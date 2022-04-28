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346P1CRH/00
Izpildiet jebkuru uzdevumu dzidrā panorāmas skatā
Philips Brilliance izliektais WQHD displejs ar DisplayHDR 400 standartu nodrošina iespaidīgu vizuālo attēlojumu. USB-C tipa savienojums un droša izbīdāma tīmekļa kamera ar Windows Hello funkciju paaugstina produktivitāti.
P Line
34 collas (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Šis Philips displejs ietver iebūvētu USB C tipa dokstaciju ar strāvas padevi. Tā tievais abpusējais USB-C savienotājs ļauj veikt vienkāršu dokošanu ar vienu kabeli. Vienkāršojiet savienojumu izveidi, pievienojot visas perifērās ierīces, piemēram, tastatūru un peli, kā arī RJ-45 Ethernet kabeli pie monitora dokstacijas. Vienkārši pievienojiet savu piezīmjdotoru un šo monitoru ar vienu USB-C kabeli, lai apskatītu augstas izšķirtspējas video un veiktu īpaši ātru datu pārraidi, vienlaikus uzlādējot savu piezīmjdatoru.
Izmantojot MultiClient integrēto KVM slēdzi, jūs varat kontrolēt divus dažādus datorus ar vienu monitoru, tastatūru un peli. Parocīgā poga ļauj jums ātri pārslēgties starp avotiem. Ļoti noderīgi tiem, kuriem nepieciešama divu datoru skaitļošanas jauda vai informācijas kopīgošana no diviem dažādiem datoriem uz viena liela monitora.
Izmantojot īpaši augstas izšķirtspējas Philips MultiView displeju, jūs tagad varat izbaudīt savienojamības iespējas. Multiview displejs ļauj aktīvi izmantot duālo savienojumu un duālā skata funkciju, lai jūs varētu vienlaikus strādāt ar vairākām ierīcēm, piemēram, datoru un piezīmjdatoru, vairāku uzdevumu veikšanai vienlaicīgi.
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5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Chico DG
28/04/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Plusi
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Mīnusi
Brak :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Izmantošanas datums 2021-03-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Izmantošanas datums 2021-03-28
Marcin1232
13/11/2020
Polska
Monitor jest bardzo dobry!
Na co dzień pracuję zdalnie na lapku, a po pracy przełączam się na PC. Kupiłem ten monitor przez wzgląd na KVM, żeby nie musieć przełączać wszystkich urządzeń peryferyjnych z powrotem do komputera po zakończonej pracy. Nie jestem żadnym grafikiem, więc nie mam wygórowanych wymagań wobec obrazu. Do monitora podłączyłem wszystkie urządzenia peryferyjne - monitor łączymy z laptopem po USB-C, a do komputera możemy podłączyć się przez USB-B do A - potocznie zwanego kablem do drukarki(gdyby ktoś szukał bo go nie ma w zestawie). Przyznaję, że nie zawiodłem się na tej funkcji, po pracy wyłączam lapka, odpalam komputer i wszystko samo się przełącza - koniec przepinania kabli <hura!>. Należy dodać, że monitor po usb-c przesyła też zasilanie, które nie jest dość mocne - wyskakuje takie ostrzeżenie w Windowsie 10, ale jest ono na tyle mocne, że laptop bez najmniejszego problemu wytrzymuje cały dzień pracy, bez jakiś większych spadków procentów naładowania baterii. Jako że mamy peryferia i zasilanie przez monitor - do laptopa podłączamy tylko usb c + ewentualnie dodatkowy monitor i to jedyne kable, które mam podłączone i wszystko działa. Podsumowując monitor jest niczym stacja dokująca, której niestety brakuje troszkę zasilania i wygodnego przycisku do włączenia urządzenia, które jest na usb-c (teraz muszę nurkować pod biurko, żeby laptopa otworzyć i kliknąć przycisk włącz.) Co do rozdzielczości - przesiadłem się z monitora o rozdzielczości 2560x1080 i 29" i byłem(i nadal jestem) zaskoczony jak pozytywnie to wpłynęło na wielkość przestrzeni roboczej i teraz każdemu mówię, że jak do pracy biurowej to tylko monitor z taką rozdzielczością jak 3440x1440 i najlepiej 34". Co do jakości obrazu - nie odwołam się do żadnych testów, ani nic. Co mogę za to powiedzieć - że jestem pozytywnie zaskoczony dość naturalnymi kolorami i przyjemnym dla oczu obrazem zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w dynamiczne gry - ostatnio był to u mnie shadow warrior 2 :) Warto może jeszcze wspomnieć coś o kamerze - kamerka nagrywa obraz w jakości wystarczającej do spotkań - szału nie ma, ale jest absolutnie ok. Wcześniej korzystałem z kamery(i mikrofonu) wbudowanej w laptopie, ale jako że monitor kamerę posiada, to laptop wylądował pod biurkiem, bo już w ogóle nie ma potrzeby trzymać go na biurku. Niestety u mnie kamera ma dosyć często problemy, gdyż nie chce załadować się na spotkanie na google meets i wtedy jestem zmuszony wyłączyć przeglądarkę, zazwyczaj jest to kilka sesji na różne konta google, więc jest to nie na miejscu. Po restarcie zazwyczaj zaskakuje. - Głośników nie komentuję, gdyż nie korzystam, bo mam zewnętrzny system nagłaśniający. - Jest też taka funkcja w monitorze jak PowerSaving - monitor wygasza obraz, jeżeli nie ma Cię przed monitorem - w sumie bardzo fajny bajer, tylko że trzeba siedzieć przed diodą(normalnie przed monitorem), więc jak zaprosisz kogoś do biurka i się rozsiądziecie bardziej na boku, to niestety funkcja bardziej denerwuje niż pomaga :) - Jest też taka jedna funkcja, której nie mam jak przetestować - podobno można podłączyć inny monitor displayport do tego monitora, a później ten monitor display portem do urządzenia, ale mój drugi monitor nie ma tego złącza :/ Przejściówka hdmi->DP oczywiście nie działa w tym przypadku. - Monitor jest dosyć ciężki - co należy brać pod uwagę przy zakupie zewnętrznych uchwytów do biurka. Zakupiłem ART L-17GD i śruby musiałem dokręcić do samego końca, żeby monitor nie nachylał się samowolnie do dołu. Fabryczna podstawka do monitora jest bardzo dobra, ale uchwyt się przydaje, jak mimo wszystko chcesz zyskać dodatkowe 20cm od oczu, gdyż monitor jest duży. Podsumowując - Monitor bardzo dobry na swoją cenę, jednakże jeśli nie korzystasz z KVM, to lepiej zainwestować w coś innego (KVM zewnętrzne mogą kosztować nawet po 1000zł) - Takie nice to have byłoby, kiedy można by włączyć gdzieś z poziomu monitora urządzenie podłączone pod usb-c. - Poza tym wszystko super :)
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Izmantošanas datums 2020-07-13
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Izmantošanas datums 2020-07-13
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Izmantošanas datums 2024-04-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Izmantošanas datums 2024-04-30
Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tad, ja ir vai nu USB-C, DP vai HDMI ieeja.
Ja veidojat savienojumu, izmantojot USB C tipa savienotāju, un jūsu dators neatbalsta HBR3, lūdzu, izmainiet USB centrmezgla iestatījumu uz USB 2.0, un izšķirtspēja atbalstīs 3440 x 1440 attēla izmēru pie 100 Hz.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976
Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 1 G.
DisplayPort 1.4 versija ir paredzēta HDR
Lai pārraidītu video, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Maksimālais atbalstītais ārējo displeju skaits: 1 ar USB C tipa savienojumu, 2 ar DP
Maksimālā ārējā monitora izšķirtspēja ir atkarīga no joslas platuma ierobežojumiem.
Ja jūsu monitors ir pievienots, izmantojot USB C tipa savienojumu, un dators atbalsta HBR3, jūs varat izmantot MST funkciju ar maksimums 3440 x 1440 izšķirtspēju pie 60 Hz primārajā monitorā un 1920 x 1080 izšķirtspēju pie 60 Hz sekundārajā monitorā. Ja tā nav, lūdzu, izmainiet primārā monitora USB iestatījumu uz USB 2.0 OSD iestatījuma sadaļā, lai iespējotu MST funkciju
Izmantojot MST funkciju ar DP, gan primārā, gan sekundārā monitora OSD iestatījuma sadaļā jābūt iestatītam DP paplašināšanas režīmam, kā arī šādā gadījumā abiem monitoriem maksimālā izšķirtspēja var būt tikai 3440 x 1440 pie 60 Hz.
EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.
Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
Ierīces komplektācijā iekļauto kabeļu veids, daudzums un specifikācija var atšķirties atkarībā no valsts vai reģionālajām prasībām.