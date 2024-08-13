30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Vienkārši izcili
Philips Thunderbolt™ 4 monitors ir aprīkots ar uzticamu un drošu dokošanas risinājumu, kas izmanto tikai vienu kabeli. Miniatūro LED diožu fona apgaismojums un DisplayHDR™ 1400 sertificētais ekrāns nodrošina izcilu attēla veiktspēju un krāsu precizitāti lietotājiem ar kritisku aci.
Brilliance 7000
27 collas (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šis Philips dokojamais monitors ir aprīkots ar Thunderbolt™ 4 savienotāju. Salīdzinot ar parastajiem USB-C monitoriem, Thunderbolt™ 4 tehnoloģija nodrošina zibenīgu 40 Gb/s datu pārsūtīšanas ātrumu, atbalsta augstas izšķirtspējas video, piedāvā vairāku datu straumju pārsūtīšanas (MST) tehnoloģiju monitoru saslēgšanai ķēdē, līdz 90 W strāvas padevi ārējām ierīcēm un spēj nodrošināt stabilu 1 Gbit/s Ethernet savienojumu.
Ziedlapķēžu slēgums ļauj jums pārvaldīt vairākus monitorus un ierīces no vienas jūsu klēpjdatora Thunderbolt pieslēgvietas. Vispirms izveidojiet savienojumu starp jūsu datora Thunderbolt pieslēgvietu un šo monitoru un pēc tam no otras šī monitora Thunderbolt pieslēgvietas jūs varat izveidot savienojumu ar otru 4K monitoru.
Šajos Philips displejos izmantoti lielas veiktspējas paneļi, lai nodrošinātu UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) izšķirtspējas attēlus. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām, Philips displeji nodrošina perfektus attēlus un grafikas.
Godalgas
3.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Użytkownik Apple
13/08/2024
Polska
Tania alternatywa dla Apple Studio Display
Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.
Plusi
Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki
Mīnusi
Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Izmantošanas datums 2024-07-13
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Izmantošanas datums 2024-07-13
garix505
16/11/2023
Latvija
Verificēts pircējs
HDR certification Not found on Windows 11
Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Izmantošanas datums 2023-10-16
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Izmantošanas datums 2023-10-16
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Atbildes laika vērtība ir vienāda ar SmartResponse
DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976
REC 709 pārklājums saskaņā ar CIE1976
REC 2020 pārklājums saskaņā ar CIE1976
Lai pārraidītu video, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
Tādas darbības kā ekrāna koplietošana, video un audio straumēšana tiešsaistē internetā var ietekmēt tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.
Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 1 G.
Standarta dinamiskajā diapazonā (SDR) darba temperatūras diapazonu var sasniegt līdz pat 40 °C.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.