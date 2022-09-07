30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
AJ2000/12
Pamostieties
Pamostieties ar savu iecienīto radiostaciju vai modinātāja melodijām. Šajā elegantajā Philips AJ2000 radio pulkstenī ar spoguļa apdares displeju var iestatīt divus modinātājus, kas jūs un jūsu partneri pamodinās dažādos laikos. Pamostieties viegli katru dienu ar smaidu uz lūpām.
Spoguļveida displejs
FM, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Iebūvētais FM uztvērējs katru dienu ļauj izbaudīt radio staciju iecienītākās dziesmas vai ziņas. Vienkārši iestatiet radio staciju, ko vēlaties klausīties.
Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.
4.3
no 5
8
Atsauksmes
Борил_666
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Радиочасовник
Izmantošanas datums 2020-09-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Радиочасовник
Izmantošanas datums 2020-09-07
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Plusi
jednoduché ovládání
Mīnusi
zatím nevím
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Radiobudík
Izmantošanas datums 2021-11-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Radiobudík
Izmantošanas datums 2021-11-25
DJPocaitul
24/08/2019
România
Verificēts pircējs
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Plusi
Imi place ca are alimentator separat.
Mīnusi
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Radio cu ceas
Izmantošanas datums 2018-07-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Radio cu ceas
Izmantošanas datums 2018-07-24