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Gaming Monitor4K HDR displejs ar Ambiglow

279M1RV/00

1

| (2) Atsauksmes

1 godalga

Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm

Displeji Designed for Xbox patiesos konsoļu spēļu cienītājus ievedīs jaunā spēlēšanas laikmetā. Baudiet brīnišķīgo vizuālo sniegumu un krāsu precizitāti ar UltraClear 4K Nano IPS displeju. DisplayHDR 600 nodrošina dinamisku attēla kvalitāti.

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Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27 collas (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox optimālai spēļu pieredzei

Designed for Xbox optimālai spēļu pieredzei

Atraisiet savu konsoles spēļu potenciālu. Mēs apvienojām spēkus ar Xbox komandu, lai izveidotu šo Designed for Xbox displeju, kas nodrošina optimālo Xbox Series X vizuālo veiktspēju, līdzko tiek ieslēgts.

AMD FreeSync™ Premium Pro; vienmērīga HDR spēlēšana ar mazu latentumu

AMD FreeSync™ Premium Pro; vienmērīga HDR spēlēšana ar mazu latentumu

Spēlējot spēles, nevienam nevajadzētu izvēlēties starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. Šis displejs ir ieguvis AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikāciju, kas sniedz mainīgu atsvaidzes intensitāti (VRR) un patiesu HDR spēlēšanas pieredzi. Tā vienlaikus ļauj baudīt plūstošu spēli ar maksimālu veiktspēju un nodrošina grafiku ar izcili augstu dinamisko diapazonu, saglabājot zemu latentumu.

144Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūdeniem un izciliem attēliem

144Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūdeniem un izciliem attēliem

Jūs spēlējat spraigas sacensību spēles. Jums ir nepieciešams displejs, kas nodrošina īpaši plūdenus attēlus bez aizkaves. Šis Philips displejs pārzīmē ekrāna attēlu līdz pat 144 reizēm sekundē — faktiski 2.4x ātrāk nekā standarta displejs. Zemāks kadru nomaiņas ātrums var radīt iespaidu, ka pretinieki ekrānā pārvietojas lēcienveidīgi no vienas vietas uz citu, tāpēc tiem ir grūti trāpīt. Ar 144Hz kadru nomaiņas ātrumu ekrānā redzēsiet šos kritiski svarīgos iztrūkstošos attēlus, kas ataino pretinieku kustības īpaši plūdeni, lai jūs varētu viegli notēmēt. Pateicoties īpaši zemai ievades aizkavei un attēlam bez pārrāvumiem, šis Philips displejs ir jūsu ideālais spēļu partneris

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • TPV_AWARD-1679621 attēls

Atsauksmes

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1.0

no 5

2

Atsauksmes

5
4
3
2

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Mīnusi

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Izmantošanas datums 2023-12-09

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Izmantošanas datums 2023-12-09

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Izmantošanas datums 2023-08-20

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Izmantošanas datums 2023-08-20

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.

  3. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  4. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  5. BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976

  6. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  7. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  8. Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976

  9. NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort

  10. Noteikti atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju. Plašāku informāciju skatiet NVIDIA vietnē: https://www.nvidia.com/

  11. Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  13. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.