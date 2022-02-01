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326M6VJRMB/00
Izbaudiet mirkli
Momentum 4K UHD displejs ar Ambiglow tehnoloģiju iepazīstina ar jauna līmeņa klātbūtnes efektu. Ātras kustības izskatās nevainojami, pateicoties adaptīvajai sinhronizācijai un zemajam ievades aiztures līmenim. DisplayHDR 600 nodrošina izcili skaidru un dzīvīgu attēla kvalitāti, kas pārliecinās jūs acu mirklī.
Momentum
32 (diag. 31,5 collas/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
DTS Sound ir audio apstrādes risinājums, kas ir īpaši izstrādāts, lai optimizētu mūzikas, filmu, straumēšanas un datorspēļu atskaņošanu, neiespaidojoties no formāta atkarīgajiem faktoriem. DTS Sound ļauj izbaudīt visaptverošu virtuālu telpiskās skaņas pieredzi, ko papildina bagātīgas zemās frekvences, uzlabota sarunu atveide un lielāki skaļuma līmeņi, nesaraustot un nekropļojot atskaņoto audio.
Ambiglow jūsu skatīšanās pieredzei piešķir jaunu dimensiju. Novatoriskā Ambiglow tehnoloģija paplašina ekrānu, radot visaptverošu gaismas halo efektu. Tā zibenīgais procesors analizē ienākošo attēlu saturu un nepārtraukti pielāgo izstarotās gaismas krāsu un spilgtumu attēlam. Lietotājiem draudzīgas izvēles opcijas sniedz iespēju pielāgot ekrānu atbilstoši jūsu vēlmēm. Philips Ambiglow ir īpaši piemērots filmu skatīšanai, sporta pārraidēm vai spēļu spēlēšanai, un šī tehnoloģija sniedz jums neatkārtojamu un visaptverošu skatīšanās pieredzi.
VESA sertificētais DisplayHDR 600 nodrošina krasi atšķirīgu attēla kvalitāti. Atšķirībā no citiem ar HDR saderīgiem ekrāniem DisplayHDR 600 nodrošina izcilu spilgtumu, kontrastu un krāsas. Pateicoties lokālajai aptumšošanai un īpaši augstajam spilgtuma līmenim — līdz 600 nitiem, attēli ir reālistiski, gaismas ir pamanāmākas, kā arī melnie toņi ir piesātinātāki un niansētāki. Displejs atveido pilnīgāku piesātinātu, jaunu krāsu paleti, nodrošinot attēlu, kas atmodina jūsu sajūtas.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Plusi
The quality of a picture is perfect
Mīnusi
no usb-c
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Izmantošanas datums 2022-01-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Izmantošanas datums 2022-01-01
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.