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Professional Monitor4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

27B1U7903/00

3.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienkārši izcili

Philips Thunderbolt™ 4 monitors ir aprīkots ar uzticamu un drošu dokošanas risinājumu, kas izmanto tikai vienu kabeli. Miniatūro LED diožu fona apgaismojums un DisplayHDR™ 1400 sertificētais ekrāns nodrošina izcilu attēla veiktspēju un krāsu precizitāti lietotājiem ar kritisku aci.

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Mini LED ar Thunderbolt dokošanu

Vienkārši izcili

  • Brilliance 7000

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Zibensātrs savienojums datu, video un Ethernet izmantošanai

Zibensātrs savienojums datu, video un Ethernet izmantošanai

Šis Philips dokojamais monitors ir aprīkots ar Thunderbolt™ 4 savienotāju. Salīdzinot ar parastajiem USB-C monitoriem, Thunderbolt™ 4 tehnoloģija nodrošina zibenīgu 40 Gb/s datu pārsūtīšanas ātrumu, atbalsta augstas izšķirtspējas video, piedāvā vairāku datu straumju pārsūtīšanas (MST) tehnoloģiju monitoru saslēgšanai ķēdē, līdz 90 W strāvas padevi ārējām ierīcēm un spēj nodrošināt stabilu 1 Gbit/s Ethernet savienojumu.

Vienkārša un jaudīga ziedlapķēžu slēguma izveide sistēmām ar vairākiem displejiem

Vienkārša un jaudīga ziedlapķēžu slēguma izveide sistēmām ar vairākiem displejiem

Ziedlapķēžu slēgums ļauj jums pārvaldīt vairākus monitorus un ierīces no vienas jūsu klēpjdatora Thunderbolt pieslēgvietas. Vispirms izveidojiet savienojumu starp jūsu datora Thunderbolt pieslēgvietu un šo monitoru un pēc tam no otras šī monitora Thunderbolt pieslēgvietas jūs varat izveidot savienojumu ar otru 4K monitoru.

UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

Šajos Philips displejos izmantoti lielas veiktspējas paneļi, lai nodrošinātu UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) izšķirtspējas attēlus. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām, Philips displeji nodrošina perfektus attēlus un grafikas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • TPV_AWARD-7185171 attēls

Atsauksmes

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3.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

5
2
1

13/08/2024

Polska

Polska

Tania alternatywa dla Apple Studio Display

Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.

Plusi

Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki

Mīnusi

Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Izmantošanas datums 2024-07-13

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Izmantošanas datums 2024-07-13

16/11/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

HDR certification Not found on Windows 11

Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Izmantošanas datums 2023-10-16

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Izmantošanas datums 2023-10-16

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Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Atbildes laika vērtība ir vienāda ar SmartResponse

  3. DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976

  4. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  5. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  6. Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976

  7. REC 709 pārklājums saskaņā ar CIE1976

  8. REC 2020 pārklājums saskaņā ar CIE1976

  9. Lai pārraidītu video, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms

  10. Tādas darbības kā ekrāna koplietošana, video un audio straumēšana tiešsaistē internetā var ietekmēt tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.

  11. Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.

  12. Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 1 G.

  13. Standarta dinamiskajā diapazonā (SDR) darba temperatūras diapazonu var sasniegt līdz pat 40 °C.

  14. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.