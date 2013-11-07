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Izbeigta ražošana
Sāciet dienu sev tīkamā veidā!
Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir iebūvēts AM/FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radiostaciju vai modinātāju.
Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.
Laika un modinātāja iestatīšana ir tik vienkārša, ka jums, iespējams, pat nevajadzēs ieskatīties ātras darba sākšanas vai lietotāja pamācībā. Lai iestatītu laiku un modinātāju, vienkārši izmantojiet radio pulksteņa viegli piespiežamās pogas.
Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 2 stundām) un izvēlieties kompaktdisku vai radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu, klusu gaidīšanas režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto kompaktdisku vai radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.
4.7
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
marta77
07/11/2013
Polska
Jest naprawdę OK!
Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Radiobudzik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Radiobudzik
aneta817
07/11/2013
Polska
Zgrabny,mały i przydatny
Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Radiobudzik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Radiobudzik
Annamari21
24/01/2019
Magyarország
tökéletesen teljesíti az elvárásokat
kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Órás rádió
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Órás rádió