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Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJ2000/12

4.3

| (8) Atsauksmes

Pamostieties

Pamostieties ar savu iecienīto radiostaciju vai modinātāja melodijām. Šajā elegantajā Philips AJ2000 radio pulkstenī ar spoguļa apdares displeju var iestatīt divus modinātājus, kas jūs un jūsu partneri pamodinās dažādos laikos. Pamostieties viegli katru dienu ar smaidu uz lūpām.

Skatīt visas priekšrocības

ar savu iecienīto radio staciju

Pamostieties

  • Spoguļveida displejs

  • FM, digitālā regulēšana

  • Divu veidu modinātāja signāls

FM uztvērējs radio baudīšanai

Iebūvētais FM uztvērējs katru dienu ļauj izbaudīt radio staciju iecienītākās dziesmas vai ziņas. Vienkārši iestatiet radio staciju, ko vēlaties klausīties.

Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā

Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

8

Atsauksmes

4
2

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Препоръчвам

Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Радиочасовник

Izmantošanas datums 2020-09-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Радиочасовник

Izmantošanas datums 2020-09-07

25/12/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný

Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.

Plusi

jednoduché ovládání

Mīnusi

zatím nevím

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Radiobudík

Izmantošanas datums 2021-11-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Radiobudík

Izmantošanas datums 2021-11-25

24/08/2019

România

România

Verificēts pircējs

Radioul si ceasul sunt OK !

Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.

Plusi

Imi place ca are alimentator separat.

Mīnusi

Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Radio cu ceas

Izmantošanas datums 2018-07-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ2000 Radio cu ceas

Izmantošanas datums 2018-07-24

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā