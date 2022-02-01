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Momentum4K HDR displejs ar Ambiglow

326M6VJRMB/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Izbaudiet mirkli

Momentum 4K UHD displejs ar Ambiglow tehnoloģiju iepazīstina ar jauna līmeņa klātbūtnes efektu. Ātras kustības izskatās nevainojami, pateicoties adaptīvajai sinhronizācijai un zemajam ievades aiztures līmenim. DisplayHDR 600 nodrošina izcili skaidru un dzīvīgu attēla kvalitāti, kas pārliecinās jūs acu mirklī.

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Izbaudiet mirkli

  • Momentum

  • 32 (diag. 31,5 collas/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Uzlabota skaņa ar DTS Sound™

DTS Sound ir audio apstrādes risinājums, kas ir īpaši izstrādāts, lai optimizētu mūzikas, filmu, straumēšanas un datorspēļu atskaņošanu, neiespaidojoties no formāta atkarīgajiem faktoriem. DTS Sound ļauj izbaudīt visaptverošu virtuālu telpiskās skaņas pieredzi, ko papildina bagātīgas zemās frekvences, uzlabota sarunu atveide un lielāki skaļuma līmeņi, nesaraustot un nekropļojot atskaņoto audio.

Ambiglow padara izklaidi aizraujošāku ar gaismas halo efektu

Ambiglow jūsu skatīšanās pieredzei piešķir jaunu dimensiju. Novatoriskā Ambiglow tehnoloģija paplašina ekrānu, radot visaptverošu gaismas halo efektu. Tā zibenīgais procesors analizē ienākošo attēlu saturu un nepārtraukti pielāgo izstarotās gaismas krāsu un spilgtumu attēlam. Lietotājiem draudzīgas izvēles opcijas sniedz iespēju pielāgot ekrānu atbilstoši jūsu vēlmēm. Philips Ambiglow ir īpaši piemērots filmu skatīšanai, sporta pārraidēm vai spēļu spēlēšanai, un šī tehnoloģija sniedz jums neatkārtojamu un visaptverošu skatīšanās pieredzi.

DisplayHDR 600 izciliem vizuāliem notikumiem

VESA sertificētais DisplayHDR 600 nodrošina krasi atšķirīgu attēla kvalitāti. Atšķirībā no citiem ar HDR saderīgiem ekrāniem DisplayHDR 600 nodrošina izcilu spilgtumu, kontrastu un krāsas. Pateicoties lokālajai aptumšošanai un īpaši augstajam spilgtuma līmenim — līdz 600 nitiem, attēli ir reālistiski, gaismas ir pamanāmākas, kā arī melnie toņi ir piesātinātāki un niansētāki. Displejs atveido pilnīgāku piesātinātu, jaunu krāsu paleti, nodrošinot attēlu, kas atmodina jūsu sajūtas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Plusi

The quality of a picture is perfect

Mīnusi

no usb-c

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Izmantošanas datums 2022-01-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Izmantošanas datums 2022-01-01

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  2. BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976

  3. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  4. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  5. Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2

  6. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.