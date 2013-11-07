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Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJ3121/12

4.7

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir iebūvēts AM/FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radiostaciju vai modinātāju.

Skatīt visas priekšrocības

Pamostieties, klausoties radio vai zummeru

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Vienkārša pulksteņa iestatīšana standarta laika rādīšanai un modināšanai

Laika un modinātāja iestatīšana ir tik vienkārša, ka jums, iespējams, pat nevajadzēs ieskatīties ātras darba sākšanas vai lietotāja pamācībā. Lai iestatītu laiku un modinātāju, vienkārši izmantojiet radio pulksteņa viegli piespiežamās pogas.

Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 2 stundām) un izvēlieties kompaktdisku vai radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu, klusu gaidīšanas režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto kompaktdisku vai radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Radiobudzik

07/11/2013

Polska

Polska

Zgrabny,mały i przydatny

Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Radiobudzik

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Órás rádió

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3121 Órás rádió

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā