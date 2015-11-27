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40PFK4100/12
Full HD Slim LED televizors
Piemērots televizors šodienai un rītdienai: Philips 4100. sērijas Full HD Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skanējumu un visas nepieciešamās funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus, lai pilnvērtīgi lietotu savu televizoru.
102 cm (40 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Perfect Motion Rate apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgu video apstrādes tehniku, lai uzlabotu katra attēla kadra kvalitāti. Neatkarīgi no tā, vai jums patīk spēlēt spēles, skatīties dinamiskas sporta pārraides vai piedzīvojumu filmas, varēsiet baudīt vislabāko asumu un plūstošus attēlus.
Televizors ar mūsdienīgām, izsmalcinātām līnijām ir pelnījis statīvu, kas paceļ to virs ikdienišķā. Tāpēc Philips TV dizaineri radīja šo unikālo atsegto statīvu, lai tas brīnišķīgi saplūstu ar jūsu interjeru.
Parasti televizoriem ir fasete, kas aptver visu televizoru kā gleznas rāmis. Mūsu īpaši šaurā fasete ir moderna un plāna, un attēls ir ievērojami lielāks.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Čumák
27/11/2015
Česká republika
Verificēts pircējs
Tento produkt má dobré vlastnosti
dobrý design,praktický ovladač přehledný a při mačkání na stole se nepřevrací. problém s USB diskem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.