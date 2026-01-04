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349P7FUBEB/00
Vienkāršāka savienojumu izveide
Apskatiet un izdariet vairāk ar Philips Brillance 34 collu izliekto un īpaši plato displeju. Ar kristālskaidro un plato Quad HD izliekto displeju jūs būsiet uzmanības centrā. Daudzfunkcionālais USB-C savienojums un pielāgojama augstuma statīvs nodrošinās izcilu darbību
P Line
34 collas (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.
Jaunais USB 3.1 C tipa kabelis ir aprīkots ar plānu apvēršamu savienotāju un nodrošina vienkāršu dokošanu ar vienu kabeli. USB 3.1 ir lielākais datu pārraides ātrums, kas 20 reizes pārsniedz USB 2.0 ātrumu, tādējādi ļaujot pārsūtīt datus no cietā diska uz datoru ātrāk nekā jebkad agrāk. Vienkāršojiet sistēmu, savienojot visas perifērās ierīces ar monitoru kā doku ar vienu kabeli pie piezīmjdatora, tostarp iegūstot augstas izšķirtspējas video izvadi no datora uz monitoru. Turklāt USB-C ar strāvas padevi var nodrošināt pat piezīmjdatora barošanu un uzlādi no monitora, tāpēc nav nepieciešami papildu barošanas kabeļi.
Šie Philips ekrāni nodrošina CrystalClear UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pikseļu attēlus. Izmantojot lielas veiktspējas paneļus ar liela blīvuma pikseļu skaitu un 178/178 platiem skatīšanas leņķiem, šie jaunie displeji liks jūsu attēliem un grafikām izskatīties kā dzīvē. UltraWide 21:9 formāts nodrošina lielāku produktivitāti ar labākām dokumentu salīdzināšanas iespējām un ērtāku izklājlapu kolonnu aplūkošanu. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD-CAM risinājumiem, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām. Philips displeji nodrošina CrystalClear kvalitātes attēlus.
Atsauksmes
Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tad, ja ir vai nu HDMI, DP vai USB-C ieeja.
Lai veiktu video pārsūtīšanu, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
Tādas darbības kā ekrāna koplietošana, video un audio straumēšana tiešsaistē internetā var ietekmēt tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.
Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE 1931
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Vienlaicīgi nevar atbalstīt USB-C pret HDMI PIP/PBP
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.